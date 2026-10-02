Beāte Vaska: Esmu Latvijas patriote, vēlos dzīvot demokrātiskā, neatkarīgā, suverēnā valstī

Vai Jūs piedalīsieties Saeimas vēlēšanās?
Jā, protams! Es noteikti došos balsot, tādējādi apliecinot savu dalību Saeimas vēlēšanās. Uzskatu, ka šāds jautājums būtu jāformulē nevis kā “vai piedalīsieties”, bet gan “kad piedalīsieties”, jo, manuprāt, jautājumam par balsošanu vispār nevajadzētu būt diskutablam.
Mēs dzīvojam demokrātiskā, suverēnā un, paldies Dievam, neatkarīgā valstī. Savu tiesību īstenošanu attiecībā uz valsts funkciju pildīšanu nododam personām, kuras pārstāv iedzīvotāju intereses valsts labā. Līdz ar to mums ir jābalso, ir jānodod sava balss.
Vienmēr esmu teikusi un arī tagad vēlos uzsvērt, ka tie cilvēki, kuri neizdara savu izvēli jeb nenobalso, pēc tam nedrīkst teikt: “Valstī viss ir slikti, kāda ir tā mūsu valdība,” jo paši ar savu bezdarbību jeb konkludentajām darbībām tādu valdību ir izvēlējušies.
Kas Jums palīdz pieņemt izvēli, par ko balsot?
Mana atbilde ir pavisam vienkārša un pašsaprotama. Esmu Latvijas patriote un vēlos dzīvot demokrātiskā, neatkarīgā, suverēnā valstī, kuras pilsoņiem ir tiesības izteikties.
Vēlos, lai mana ģimene un mani pēcteči varētu dzīvot Latvijā – demokrātiskā un neatkarīgā valstī, kurā nestaigātu svešas zemes “indivīdi”.
Izdarot izvēli un piedaloties vēlēšanās, es domāju ne tikai par sev tīkamāko Saeimas sastāvu, bet arī par jautājumiem, kas mūs kā tautu var skart ilgtermiņā.
Gan Saeimas, gan pašvaldību vēlēšanās piedalos jau kopš brīža, kad kļuvu balsstiesīga. Šīs ir manas otrās Saeimas vēlēšanas. Par to esmu pateicīga savai ģimenei, kas jau no mazotnes manī iedibinājusi izpratni par patriota pienākumiem un to, kas patiesi ir svarīgs.
Vienmēr kopā ar ģimeni dodamies balsot un ar to dalāmies arī sociālajā vidē, jo mums ir svarīgi parādīt sabiedrībai, ka dalība vēlēšanās ir uzticīga pilsoņa pienākums.
Kas Jums ir svarīgākais partiju un kandidātu izvēlē?
Manuprāt, šī brīža situācijā pasaulē svarīgākais ir nevis tikai “tukši runāt”, bet reāli darīt.
Šobrīd ir daudz dažādu problēmu, kam nepieciešams pievērst uzmanību un kuras jārisina, lai mēs arī turpmāk varētu dzīvot neatkarīgā valstī.
Taču viens no svarīgākajiem nosacījumiem manā izvēlē ir tas, lai partija nekādā gadījumā nebūtu prokremliska, lai tā nosodītu kaimiņvalsts rīcību un joprojām būtu gatava sniegt maksimāli lielu atbalstu Ukrainai.
Kāpēc? Tāpēc, ka Ukraina šobrīd savā teritorijā cīnās arī par mūsu neatkarību un iespēju mums dzīvot zem mierīgām debesīm.
Kādās jomās Jūs vēlētos redzēt lielākās izmaiņas un kādas tās būtu?
Noteikti lielākas izmaiņas vajadzētu aizsardzības un izglītības jomā.
Runājot par izglītību, manuprāt, ir pašsaprotami, ka nepieciešams uzlabot izglītības sistēmu, tādējādi veicinot visas sabiedrības izglītošanu.
Savukārt aizsardzības jomā vajadzētu vairāk pievērsties mūsdienu tendencēm, attīstot, uzlabojot un stiprinot tās jomas, kas šobrīd pasaulē ir īpaši aktuālas. Piemēram, gaisa drošību.
Kurā jomā Latvijā ir nepieciešama tūlītēja palīdzība un rīcība?
Aizsardzības jomā. Ja valsts nebūs pietiekami aizsargāta, tad visam pārējam vairs nebūs nozīmes.
Ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē, primāri nepieciešams pievērst uzmanību valsts drošībai un aizsardzības jautājumiem.
Ko Jūs sagaidāt no nākamās Saeimas?
Noteikti to, lai vārdi pārvērstos darbos, nevis paliktu tikai “tukša runāšana”. Tāpat vēlos, lai lielāka uzmanība tiktu pievērsta valsts drošībai.
Vai, Jūsuprāt, iedzīvotāju iesaiste vēlēšanās ir pietiekama? Kāpēc?
Noteikti nē!
Ja mēs neejam vēlēt, tad pēc tam nedrīkstam sūdzēties, ka valstī viss ir slikti. Līdz ar to uzskatu, ka cilvēkiem, kuriem ir šāds viedoklis, vēl jo vairāk vajadzētu doties balsot.
Ja paskatāmies, cik procentuāli daudz balsstiesīgo piedalījās iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, skaitlis ir diezgan bēdīgs. Uzskatu, ka vēlēšanās būtu jāpiedalās vairāk cilvēkiem.
Kāpēc iedzīvotājiem ir jāpiedalās vēlēšanās?
Mūsu tiesības realizē deputāti, kuri ir daļa no tiesiskas valsts mehānisma. Tas nozīmē, ka mēs ar savu balsi ļaujam “cilvēkiem tur augšā” īstenot mūsu vēlmes.
Līdz ar to došanās vēlēt ir katra pilsoņa pienākums. Īpaši pašreizējā situācijā pasaulē, kad nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut, ka valsts vadība nonāk prokremlisku cilvēku rokās.
Mēs esam neatkarīga valsts, un mums katram par to ir jāpastāv. Vēlēšanas jeb savas balss nodošana ir viens no veidiem, kā mēs to varam darīt.
Tāpēc aicinu IKVIENU balsstiesīgo nebaidīties, saņemties un izdarīt savu izvēli, jo tikai tādā veidā mēs varam stiprināt valsti un tās sabiedrību un vēl neskaitāmus gadus dzīvot neatkarīgā valstī.
Mums KATRAM ir jāpieliek sava roka klāt!