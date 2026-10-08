Birzgales pagastā plāno veidot vēja elektrostaciju parku – iedzīvotāji aicināti paust viedokli

Lokālplānojuma teritorija aizņem aptuveni 362 hektārus Birzgales pagastā. Lokālplānojuma mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu, nosakot mežu teritorijas apakšzonu, kurā papildu citiem izmantošanas veidiem būtu atļauta vēja elektrostaciju izvietošana.
"Stelpe 1" paredzēts Ogres novada Birzgales pagastā un Bauskas novada Valles un Vecumnieku pagastos. Kopumā vēja parkā plānots uzstādīt līdz 11 VES ar kopējo jaudu aptuveni 77 megavati (MW). No tām līdz septiņām VES ar vienas stacijas nominālo jaudu līdz septiņiem MW paredzēts izvietot Birzgales pagastā. Parka izbūve varētu ilgt aptuveni divus gadus.
Ietekmes uz vidi novērtējumā vērtēti trīs iespējamie VES modeļi - "Nordex N175" ar 6,8 MW jaudu, "Nordex N163" ar septiņu MW jaudu un "Vestas V162" ar 6,2 MW jaudu. Konkrēts uzstādāmais turbīnas modelis lokālplānojumā nav noteikts. Paredzēts, ka VES kopējais augstums nepārsniegs 267 metrus.
Vēja parka izbūvei paredzēts veidot ar VES darbību saistīto infrastruktūru, tostarp montāžas un apkalpošanas laukumus, pievedceļus un elektrotīklus. Turbīnu piegādei paredzēti arī jauni pieslēgumi esošajiem ceļiem. Lokālplānojuma teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Jelgava-Krustpils.
Tuvākās apdzīvotās vietas ir Birzgales ciems aptuveni četru kilometru attālumā no lokālplānojuma teritorijas un Valles ciems aptuveni astoņu kilometru attālumā. Tuvākās pilsētas ir Lielvārde aptuveni 14 kilometru un Jaunjelgava aptuveni 21 kilometra attālumā. Vēja parka apkārtnē atrodas arī atsevišķas viensētas.
Lokālplānojuma teritorijā konstatēts Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamais biotops "Aluviāli meži", kā arī īpaši aizsargājamās sugas gada staipekņa atradne, dižkoks un potenciāls dižkoks.Vides pārskatā vērtēta arī vēja parka iespējamā ietekme uz putniem un sikspārņiem.
Vides pārskatā vērtēta arī VES radītā trokšņa, mirgošanas, vizuālās ietekmes, vibrācijas un elektromagnētiskā lauka iedarbība. Vēja parka izbūvē un ekspluatācijā paredzēts īstenot ietekmi mazinošus pasākumus.
Lokālplānojuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavotāja ir SIA "Grupa93", bet teritorijas attīstītāja un Vides pārskata pasūtītāja - "SP Venta".
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par lokālplānojumu un Vides pārskata projektu var iesniegt līdz 8. novembrim.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "SP Venta" pērn strādāja ar 1,47 miljonu eiro apgrozījumu un 2,874 miljonu eiro zaudējumiem. Uzņēmums reģistrēts 2020. gadā, un tā pamatkapitāls ir 45,787 miljoni eiro. "SP Venta" vienīgais īpašnieks ir Lietuvā reģistrētā "Arrow Holdco".