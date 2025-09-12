Atziņa Tēvu sapulcē: "Es gribu, lai manas meitas zina un jūt, ka ir mīlētas katru dienu"

“Šis teikums skaudri atklāj to realitāti, ar kuru saskaras daudzi tēvi – vēlmi būt klāt bērnu dzīvēs un vienlaikus milzīgo pienākumu nastu. Mūsu mērķis, rīkojot šādas sarunas, ir meklēt praktiskus risinājumus un iedvesmot tēvus apzināti veidot emocionāli spēcīgu saikni ar saviem bērniem,” Tēvu sapulcē uzsvēra “Vecāku organizācijas mammām un tētiem” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.
Diskusijā piedalījās arī aktieris Andris Bulis, pasākumu vadītājs Armands Simsons, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, klīniskā psiholoģe Kristīne Balode, spēkavīrs Dainis Zāģeris, reperis un karavīrs Artūrs Strēlnieks un vecāku organizācijas pārstāvis Kristaps Smildziņš. Sarunas dalībnieki dalījās personiskos stāstos par savu pieredzi, daudziem atzīstot, ka viņu pašu bērnībā tēva loma bija atšķirīga – emocionāli noslēgtāka un fiziski attālinātāka. Šī pieredze kalpojusi par pamatu apzinātai vēlmei lauzt stereotipus un būt saviem bērniem pieejamākiem un atvērtākiem, norāda vecāku organizācijā.
“Viss tas, ko es bērnībā nesaņēmu, šodien ir mana motivācija būt citādam tēvam,” atzina Armands Simsons. “Es gribu, lai manas meitas zina un jūt, ka viņas ir mīlētas katru dienu. Mazajiem, ikdienišķajiem mirkļiem ir vislielākā nozīme.”
Tēvu sapulcē tēvi iezīmēja izaicinājumu – kā mīlestībai uzvarēt laika trūkumu. Klīniskā psiholoģe Kristīne Balode sniedza praktisku ieteikumu, uzsverot, ka kvalitatīvas saiknes veidošanai nav nepieciešamas stundas – pietiek ar astoņām minūtēm nedalītas uzmanības dienā. “Spēja nolikt malā telefonu, ieskatīties bērnam acīs un patiesi ieklausīties ir pamats, uz kura būvēt uzticēšanos un emocionālo tuvību,” skaidroja Kristīne Balode.
20 atziņas no “Tēvu sapulces 2025”
“Daudzi tēvi šodien apzināti cenšas būt emocionāli atvērtāki un klātesošāki, lai neatkārtotu savu tēvu pieredzi, kuriem bieži pietrūka laika un prasmes izrādīt jūtas.”
“Bērni nākotnē, visticamāk, atcerēsies nevis to, cik daudz vecāki strādāja, bet gan to, cik bieži viņu nebija klāt svarīgos brīžos.”
“Frāze “Es tevi mīlu, bet man nav laika” ir spilgts piemērs bērnības pieredzei, kas mūsdienu tēviem kalpo kā mācība, kā nerīkoties ar saviem bērniem.”
“Ikdienišķi rituāli, piemēram, paša izdomātas pasakas pirms miega, var kļūt par vienām no siltākajām un paliekošākajām bērnības atmiņām.”
“Lai uzturētu kvalitatīvu un dziļu saikni ar bērnu, dienā pietiek ar astoņām minūtēm nedalītas uzmanības, kas veltīta tikai viņam – ar acu kontaktu un patiesu ieklausīšanos.”
“Lai tēvs varētu būt pilnvērtīgi klāt savai ģimenei, viņam ir nepieciešams atrast laiku arī sev. Ja tēvs būs apmierināts ar sevi, viņa enerģijas pietiks arī pārējiem.”
“Nevaram no bērniem prasīt to, ko nespējam izpildīt paši. Viņi mācās no mūsu piemēra, nevis pamācībām.”
“Mūsdienu tēva loma mainās – no autoritātes, kas nosaka noteikumus, uz līdzvērtīgu sarunas partneri, kurš spēj būt dialogā ar savu bērnu.”
“Striktu aizliegumu vietā daudz efektīvāk darbojas kopīgi izstrādāti noteikumi un vienošanās par sekām, ja tie tiek pārkāpti.”
“Solījums, kas dots bērnam, ir viens no svarīgākajiem. Tā turēšana veido bērnā uzticību un drošības sajūtu.”
“Būt par tēvu nav statisks stāvoklis, bet gan nepārtraukts process, kurā jāmācās visu mūžu, pielāgojoties bērna vajadzībām un paša izaugsmei.”
“Bērniem ir vitāli svarīgi dzirdēt uzslavas un just, ka vecāki ar viņiem lepojas, jo tas ceļ pašapziņu un veido ticību saviem spēkiem.”
“Tieši pateikts “es tevi mīlu” ir ārkārtīgi nozīmīgs apliecinājums, kura daudzām iepriekšējām paaudzēm ir pietrūcis.”
“Kopīgas ģimenes tradīcijas, piemēram, svētku svinēšana vai regulāras kopīgas maltītes, rada piederības sajūtu un stiprina ģimenes saites.”
“Dažkārt labākā saruna ar bērnu ir tā, kurā tēvs vairāk klausās nekā runā, tādējādi radot drošu vidi, kurā bērns var atklāties.”
“Arī tēviem ir svarīgi saņemt no savas ģimenes atzinību un dzirdēt mīļus vārdus – tas dod spēku un apstiprinājumu viņu lomai.”
“Tēva emocionālās vai fiziskās prombūtnes radīto tukšumu bērna sirdī aizpilda sāpes, aizvainojums un nepietiekamības sajūta.”
“Darot lietas kopā – liekot “Lego”, spēlējot bumbu vai makšķerējot – sarunas rodas dabiski un palīdz veidot stiprāku saikni.”
“Godīgumu, cieņu un atbildības sajūtu vislabāk var iemācīt nevis ar vārdiem, bet ar personīgo piemēru un ikdienas rīcību.”
“Ģimenes vērtības un tradīcijas bieži tiek veidotas un pārņemtas kopā ar partneri, mācoties vienam no otra un kopīgi radot vidi, kurā augt bērniem.”
Diskusija kalpoja kā iedvesmojošs ievads Tēva dienas svinībām 14.septembrī