Biedrība “Zemnieku saeima”: zemnieki no valsts neprasa un neprasīs kompensācijas par pēdējo gadu zaudējumiem

Maira Dzelzkalēja-Burmistre norāda: “Saskaņā ar mūsu šī brīža aplēsēm nozarei nodarītie zaudējumi laikapstākļu ietekmē šobrīd lēšami jau simtos miljonu eiro. Mēs apzināmies, ka valsts tik milzīgus zaudējumus nespēj kompensēt. Jāņem arī vērā šī brīža ģeopolitiskā situācija un valsts prioritātes, kas viennozīmīgi ir aizsardzības sektors.”
Biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece atzīst, ka lauksaimniecība nav tipisks bizness.
“Tas ir ļoti augsta riska bizness, kur viens no galvenajiem riskiem – laikapstākļi – nav paredzams, faktiski to nevar ietekmēt. Šī riska dēļ ir iespējams pazaudēt visu, jo ieguldījumi var būt milzīgi, bet visu plānoto ražu laikapstākļi var iznīcināt. Pēdējo trīs gadu laikā tie ir bijuši nežēlīgi, bet tāds gads kā šis sen nav pieredzēts. Pat ja ražas apjomi lielākoties ir optimāli un dažviet pat labi, ražas novākšana ir ļoti apgrūtināta. Uz laukiem ar tehniku bieži vien nav iespējams uzbraukt, ja tas tomēr izdarāms, tehnika pārmērīgā mitruma dēļ grimst. Raža ir arī sākusi bojāties, proti, graudi dīgst, kartupeļi pūst, daudziem audzētājiem uz lauka sapuva zemenes, apgrūtināta ir arī lopbarības (siens, skābsiens u.tml.) savākšana,” skaidro M. Dzelzkalēja-Burmistre.
Lielākais atbalsts – birokrātiskā sloga samazināšana
M. Dzelzkalēja-Burmistre uzsver, ka šī gada zaudējumus finansiāli nav iespējams atlīdzināt, līdz ar to lielākais atbalsts būtu atcelt prasības, kuras reāli nevarēs izpildīt, un turpināt samazināt birokrātisko slogu.
“Pozitīvi vērtējam termiņu atcelšanu zālāju novākšanai – to ievērošana bija ļoti problemātiska, ņemot vērā, ka zālāji bija zem ūdens. Tos nebija iespējams nopļaut. Taču jau tuvākajā laikā izaicinājumus radīs lauksaimniekiem noteiktais regulējums par to, cik daudz kultūraugu ir jāiesēj un kādās proporcijās tiem ir jābūt. Ņemot vērā laikapstākļus, ir pamatīgi aizkavējušies kulšanas darbi. Dažviet ražu nemaz nevarēs novākt, līdz ar to šajos laukos neko nevarēs iesēt. Piemēram, augusta sākumā jau ir jāsēj rapsis, taču to nevar izdarīt, jo vēl nav novākta kviešu raža. Tā ir milzīga problēma, kas Zemkopības ministrijai strauji jārisina,” norādaM. Dzelzkalēja-Burmistre.
Ne mazāk svarīgi ir pagarināt apgrozāmo līdzekļu programmas, kas ļautu daļai saimnieku pārdzīvot šo sezonu, aizņemoties naudu ar izdevīgākām procentu likmēm. Tas viestu cerību, ka, ja nākošajos gados rastos peļņa, būtu iespēja nosegt gan tekošās izmaksas, gan šī un iepriekšējo gadu aizņēmumus. Tāpat nepieciešami mehānismi, kā lauksaimniekiem tikt galā ar saistībām pret Zemkopības ministriju, finansētājiem, piegādātājiem, sadarbības partneriem u.tml., kuras nebūs iespējams izpildīt, jo šobrīd izsludinātā ārkārtas situācija lauksaimniecībā to palīdzēs risināt tikai daļēji.