Ogres novada bioloģiskais zemnieks Pēteris Dimants jautā saviem sekotājiem sociālajā medijā - "Vai tiešām mums ir jāturpina maksāt nodokļus un smagi strādāt, lai uzturētu tādus kā Eviku Siliņu, valdību, Rail Baltic projektu?"Viņš dalās savā sašutumā, kad noklausījies interviju, "kur Evika Siliņa saka, ka viņa pat nezina, kas ir atbildīgs par Rail Baltic projektu un ka viņai patiesībā tur pārāk nav jāiedziļinās un tas nav viņas tiešais uzdevums." P.Dimants atgādina - "Mēs runājam par lielāko projektu Baltijā! Mēs runājam par miljardiem eiro naudu un projektu, kurš iespējams var neatgriezeniski ietekmēt visu Latvijas ekonomiku un nākotni. Evika apgalvo, ka premjerei nav jāeko līdzi konkrēti katram projektam."

Bioloģiskais zemnieks uz dod jautājumu: "Ja premjere neseko līdzi projektam, kuram tad ir jāseko tam līdzi? Vai tiem, kuri maksā nodokļus? Tiem, kas ikdienā strādā savos darbos? Vai žurnālistiem?" Viņaprāt, tā nav tikai neprofesionalitāte, tā ir augstprātība pret tiem, kas šajā valstī maksā nodokļus. 

"Evika tajā laikā, lai labāk sekotu līdzi projektiem, uzkāpa uz slidām, aizbrauca uz olimpiādi, vienkārši džekiem čakarē treniņu, puiši par to, protams, iesmēja. Evika, jūsu darbs nav kāpt uz slidām, bet gan sekot līdzi lieliem projektiem. Latvija nav pelnījusi Eviku, Latvija nav pelnījusi leilāko daļu no mūsu ministriem. Latvija nav pelnījusi nevienu, kurš pasaka, ka viņam nav laiks un pienākums sekot līdzi tik milzīgam projektam. Mums vajag labākus riisnājumus un profesionālu valdību. Dodies mājās, un dod vietu cilvēkam, kurš ir profesionālis. Evika Siliņa - TU ESI ATLAISTA un IZLAISTA ir visa tava valdība. Pietiek! Ejiet mājās!" tā P.Dimants.

