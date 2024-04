Brieži pie vietas. It kā

«Briežu dārza, uz kuru pārvietoti dzīvnieki, nosaukumu un vietu neatklājam, jo to paredz ar otru pusi noslēgtais līgums. Un mums tas ir jārespektē. Vienlaikus apstiprinām, ka šis briežu dārzs atrodas Vidzemē.» Tā skaidro uzņēmuma pārstāve Agnese Korbe. Šāds slepenību paģērošs līgums ir pretlikumīgs, jo runa taču ir par publisko mantu.



Briežu dārzs 2008. gadā tika izveidots rekreācijas un dabas izziņas nolūkos. Taču pēc vadības maiņas uzņēmums nolēma briežus izšaut. Tie uzņēmumam radīja vienus vienīgus zaudējumus, plus ierobežotajā teritorijā it kā konstatēti tuvradniecības gadījumi un dzīvniekiem it kā nebija nodrošināta pilnvērtīga pārtika. Uzņēmuma lēmums pērn izraisīja lielu skandālu, ogrēnieši vāca parakstus par dārza saglabāšanu, Rīgas dome kā īpašniece debatēja par to, cik slikti ir likvidēt zvēriņus. Izsoles viena pēc otras bija neveiksmīgas. Galu galā uzņēmums tomēr ir ticis vaļā no briežiem, bet, kam tie pārdoti un kas ar tiem noticis, tiek slēpts. Preses relīzē teikts vien tas, ka tie aizvesti:

«Dzīvnieku pārvešana no briežu dārza Tīnūžu pagastā uz Vidzemes pusi notika divos

etapos. Proti, pagājušā gada nogalē tika pārvesti teļi un govis. Savukārt staltbriežu

buļļus pārveda pavasarī, kad tie bija nometuši ragus.»