Cerība nekad nav jāzaudē

Pirmssvētku laikā vēlamies pastāstīt kādu brīnumainu gadījumu no dzīvnieku patversmes «Mežavairogi» dzīves.

Reiz saņēmām izsaukumu no Spilves lidlauka par tur klaiņojošu suni. Astaini noķērām uzreiz, jo suņu vīrs bija krietnos gados un pusakls. Bijām bēdīgi, jo pieredze rāda, ka šādus dzīvniekus meklē reti.



Pēc divām dienām mums piezvanīja kungs no Pļavniekiem un apgalvoja, ka seniors pieder viņam un ir noklīdis pastaigas laikā netālu no mājām.

Nākamajā dienā mēs ar sajūsmu noraudzījāmies, kā satiekas saimnieks un viņa mīlulis.



Vēl līdz šim nezinām, kādā veidā vecais rējējs bija nokļuvis tik tālu no mājām! 16 kilometru, pāri Daugavai otrā pusē! Taču šis gadījums apstiprināja to, ka nekad nav jāzaudē cerība! Veci suņi neiet prom no mājām, lai nomirtu – viņi noklīst, jo, tieši tāpat kā veci cilvēki, var sajaukt virzienus vai nogriezties ne tajā pagriezienā…



Lai visiem brīnumains un labestības pilns Ziemassvētku laiks! Lai jaunais gads sniedz sirdsmieru un ilgu piepildījumu!

Meklējam saimnieku!

Suņu apraksts:

1.-4.

1. Meitene Kamene no K-mazuļiem. 2. un 3. Meitenes no K-mazuļiem. 4. Puika no K-mazuļiem. Sunīši pie mums nonāca pavisam mazi, bet viņu mamma gāja bojā. Baidījāmies, ka tas pats notiks ar kucēniem, bet, pateicoties mūsu darbinieces Katrīnas pūlēm, suņu bērniņi ir izdzīvojuši, paaugušies, demonstrē nosvērtu psihi un pilnīgu uzticību cilvēkam. Būs lieliski sargi un kompanjoni. Visos sunīšos, izņemot Kameni, var redzēt izteiktu šarpeja asiņu piejaukumu. Gaidām atbildīgus adoptētājus – suņuki dienās izaugs par vidēji lieliem rējējiem!



5. Riko (6575) – 10 gadu vecs, 15,45 kg smags suņu vīriņš, kurš alkst cilvēka uzmanības un ir gatavs priecēt savu saimnieku vēl ilgus gadus, jo takša tipa sunītim 10 gadu nav vecums!



6. Rada (6555) – 7 gadus veca un 13 kg smaga suņu meitene meklē saimnieku. Sunīte ir atsaucīga un mīļa. Jaunajam saimniekam noteikti jārēķinās ar friziera apmeklējumu, lai sakoptu Radas kažociņu. Toties viņi iegūs lielisku suni – kompanjonu!



7. Mollija (6331) – 13 gadu veca, 18 kg smaga sunīte. Ļoti skaista un atraktīva – padarīs jaukāku un jautrāku jebkuras ģimenes dzīvi ar savu optimismu un uzticēšanos labajam cilvēkā!



8. Mega (6678) – 11 gadu veca, 19,6 kg smaga suņu meitene. Nākusi no Latgales kopā ar savu dēlu, kurš nule adoptēts. Mīļa, bikla – nākamajam saimniekam vajadzēs būt pacietīgam un maigam, lai sunīte atgūtu ticību cilvēkam.

«Mežavairogi», tālr. 24422440

Mūsu darbību atbalstīt var:

Biedrība Dzīvnieku patversme «Mežavairogi»

Swedbank

LV37HABA0551037004366

Pay pal:



Sandra Švarca, «Mežavairogi» pārstāve, Ogres Vēstis Visiem