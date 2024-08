Blēži zāļo večukus

Pilieni, kas ārstē aklumu. Sīrups, kas novērš insultu. Sīrups, kas uzvar cukura diabētu. Kapsulas, kas novērš sirds slimības, bronhiālo astmu, artrītu un psoriāzi. Sīrups, kas novērš nesaturēšanu. Sīrups, kas atjauno zudušu dzirdi utt. Nav jābūt nopelniem bagātam dakterim Perevoščikovam, lai secinātu, ka šīs avīzes izdevēji ir meļi un krāpnieki, kas izmanto gados vecu cilvēku lētticību un varbūt arī tik cilvēcīgo cerību uz brīnumu. Krāpnieku nosaukums ir «Wellmed Club», un ļoti zīmīga nianse – viņu avīze nodrukāta krievijas valodā. Visai atjautīgi, jo krievu večuki taču nezvanīs ne uz kādu Patērētāju tiesību aizsardzības centru – valsts iestādēs jārunā valsts valodā. Kad krāpnieki savu avīzi izdeva latviski, latviešu vecīši vai, ticamāk, viņu bērni to kantori nosūdzēja, un Patērētāju aizsardzības centrs uzsāka procedūru. Tas notika pirms gada, un rezultāta joprojām nekāda. Painteresējos. Procedūra esot iestrēgusi pie juridiskās personas noskaidrošanas, jo «Wellmed Club» ir tikai avīzes un interneta lapas nosaukums. Bet firmas ar tādu nosaukumu Uzņēmumu reģistrā nav. Izķert šos blēžus iespējams tikai klātienes pasākumos, kur viņi savus brīnumpulverīšus tirgo lētticīgiem vecīšiem par simtiem eiro. Kad šie krāpnieki ieperinājās publiskajās bibliotēkās, PTAC apziņojis tās, un sadarbība pārtraukta. Bet tagad viņi medī slimus un vecus cilvēkus, nomājot telpas savām «bezmaksas konsultācijām» viesnīcās un krogos. Jauni džeki uzvalciņos un baltos kreklos melo večukiem, ka viņi var tikt izdziedināti ar pilieniem un smērītēm. Un večuki maksā. Bet, kas vēl ļaunāk, neiet pie ārsta.

Vispār jau šī blēžu brīvā darbošanās nepārsteidz, jo iespējas tiesiskiem līdzekļiem apturēt šarlatānu darbību faktiski nav. Kamēr naivi večuki būs gatavi atdot savu pensiju par talka tabletēm, cerot uz brīnumu, tipi baltajos kreklos tos vecīšus turpinās slaukt.

Lai atceramies, ka viens šāds tips – melis un krāpnieks Mārcis Jencītis – ir pat ievēlēts Saeimā. Ne no «Wellmed Club», bet cita kantora – Evaņģēlisko kristiešu draudzes «Kristus pasaulei», ko nodibinājis savu apvārdošanas prasmju monetizēšanai. Atgādināšu, ka Jencītis karjeras sākumā bija zaglis, laupītājs un narkomāns. Pirms pārdesmit gadiem pārgāja jaunā ampluā – kļuva par mācītāju evaņģēlistu un, gluži kā tie ar baltajiem krekliem, vazājās pa kultūras namiem un iekasēja ziedojumus par atveseļošanās brīnumu. Pie viņa aklie redzot, kurlie dzirdot, vēzis atkāpjas, un vecim, kam ar āmuru galvā caurums izdauzīts, Jencītis ar dievvārdiem to caurumu aizaudzējis. Neticami! Viņa «dziedināšanas» pasākumi bija pārpildīti. Tikai uz onkoloģijas centru un citām klīnikām Jencītis ar saviem «brīnumiem» nepiestaigāja. Un arī tie baltajos kreklos ar saviem brīnumpulveriem – ne. Jo tur īsti ārsti ārstē viņu nodarītā kaitējuma sekas. Cilvēki, cerot uz brīnumu, neārstējas, līdz slimība tiek dziļi ielaista. Ļaudis, neticiet šādiem brīnumdariem – visādiem jencīšiem baltos kreklos. Vienīgais brīnums, ko viņi prot, ir naudas izblēdīšana. Pat, ja viņi sprediķo no Saeimas tribīnes. Labāk tad to naudu bērniem atdot.