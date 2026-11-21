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Ainārs, dejo kolektīvā
Labi, ka koalīciju veido tikai divas partijas – cerams, mazāk strīdēsies. Vairāk uzmanības vajadzētu pievērst bērniem, pensionāriem un skolotājiem. Algu palielinājumu sola, bet uzlabojumu ir maz. Arī pensijām jābūt lielākām – cilvēki visu mūžu strādājuši, nav godīgi viņus šķirot. Lielas uzticības valdībai nav – politiķi daudz sola, maz dara.
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Daiga, skolotāja
Priecē, ka izglītības ministrs Česlavs Batņa nāk no pedagogu vidus un pārzina nozares problēmas. Ceru, ka Andrim Kulbergam pietiks spēka un drosmes virzīt Latviju uz izaugsmi. Laukos jau izjūtam taupības pasākumus, izglītībā cenšamies izdzīvot. Visvairāk satrauc valsts drošība, arī sociālās problēmas un valsts tēriņi. Gribas ticēt pārmaiņām.
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Vladislavs, strādā muzejā
Kopš kovida laika esmu ārpus politikas uztveršanas zonas. Ne visiem kultūras ministra Naura Puntuļa lēmumiem piekrītu, īpaši vadītāju algu palielināšanai, kamēr kultūras darbinieki streiko. Raivi Melni uzskata par profesionāli, taču viņa saistība ar “Jauno Vienotību” daudziem ir kā bubulis. Valsts pārvaldē strādāju 15 gadus, redzu, cik daudz ir lieku institūciju un labi apmaksātu amatu. Politiķi, kuri patiešām strādā cilvēku labā, ir retums.
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Ina, skolotāja
Ceru, ka jaunā valdība nepieļaus lauku izzušanu. Gribētos, lai politiķi iemācās mīlēt arī lauku cilvēkus, nevis visu koncentrē pilsētās. Laukos ir jāsaglabā skolas, bērnudārzi, jārada darbavietas un jāatbalsta kultūra. Prioritātēm jābūt izglītībai, kultūrai, lauksaimniecībai un veselības aprūpei. Kas notiks, kad lauku ģimenes ārsti aizies pensijā? Par to domājot, kļūst skumji, tomēr cerību nezaudēju.
Sestdiena, 21. novembris, 2026 09:04
"Ceru, ka Andrim Kulbergam pietiks spēka un drosmes," ko iedzīvotāji domā par jauno valdību?
Saeima otrdien apstiprināja Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) jauno valdību. Par Kulberga valdību nobalsoja 57 deputāti, bet pret balsoja 34 parlamentārieši. Kulberga valdību veido "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība, kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet daļēju atbalstu šādai valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" parlamentā ir 17 deputāti.