Brīdis, kad pārbaudīt īstu veču mugurkaulu. Un tādu Ogrē esot daudz

OgreNet
Ogres novada zemnieks Pēteris Dimants, Attēls no sociālajiem tīkliem
"Pēteri pazīstu vēl no saviem 18 gadiem, no Ogres laikiem. Jau toreiz viņš bija jaunietis, kurš prata pastāvēt par sevi un savu viedokli - ar raksturu, ar mugurkaulu," tā raksta Eiroparlamenta deputāta palīgs Māris Mežals par ogrēnieti Pēteri Dimantu, kura vadītā protestakcija izskanēja skaļi pa visu Latviju. Jau rakstījām, ka 7. decembrī, pie Ministru kabineta (MK) ar ķerru, kurā iekrauti mēsli un noplukusi eglīte, ieradās Ogres novada bioloģiskais zemnieks Pēteris Dimants, kurš vienlaikus ir arī Latvijas Zaļās partijas valdes loceklis, lai protestētu pret autoceļu lietošanas nodevu komercauto līdz 3,5 tonnām. Savā Facebook ierakstā M.Mežals saka, ka "Pēteris izdarīja maksimālo, ko viens cilvēks var izdarīt šādā situācijā. Policijai nebija pilnīgi nekāda tiesiska pamata viņu aizturēt, jo Pēteris nepārkāpa absolūti NEKO."

Kā norāda M. Mežals, Pēteris ir ģimenes cilvēks - sieva, bērni, talantīgs puika un meitas. Cilvēks ar atbildību, ar dzīves pieredzi, un tieši tādi parasti neiet meklēt konfliktus. Tomēr, kad pienākot īstais brīdis, šādi ģimenes cilvēki zina, par ko stāvēt.

Atzinīgi vērtējot zemnieka rīcību, deputāta palīgs gatavs mest akmeni politiķu lauciņā.
"Tiem, kuri nobalsoja budžetā PAR šo absurdu, gribu atgādināt - mēs opozīcija bijām PRET. Un šeit vairs neder nekāda “pagaidīsim”, “padomāsim”, “piekāpsimies”. Te jābūt veču goda vārdam.
Jā, sūdi ir sataisīti. Jā, vainīgie ir zināmi. Bet – vēl IR laiks glābt situāciju.
Mēs ļoti labi zinām, par kuriem politiķiem runājam. Saņematies. Pieņemiet lēmumu," tā M.Mežals.

Viņš atgādina, ka "Tagad ir īstais brīdis, kad pārbaudīt veču mugurkaulu. No runām pie darbiem!"

Ieraksts sociālajos tīklos izpelnījies turpat četrus tūkstošus komentētāju reakcijas un vairāk nekā 220 komentārus. Kāda sekotāja Tatjana raksta: " Pēteris Dimants ir savas zemes saimnieks!!! Ogres novada daudz tādu vīru, laikam pienācis laiks rīkoties!"  Dzintra raksta: "Par vienu cilvēku Latvijā man piešām lepnums. Par drosmi. Par uzņēmību. Par varēšanu. Vai tiešām vairāk tādu nav?"

Kāds cits komentētājs Juris saka, ka "mazs cinītis reizēm apgāž lielu vezumu." Marinas komentārs pauž vairāku citu līdzīgās nostājas, ka Ogres novada pārstāvis Pēteris ir "īstais Latvijas zemnieks, ar mugurkaulu, ar savu nostāju! Tāds riktīgais vīrietis! Gribas lai tādi Latvijā ir vairāk!"

