Gints Bude vēsta, ka policijai būtu nekavējoties jāiztaujā Viktoriju Joniene, jo viņa var sniegt vispilnīgāko, visizsmeļošo informāciju par tiem cilvēkiem, ar kuriem viņa bija ciešā kontaktā, izmantoja nepilngadīgas meitenes modes skatēs un bija ciešā draudzībā tieši ar Epstīna skandāla personālijām.
Intervijā viņš pauda: “Šeit ir interešu konflikts, jo sieviešu centru “Marta” šobrīd vada zīmola “NOLO” dizaineres meita, Viktorijas Jonienes meita. Un Viktorija Joniene varētu Valsts policijai sniegt visizsmeļošāko informāciju par “Natali”, “Dendy”, “Vakatio” un “Tubi” modelēm. Jo viņa ļoti daudz – tajā skaitā nepilngadīgas meitenes – izmantoja savās modes skatēs. Viņa ir bijusi ciešā draudzībā ar Epšteina failu modeļu aģentūru vadītājiem.”
Vienlaikus viņš aicina cietušās sievietes vērsties pēc palīdzības, bet brīdina, ka sieviešu aizsardzības centru "Marta" vada Viktorijas Jonienes māte Beata Jonite, kas nozīmē, ka pastāv interešu konflikts.
Sociālajos tīklos komentētāji pauž aizdomas, ka aiz publiski redzamām aktivitātēm un organizācijām varētu slēpties citi, neoficiāli mērķi un savstarpējas saites starp konkrētām personām un uzņēmumiem. Tiek izteikts viedoklis, ka labdarības, modelēšanas un psiholoģiskā atbalsta jomas varētu tikt izmantotas ne tikai deklarētajiem mērķiem, bet arī ietekmes un interešu uzturēšanai.
Igors Lukjanovs:
“Ļoti interesanti par to, kas patiesībā tiek reklamēts un kas patiesībā tiek slēpts.
Beidzot sāk veidoties kādā lielāka kopaina cik ģimeniski viss patiesībā ir. Mammai pieder "Modeļu aģentūra", kuras pamata bizness ir kas cits, nevis modes demonstrēšana.
Meita ar publiski mazu algu, tēlojot labdarību, vada "Uzticības tālruni", kurā cietušās sūdzas un "krata sirdi ārā " par notikušo aiz "slēgtām durvīm". Meitas reālais bizness ir "psiholoģiskā jumtošana", lai cietušās nekad neietu cīnīties par taisnīgumu tiesās, lai nevāktu juristu palīdzību, lai sēdētu dienām pie valsts apmaksātām psiholoģēm un dzertu valsts apmaksātas nervu zāles no pareizajām farmācijas kompānijām. Un šī ir tikai "aisberga redzamā sadaļa".
