Otrdiena, 12. maijs, 2026
Ira, Iraīda, Irēna, Irina
Otrdiena, 12. maijs, 2026 22:24

Atvaru soctīklos jau kronē par žūrijas mīluli, bet bukmeikeri uzvaru "Eirovīzijā" prognozē kādam citam

Atvaru soctīklos jau kronē par žūrijas mīluli, bet bukmeikeri uzvaru "Eirovīzijā" prognozē kādam citam
Ekrānuzņēmumi no "X"
Kamēr Austrijā, Vīnē, šovakar, 12. maijā, izskan pirmais “Eirovīzijas” pusfināls, Latvijas pārstāve Atvara ar dziesmu “Ēnā” savu kārtu vēl gaida. Viņa uz grandiozā dziesmu konkursa lielās skatuves kāps kā devītā 14. maija vakarā. OgreNet ielūkojas, kas par mūsu valsts pārstāvi sakāms sociālo tīklu lietotājiem un kurai valstij bukmeikeri prognozē uzvaru.

Latvijas pārstāve Austrijā uzņemta ar īpašu siltumu. Kā vienu no piemēriem var minēt Latvijas vēstniecību Austrijā, kas mājīgajā "Café Museum" sarīkoja pasākumu "Meet & Greet". Tur Atvara un viņa komanda tikās ar kuplu pulku līdzjutēju, ar kuriem dziedātāja gan aprunājās, gan nofotografējās.

Ar īpaši aizkustinošu video dalījusies arī Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic”. Atvara, sēžot pilotu kabīnē, kopā ar pilotu izpildīja “Eirovīzijas” dziesmu un atzina, ka uzstāšanās visas Eiropas priekšā ir satraucoša, jo dziesma ir par dziļi personiskiem pārdzīvojumiem. Viņa pauda cerību, ka šis stāsts iedvesmos citus "kāpt ārā no savām ēnām". 

Atvaras priekšnesums plaši tiek apspriests arī sociālajos tīklos. Viedokļi lielākoties ir pozitīvi. Kāds atzīst, ka dziesmas aranžija un teksts par palikšanu ēnā ir ārkārtīgi aizkustinošs un liek "līdz kaulu smadzenēm sajust sāpes", tikmēr citi slavē Atvaras pārliecinošo tēlu un lielisko angļu valodu, prognozējot, ka viņa būs žūrijas mīlule. 

Kā vēsta ārvalstu mediji, “Eirovīzijas” bukmeikeru prognozēs vērojams pamatīgs satricinājums: Somija ar dziesmu "Liekinheitin" joprojām ir galvenā favorīte (33,6% uzvaras iespējamība), taču nu tai uz papēžiem min Grieķija, kuras izredzes pēc pirmdienas priekšnesuma ir "uzlēkušas" līdz 20,4%. Aiz abām līderēm stabilā trešajā vietā ar 9,8% uzvaras varbūtību atrodas Dānija, kurai seko Francija un Austrālija.

