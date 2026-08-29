Ogres novada deputāti spiesti strādāt pusbadā, nespējot tikt uz tualeti. Ko par to saka paši deputāti?

Jauns.lv Ogres novada deputātiem gan no pozīcijas, gan no opozīcijas jautāja, ko viņi domā par šādiem darba apstākļiem. Īpaši saspringti esot bijis ceturtdien, 27. augustā, kad domes sēde ilga gandrīz deviņarpus stundas.
Novada domes sēdes vērotāji piefiksējuši, ka šīs sēdes laikā novada domes deputāte, kādreizējā Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Kļaviņa tiesā picu brīdī, kad vietvara lemj visam novadam svarīgus jautājumus. Līdz ar to Latvijas lielākā novada lēmejinstitūcijas sanāksme atgādina nevis nopietnu pasākumu, bet omulīgu privātu mājas virtuves saiešanu.
Ogres novada domes deputāte Dace Kļaviņa (“Jaunā vienotība”) “Facebook” ierakstījusi: “Mēs, Ogres domes deputāti, esam spiesti ēst domes sēdes laikā, jo jau veselu gadu mums netiek nodrošināti pusdienu pārtraukumi un tikai pavisam nesen ir ieviests jaunums - pāris sēdēs ir īsi pārtraukumi labierīcību apmeklējumam.
Sēžu ilgums bieži vien ir līdz vēlam vakaram. Iepriekšējās nedēļas sēde ilga teju līdz pusnaktij. Koalīcijas deputāti pārtraukumos dodas domes kabinetos, kur, iespējams, viņiem ir uzkodas, bet opozīcijai nākas pārtikt no ūdens un maksas kafijas no automāta.”
Jauns.lv visiem Ogres novada domes deputātiem – gan no pozīcijas, gan opozīcijas jautāja, kā viņi spēj sadzīvot ar šādu darba grafiku un “ekstremāliem pārbaudījumiem”. Lūk, ko viņi atbildēja:
Dace Kļaviņa (“Jaunā vienotība”): “Domes sasaukuma sākumā, apmēram pirms gada, ja komiteju vai domes sēdes ieilga, pēc mūsu lūguma tika izsludināts pārtraukums apmēram vienu stundu. Tā tas notika vien dažas reizes. Tomēr jau ilgstoši pusdienām pārtraukuma nav. Sēdes iet bez apstājas. Pēdējās pāris sēdēs tiek izsludināti 10 minūšu pārtraukumi - apmēram divas reizes sēdes laikā, kas ilgst visu dienu. Izņēmums bija pagājušās nedēļas komiteju sēdes, kur tehnisku iemeslu dēļ pārtraukums bija pāris stundas. Tomēr no 14.:0 sēde atsākās un ilga līdz aptuveni 23:30. Uz mūsu lūgumu izsludināt pusdienu pārtraukumu seko atteikums.
Pirmkārt, ilgstoša sēdēšana bez kustībām rada nopietnas veselības problēmas. Tiem deputātiem, kam ir muguras sāpes, tās pastiprinās un šie traucējumi ir vairākas dienas pēc sēdes. Otrkārt, ja ir nepieciešams labierīcību apmeklējums, nākas kavēt sēdes daļu, proti, nedzirdēt ziņojumu, debates, jautājumus vai pat nepaspēt nobalsot. Treškārt, nevaram papusdienot, jo tam gluži vienkārši nav laika, tas mazina mūsu spēju koncentrēties; Ceturtkārt, telpa netiek vēdināta, tāpēc vasarā domes zālē ir ļoti karsts (kondicionēšana īsti neuzlabo situāciju, iespējams, nav pietiekami jaudīga vai nestrādā), trūkst skābekļa, kas rada nogurumu un grūtības koncentrēties.
Parasti komiteju un domes sēdes sākas plkst. 9:00 ceturtdienās (mēneša 3. un 4. ceturtdienā) un ilgst visu dienu. Kā kuru reizi, bet pārsvarā līdz vakaram. Budžeta skatīšana ieilga līdz vēlam vakaram, iepriekšējā nedēļā sēde beidzās 23:30 (aptuveni). Pārtraukumu nav vai tie ir pāris visas sēdes laikā 10-15 minūtes. Piemēram, 27. augustā domes sēde ilga 9 stundas un 20 minūtes, bet 20. augustā komiteju sēde ilga 12 stundas, tai skaitā pārtraukums ap trijām stundām.”
Egils Helmanis (Nacionālā apvienība): “Ogres novada domes sēdes ilgst vidēji aptuveni 8-9 stundas, tāpēc, lai domes darbinieki (daudziem no viņiem ir mazgadīgi bērni), kuri nodrošina sēžu translāciju un dokumentu apstrādi tiktu laikus mājās pie savām ģimenēm, sēdes tiek rīkotas ar nelieliem pārtraukumiem (līdz 20 minūtēm). Šādas ilgstošas sēdes notiek jau veselu gadu, līdz ar to deputātiem ir iespēja, plānojot savu darba dienu paņemt līdzi pusdienu kastīti no mājām un domes virtuvītē paēst.
Savukārt, tie, kam vēders ir svarīgāks par darbu, atļaujas ēst domes sēžu zālē.”
Kārlis Ansons (Latvijas Reģionu apvienība): “Tik drakoniska situācija nav – labierīcības apmeklēt ir iespējams, taču, ja nav izsludināts pārtraukums, tas jādara sēdes laikā, attiecīgi tajā brīdī nedzirdot daļu no jautājuma izskatīšanas.
Pēdējā laikā sēžu laikā tiek izsludināti arī atsevišķi 10–15 minūšu pārtraukumi. Ar tiem pietiek īsai pauzei, taču pilnvērtīgam pusdienu pārtraukumam ne. Garākās sēdēs tāpēc nākas nodrošināties pašiem, piemēram, paņemot līdzi kādu batoniņu enerģijas uzturēšanai.
Domes sēžu ilgums ir ļoti atšķirīgs – tās var ilgt četras stundas, bet nereti turpinās visu darba dienu un ievelkas vakarā. Viena no pēdējā laika garākajām sēdēm noslēdzās ap pusdivpadsmitiem naktī. Taisnības labad jāpiebilst, ka šajā sēdē tehnisku problēmu dēļ bija vairākas stundas ilgs piespiedu pārtraukums, kura laikā bija iespēja arī paēst, taču tas bija izņēmuma gadījums.
Ja sēde ilgst visu dienu un turpinās vakarā, būtu tikai normāli paredzēt arī pusdienu pārtraukumu. Tas attiecas ne tikai uz opozīcijas vai koalīcijas deputātiem, bet arī uz administrācijas darbiniekiem, kuri piedalās sēdēs. Šāda kārtība ļautu pēc pārtraukuma pilnvērtīgi turpināt darbu un koncentrēties uz izskatāmajiem jautājumiem.”
Uldis Skudra (kustība “Par!”, Jaunā konservatīvā partija): “Jāatzīst, ka līdz 27. augusta domes sēdei, līdzšinējā pieredze bija tāda, ka domes komiteju sēdes notika vienā dienā, visas sēdes pēc kārtas un bez pārtraukumiem. Tas, manuprāt, tiešām pārkāpj jelkādas cilvēciskās normas, jo gan domes deputātiem, gan arī pašvaldības darbiniekiem un pieaicinātajām personām ir nepieciešamība iziet gan uz labierīcībām, gan arī vienkārši izvēdināt galvu, pēc dinamiska darba. Pusdienu pārtraukumi arī, diemžēl, līdz pat šim brīdim netiek ieplānoti nedz komiteju, nedz arī domes sēžu darba kārtībā, kas nav korekti, un neveicina domes produktīvu darbu. Iespējams, līdzšinējā (iepriekšējā sasaukuma) domes darba pieredze bija savādāka, un bija iespējams bez nepieciešamajām diskusijām izbīdīt jautājumus cauri komitejām un domes sēdēm ātri, taču šajā sasaukumā lielai daļai deputātu tāda pieredze nav pieņemama, un aktīvi iesaistāmies diskusijās un jautājumu izsvērtā izvērtēšanā, kas, protams, prasa laiku, līdz ar ko sēdes ir kļuvušas garākas.
Vakardienas domes sēde bija pirmā, kad ar zināmu regularitāti tika izsludināts 10 minūšu pārtraukums, lai gan pusdienu pārtraukums, joprojām, netika paredzēts.”
Kārlis Avotiņš (kustība “Par!”, Jaunā konservatīvā partija): “Mēģināšu īsi atbildēt - neviens neliedz iziet no zāles, nav jau skola, kurā jāprasa atļauja aiziet uz labierīcībām. Pēdējās sēdes laikā no 9-10 stundām bija divi vai trīs 10 minūšu pārtraukumi, kuru laikā līdz ēdnīcai vai kafejnīcai nevar pagūt aiziet. Es nezinu, kā šo risina koalīcijas deputāti, jo viņiem visiem ir iespēja aiziet uz domes telpām, kur, iespējams, viņiem ir līdzi paņemtas vai sagatavotas uzkodas, bet opozīcijas deputātiem šādas iespējas nav, līdz ar to faktiski paliekam neēduši.
Ja par darba vidi kopumā - darba vietas nav aprīkotas ar piemērotiem krēsliem, kā būtu nepieciešams ērtai darba videi, zinu, ka kolēģiem ar muguras problēmām tas sagādā raizes, bet to nevaram ietekmēt, jo faktiski sēžam divi deputāti pie vien galda, un ergonomiskajiem krēsliem tur nemaz nebūtu vietas. Arī pašvaldības personālam ir tādas pašas darbavietas sēžu zālē, pieļauju, ka tās nemaz neatbilst darba drošības noteikumiem par darba vidi.”
Santa Ločmele (kustība “Par!”, Jaunā konservatīvā partija): “Es laikam neteiktu “drakoniski”. Sēdes ir ļoti dažādas – viss atkarīgs no tā, cik daudz jautājumu ir darba kārtībā, cik tie ir sarežģīti un arī cik labi sagatavoti. Ja ir daudz jautājumu deputātiem, priekšlikumu un debašu, sēde, protams, ievelkas.
Nav arī tā, ka pusdienu pārtraukumu nekad nebūtu bijis. Cik atceros, agrāk dažās garākās sēdēs tādi ir bijuši. Pēdējā laikā gan neatceros. Ir īsi pārtraukumi, parasti līdz 10 minūtēm, kad var aiziet uz labierīcībām vai nopirkt kafiju automātā. Ir bijušas arī sēdes, kad pat tādu nav.
Daces Kļaviņas teiktajam es piekrītu, viņa situāciju ir aprakstījusi tādu, kāda tā ir. Piemēram, ceturtdien sēde sākās plkst. 8:50 un beidzās ap 18:00. Pusdienu pārtraukuma nebija, bija divi 10 minūšu pārtraukumi. Tāpēc jā – tie, kuriem bija līdzi ēdiens, ēda turpat sēžu zālē sēdes laikā.
Man pašai tas, ka nav pusdienu pārtraukuma, lielas problēmas nesagādā. Bet tas nenozīmē, ka tā ir laba prakse. Ja sēde ilgst deviņas stundas, manuprāt, ir tikai normāli paredzēt laiku, kad cilvēki var paēst.
Man lielāka problēma par pusdienām patiesībā ir pati darba vieta. Opozīcijas deputāti sēž diezgan lielā šaurībā – faktiski divi deputāti dala vienu galdu, kamēr pozīcijas deputātiem vietas ir krietni vairāk. Bet arī ar to var sadzīvot. Man visvairāk traucē krēsli, kas nav piemēroti tam, lai tajos nosēdētu daudzas stundas. Pēc garākām sēdēm man regulāri stipri sāp mugura.
Esmu par to runājusi ar domes priekšsēdētāju un lūgusi nodrošināt ergonomisku darba vietu. Atbilde bija – tad mums jāmaina visi krēsli. Nu ko? Es teiktu – jā, jāmaina visi krēsli. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Ja nopietni, es neprasu neko īpašu. Ja sēdē jāpavada sešas, astoņas vai reizēm pat vairāk stundas, normāls krēsls tomēr ir diezgan pašsaprotama lieta.
Ir sēdes, kas beidzas salīdzinoši ātri, un ir tādas, kas ilgst daudzas stundas vai līdz vēlam vakaram. Tas atkarīgs gan no jautājumu skaita, gan no tā, kas konkrētajā sēdē tiek skatīts.
Pēdējā laikā pārtraukumi pārsvarā ir īsi – apmēram 10 minūtes. Kā jau teicu, ceturtdien deviņu stundu sēdes laikā tādi bija divi, pusdienu pārtraukuma nebija. Savukārt agrāk atsevišķās garākās sēdēs, cik atceros, pusdienu pārtraukumi ir bijuši.
Bet es tiešām negribētu radīt iespaidu, ka pusdienu pārtraukums ir lielākā problēma Ogres domes darbā. Protams, ja sēde ilgst visu dienu, pārtraukumam būtu jābūt. Taču man daudz svarīgāk ir tas, kādos apstākļos deputāti strādā un vai sēdes laikā mums ir iespēja normāli uzdot jautājumus, izteikties, debatēt un iesniegt priekšlikumus. Tur es redzu daudz nopietnākas problēmas.”
* Ogres novada deputāte Santa Ločmele: “Jāmaina visi krēsli. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.”