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Trešdiena, 21. oktobris, 2026 17:36

"Būs ļoti grūti..." Helmanis piesardzīgi vērtē Gorkša iecelšanu jaunajā amatā, bet redz kādu pozitīvu iespēju

OgreNet
"Būs ļoti grūti..." Helmanis piesardzīgi vērtē Gorkša iecelšanu jaunajā amatā, bet redz kādu pozitīvu iespēju
Foto: LETA
Trešdiena, 21. oktobris, 2026 17:36

"Būs ļoti grūti..." Helmanis piesardzīgi vērtē Gorkša iecelšanu jaunajā amatā, bet redz kādu pozitīvu iespēju

OgreNet

Komentējot bijušā futbolista un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektora Kaspara Gorkša apstiprināšanu Valsts kancelejas direktora amatā, Ogres novada domes deputāts Egils Helmanis (NA) TV24 raidījumā "Preses klubs” paudis viedokli, ka jaunajam iestādes vadītājam darbs būs liels izaicinājums nozares specifikas dēļ, taču vienlaikus tā ir iespēja mazināt plaisu starp ierēdņiem un sabiedrību.

Helmanis norādīja, ka Gorkšam sākumā varētu klāties sarežģīti: "Man liekas, ka, pirmkārt, būs ļoti grūti. Viņš nepārzina to nozari, un tur viss patiesībā ir sistematizēts. Lai kaut ko mainītu, ir jāzina, ko tieši grib mainīt, un tur jau ir jānodzīvo zināms laiks.”

Tajā pašā laikā politiķis uzsvēra, ka skatījums no malas var nākt par labu. Pēc Helmaņa domām, viena no lielākajām problēmām šobrīd ir milzīgā distance starp varu un iedzīvotājiem, ko padziļina nesaprotama terminoloģija.

"Būtu labi, ja paskatītos ar svaigām acīm no malas un uzlabotu to, lai nebūtu tā birokrāta valoda, kuru parasts cilvēks nemaz nesaprot. Tā distance ir palikusi milzīga – arī politiskā distance no vienkāršās, parastās tautas. Šajā gadījumā es domāju, ka varētu notikt tuvināšanās, lai cilvēki beidzot saprastu, ko galvenais ierēdnis runā, kam viņš to stāsta un kāpēc to saka,” pauda Helmanis.

Kā ziņots, valdība apstiprinājusi Kasparu Gorkšu Valsts kancelejas direktora amatā, un pienākumus viņš sāks pildīt 16. novembrī. Paralēli tam uzsākta procedūra speciālās atļaujas saņemšanai pieejai valsts noslēpumam.

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