Tīmeklī: baznīcas zvaniem ir jāzvana?

Jānis Kārkliņš turpina: "Pieļaujamo trokšņu līmeni nosaka Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”, kuru 2.pielikumā “Vides trokšņa robežlielumi un to novērtēšana” noteikti pieļaujamo trokšņu robežlielumi vidē. Attiecīgi es neticu ka šis baznīcas zvans, kuru var dzirdēt aptuveni 1.5 km attālumā ap pašu baznīcu iekļaujas šajās normās.

Ārzemēs, kur baznīcas zvani arī mēdz zvanīt pilsētu robežās, tie nozvana varbūt 3-6 reizes un trīsreiz klusāk, nevis kā mums, Ogrē, viens no skaļākajiem zvaniem, turklāt pašā pilsētas centrā ar daudzstāvu dzīvojamām mājām visapkārt. Es uzskatu, ka šī zvana zvanīšana Ogrē būtu jāpārtrauc. Ceru ka neesmu vienīgais un varbūt mēs Ogrē tomēr varam ko mainīt šajā sakarā.”

Jāņa Kārkliņa ieraksts tiek plaši komentēts, pielīdzinot baznīcu zvanu skaņas gan putnu dziedāšanai, gan vilciena dunoņai:

Jānis Bauze:

“Mani traucē putni no rītiem, kuri jau no 4:00 vītero, es domāju to vajag pārtraukt, nu ja ārā līst vai snieg, tad var, vakaros dzirdu dzelzceļa dunoņu, es domāju pēc 20:00 negribu,lai tie kursē!!! Vēlu visiem vairāk rītu, kad izkāpjat no gultas ar labo kāju!!!”

Aktīvi diskusijā iesaistās Ilze Grintāle, aizstāvot viedokli, ka baznīcu zvanu zvanīšana būtu jāpārtrauc:

“Ir drusku starpība starp dabas procesiem( Dieva radītiem) un kādu cilvēku vēlmi pierādīt sev un citiem ,cik Dievbijīgs viņš ir.Un vilciens ir cilvēku ikdienišķa vajadzība. Miera apstākļos par Dievu var atgādināt arī saudzīgāk.”

Lai gan turpmākajos komentāros minēta kundze atzīstas, ka pati vairs Ogrē nedzīvo, tātad zvanu skaņas viņas ikdienu nu nekādi nevar ietekmēt, vienlaikus viņa turpina paust samērā kareivīgu viedokli, ka baznīcu zvanu zvanīšana kā nevajadzīgs troksnis būtu jāpārtrauc:

“Jūsu noskaņojumu saprotu,cilvēcīga pozīcija.Nevajag protams traukties uz otru Latvijas galu risināt turienes pašvaldības neizdarības.Bet piekritīsiet...mēs bieži esam nevajadzīgi pacietīgi un iecietīgi. Pat ar dzelzceļa trokšņiem visticamāk nākotnē būs iespēja tikt galā. Šobrīd protams-jāsamierinās,kolektīvā labuma vārdā. Bet ,tāds elementāri risināms jautājums ,kā uz kādu cilvēku iegribām balstīta trokšņošana...Pati vairs Ogrē nedzīvoju, bet tur notiekošais mani satrauc...visvairāk tieši apdraudētās demokrātijas sakarā.”

Mārtiņš Slišāns atbild ar vieglu humoru:

“Mūsu kungs Jēzus Kristus piedod visus grēkus, izņemot ilgu gulēšanu brīvdienu rītos.”

Arturs Naglis:

“Dievam brīvdienu nav!”

Vairums komentētāju tomēr atbalsta viedokli, ka baznīcu zvani ir zvanījuši un zvanīs, ievadot dievkalpojumu sākumu.

Vilnis Poriņš:

“Tie zvani ir zvanījuši vienmēr. Katrai draudzei jeb pareizāk laikam konfesijai savādāk. Tomēr, ja nejaucu, tad katoļiem 10 min pirms katra dievkapojuma zvana visā pasaulē. Tā laikam tās baznīcas kanonos rakstīts - kad cilvēks dzird baznīcu zvanus, lai zinātu, cik palicis līdz rīta vai vakara messai. Kaut kā tā... Nekāda lūgšanās nezvanīt, vai aizliegumi no Domes nelīdzēs. Ja neko nejaucu tas pārkāptu reliģisko brīvību, vai kaut ka tā....”

Sandra Vilcāne:

“Ar Baznīcas zvanu mūziku sadzīvo visa pasaule! Cilvēki māk pielāgot savu dzīves ritmu Baznīcas zvanu mūzikai! Kāds tai brīdī ceļas, kāds iet uz darbu, kāds vingro, kāds dzer zāles, kāds brokasto, kāds sāks lūgt Dievu par mums grēcīgiem un tā mēs varam salikt sarakstu! Jūs vēlaties tajā laikā gulēt! Kāds te risinājums? Pirmais, vieglākais ir pārcelties dzīvot uz citu vietu, kur nav Baznīcas ar zvaniem! Otrs, iet uz Baznīcu un lūgt izmaiņas Baznīcas zvanu repertuārā! Trešais, paskatieties uz to, kā rituālu, zvanu skaņas attīra vidi, jo vairāk zvana, jo vibrācijas dara savu labo darbu un esat priecīgs, ka ar zvanu vibrāciju mēs tiekam attīrīti, ārstēti, iedvesmoti! Novēlējums, lai Jums atrodas savs variants !”

Juris Čečis:

“Nezinu, man nekad nav traucējis tas, ka iezvanās pulkstenis, kaut vai 30min garumā, ja gribu gulēt es guļu un ja ir jāceļas es ceļos. Ja zvans būtu stundas garumā, es iespējams arī dusmotos, bet tā netraucē. Savādāk liekas, ja nevari nogulēt tad jau ir jāceļas un sievai vismaz kafiju jāuztaisa”

Edijs Ausmanis:

“Es agrāk dzīvoju Meža pr. 6. Viņš ir jau zvanījis no pirmsākumiem un turpinās zvanīt. Cilvēki pieraduši.”

Gunta Kulackovska:

“Kas tik mums netraucē.Nāciet dzīvot bomžu rajonā,tad Jūs katru rītu ceļoties un vakaru gulēt ejot dzirdēsiet visu ,ko var dzirdēt, tad miegs vispār nenāks. Baznīcas zvans dod mieru un harmoniju , tam ir jāzvana.”