Pēc dažādu izaicinājumu un neziņas pilnas 2020./2021. gada sezonas  BK “Ogre” komanda ir atkal gatava cīnīties par augstām pozīcijām, sasniedzot savus nospraustos mērķus un iepriecinot basketbola līdzjutējus ar skaistām un elpu aizraujošām uzvarām.
BK “Ogre” direktors Jānis Laganovskis atzīst, ka iepriekšējā sezona bijusi gana sarežģīta –  valdības noteikto ierobežojumu mainība, Covid-19 infekcijas uzliesmojumi komandās, spēlētāju emocionālais pārgurums un traumas – tas viss raksturo 2020./2021. gada sezonu, kas, par spīti grūtībām, vērtējama ar plus zīmi. Cerēto divu medaļu vietā iegūta viena, taču tas gandarījumu nemazināja, jo medaļu krājums papildināts ar pavisam jaunu, vēl nebijušu medaļu. 

Kāda bija BK "Ogre" 2020./2021. gada sezona?

Sezona tika iesākta ar lielām cerībām – aizvadot regulāro sezonu gan ar Latvijas, gan Igaunijas komandām, taču Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu ietvaros plāni mainījās. Tika aizvadītas spēles Latvijas komandu starpā, kā arī, par laimi, izdevās rast risinājumu, kā nospēlēt kopīgu Latvijas – Igaunijas Basketbola līgas “Final 6” turnīru, kur trīs labākās komandas  no Latvijas un Igaunijas trīs dienu laikā cīnījās par uzvaru.  Neviena no spēlēm nebija viegla. Pusfinālā par vietu finālā spēlējām pret “VEF Rīga”, spēle bija ļoti sīva un spraiga, taču pēdējos metienos zaudējām. Rūgtuma garša palika, jo līdzīgā situācijā bijām pirms diviem gadiem, kad pēdējo sekunžu metienā zaudējām Latvijas – Igaunijas līgas “Final 4” turnīrā, tādējādi neturpinot cīņu par zeltu.  Tomēr  mums izdevās uzvarēt turnīra pusfinālā, un pirmo reizi komandas vēsturē ieguvām apvienotās līgas medaļas.

Pēc iegūtās bronzas medaļas sākām gatavoties Latvijas Basketbola līgas izslēgšanas spēlēm. Sākums bija grūts, spēlētāji bija noguruši no “Final6” turnīra. Komanda bija emocionāli iztukšota, daļa spēlētāju bija guvuši traumas, kā arī trūka dzirksteles acīs. Taču komanda saņēmās un pārvarēja sīksto Latvijas Universitātes pretestību LBL ceturtdaļfinālā. Pusfinālā spēlējām pret BK “Ventspils”. Sēriju iesākām ar pārliecinošu uzvaru, taču turpinājumā zaudējām divas spēles pašā izskaņā. Ikkatra šāda spēle salauž sportistu. Rezultātā zaudējums sērijā ar 1:3, turpinot cīņu par bronzas medaļām. Arī bronzas sēriju uzsākām ar drošu uzvaru pār BK “Liepāja”, bet neilgi pēc tam komandā tika atklāts Covid-19 uzliesmojums un visa bronzas sērija tika pārtraukta, medaļas nepiešķirot. Domāju, ka mēs bijām pārliecinoši favorīti šajā sērijā un būtu izcīnījuši trešo vietu, lai gan, protams, gribējām tikt vismaz finālā.

Un kā ir iesākusies jaunā sezona? Ar kādiem izaicinājumiem nākas saskarties?

Lielākie izaicinājumi sākās starpsezonā. Bijām nonākuši situācijā, kad pilnīgi visiem spēlētajiem beidzas līgumi. Uzskatu, ka ar šo tikām galā diezgan veiksmīgi. Pirmssezonas pārbaudes spēlēs komandai neklājās viegli – zaudējām gandrīz visiem. Tiesa, jāatzīst, ka pretinieki nebija no tā švakākā gala. Lai vai kā, neilgi pēc sezonas sākuma ,pirmo reizi komandas vēsturē nonācām situācijā, kad sezonas laikā tiek mainīts galvenais treneris. Gribu pateikt lielu paldies trenerim Nikolajam Mazuram par ieguldīto darbu. Komandai un visam Ogres basketbolam kā tādam tas ir devis ļoti daudz. Komandas vadību pārņēma Mazura asistents Uldis Švēde. Švēde jau savā debijas spēlē, kā galvenais treneris, izcīnīja svarīgu uzvaru. Tagad darbs jāturpina.

Par Švēdes asistentu ir kļuva ogrēnietis, kādreizējais basketbolists un Ogres Basketbola skolas treneris Artūrs Bērziņš. Spēlētāju fizisko sagatavotību turpina stiprināt Dāvis Feikners, par fizioterapeiti šajā sezonā strādā Monta Galeja-Bajaruna.

Šajā sezonā dažādu apstākļu dēļ nav izdevusies veiksmīga sadarbība ar leģionāriem. Sezonas sākumā komandā bija divi ārzemju spēlētāji, taču drīz vien mūsu ceļi šķīrās, un nācās meklēt jaunus spēlētājus. Komandas sastāvā atgriezās ogrēnietis Renārs Magone, kā arī pievienojās amerikāņu aizsargs Prentiss Niksons. Nupat, janvārī, komandai pievienojies lietuviešu spēlētājs Mats Jucikas. Domāju, ka ar šo komandu esam nokomplektējuši un esam gatavi cīņai par augstām pozīcijām.

Sezonas sākumā izvirzīju mērķi tikt visu trīs turnīru finālos – Latvijas kausa finālā, kas sākās iepriekšējā sezonā, bet Covid-19 dēļ tika pārtraukts. Februāra izskaņā sāksim pusfināla spēles pret BK “Ventspils”. Šai komandai esam zaudējuši pēdējās 5 spēles. Laiks sākt uzvarēt, un domāju, ka esam tam gatavi.

Nākamais mērķis ir Latvijas – Igaunijas Basketbola līgas fināls. Šobrīd turnīra tabulā esam astotajā vietā, kas ļauj kvalificēties izslēgšanas spēlēm. Būtu “veselīgi” pakāpties līdz piektajai, ceturtajai pozīcijai, lai spēlēs par vietu Final4 tiktu pie parocīgāka pretinieka.

Trešais ir Latvijas Basketbola līgas fināls, kur savā starpā spēlē tikai Latvijas komandas, tur scenārijs ir līdzīgs kā Latvijas – Igaunijas līgā.

Labā ziņa ir tā, ka skatītāji ir atgriezušies tribīnēs. Lai gan ierobežotā skaitā, tomēr mūsu līdzjutēji ir nepārspējami arī mazā skaitā. Šis atbalsts spēlētājus dzen uz priekšu un motivē uzvarēt.  

Jūs minējāt līdzjutēju atbalstu, bet kas vēl motivē spēlētājus nepadoties pie zaudējumiem?

Spēlētājus visvairāk motivē sportista gars, jo jebkuram sportistam gribas uzvarēt, īpaši ja aiz tevis stāv pilsēta, novads, draugi, ģimene, tad papilu motivācija vairs nav jāmeklē. Komandā joprojām ir daudz vietējo spēlētāju; arī jaunā paaudze Ogres Basketbola skolā turpina pilnveidoties un strādāt, lai drīzumā varētu papildināt spēlētāju sastāvu.

Nenoliegsim, ka latviešiem patīk komandas, kas uzvar, tāpēc šajā sezonā esam mēģinājusi atrast balansu starp maksimāli daudz savējiem spēlētājiem, brīvās vietas aizpildot ar ārzemju spēlētājiem, kurus lēnā garā arī audzinām par ogrēniešiem.

Liels paldies Ogres novada pašvaldībai un īpaši domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim, kuršnoticēja mūsu spējām.Mēs pierādījām savu varēšanu un apņēmību cīnīties jebkurā spēlē par jebkuru punktu. Paldies visai pašvaldības vadībai un Ogres novada iedzīvotājiem par atbalstu, kas dod papildu cīņas sparu, tiecoties pēc uzvarām. Kopš mēs esam sākuši darboties visaugstākajā līmenī kā profesionāla sporta komanda, varam būt kā paraugs citiem.  Novēlu Ogrei arvien vairāk  visaugstākā līmeņa komandu – futbolā, rokas bumbā, florbolā, hokejā un citos sporta veidos.

