Pēc veida, kādā rīkojas ar svešu informāciju, cilvēkus var nosacīti iedalīt vairākos tipos. Un, tā kā nodrošināties pret kļūdām nav iespējams (cilvēku mums apkārt pagaidām, diemžēl, ir vairāk, nekā datoru), tad var mēģināt kaut vai samazināt kļūdu skaitu, iemācoties klasificēt cilvēkus drošos un nedrošos informācijas nesējos.
Cilvēks-Arhīvs
Jā, tādi cilvēki vēl aizvien ir sastopami. Saprotams jau no virsraksta, ka Cilvēks-Arhīvs uzticami glabā informāciju, kura viņā ir nonākusi. Protams, tāpat kā datoru, arī viņu ir iespējams uzlauzt. Piedzirdīt, piemēram. Un, arī tad ne vienmēr viņš izpļāpājas.
Ir izplatīts priekšstats, ka Cilvēks-Arhīvs noteikti ir vīrietis. Nebūt nē. Vīrieši un sievietes šajā kategorijā ietilpst vienlīdz daudz. Vispār vīrieši mūsdienu augsto tehnoloģiju pasaulē arvien mazāk atšķiras no sievietēm.
Cilvēks-Pasts
Šis ir ļoti izplatīts cilvēku tips, kuri, kaut ko no jums uzzinājuši, pat ļoti personiskas lietas, nekavējoties izstāsta to vēl pāris cilvēkiem. Tāds cilvēks strādā kā korporatīvais elektroniskais pasts. Tas ir, vienmēr ir skaidrs, kad un, galvenais, kurš konkrēti būs informēts par to, ko tu viņam esi pateicis. Uzzināt, ka tev ir darīšana ar Cilvēku-Pastu, ir ļoti vienkārši. Ja tu esi parakstījies uz izplatīšanu, jeb esi nokļuvis viņa uzticības personu lokā, tad itin drīz tu sapratīsi, kurš vēl ir parakstījies kolektīvajam pastam. Tie ir tie cilvēki, par kuriem tu regulāri uzzini jaunumus, pat ja tu viņiem to nelūdz. Esi drošs: visi tavi jaunumi jau cirkulē to pašu cilvēku lokā. Cilvēks-Pasts ir visnevainīgākais nedroša informācijas nesēja tips. Tā kā Cilvēks-Pasts ir vairāk vai mazāk paredzams, tad viņu tik tiešām ir iespējams izmantot, lai informētu visa korespondentu loka informēšanai, neapgrūtinot sevi ar personiskām pārrunām ar ikvienu no viņiem. Protams, tev tiks atņemts patiesi tuvas komunikācijas prieks ar Cilvēku-Pastu.
Bet, vai tev to vajag?
Cilvēks-Dators
Esot ar tevi tuvās attiecībās, Cilvēks-Dators cilvēks visu par tevi saņemto informāciju uzglabā ļoti kārtīgi, kamēr šīs attiecības pastāv. Bet, tiklīdz tās beidzas, viņš šo informāciju nodod tavam pēcnācējam. Tas ir, savam jaunajam draugam, mīļākajam, protežē vai fanātam. Tādu cilvēku atpazīt jau iepriekš ir ļoti viegli. Tiklīdz tu ieej ar viņu tuvās attiecībās, viņš nekavējoties tev izklāstīs kādas intīmas lietas, kas saistītas ar tavu priekšgājēju. Pie kam, jebkuras. Pat visšokējošākās. Jo, viņš, kopā ar visu savu bagāto pagātni, tagad pieder tev! Piemēram, tāds cilvēks saka: “Tev ir tāds pats izmērs kā manai bijušajai sievai/bijušajam vīram.” Var jau padomāt – vai tad tas ir kāds noslēpums? Kas tad tajā ir tik šokējošs? Tieši tā, noslēpums nekāds, un tajā nav nekā šokējoša. Bet, ja šeit tiks aprakstīts kāds šokējošāks piemērs (un tādus var atrast ne mazums), tad arī šo rakstu varēs ietilpināt šajā pašā kategorijā…
Cilvēks-Vīruss
Kādu laiku (dažkārt ļoti ilgu) tāds cilvēks uzkrāj informāciju par tevi un nedod nekur to tālāk. Bet pēc tam pēkšņi uzsprāgst un izdāļā to lielam skaitam adresātu. Dažkārt – gluži nejaušiem. Parasti tas ir saistīts ar to, ka jūsu attiecības ir nedaudz “saslimušas” . Šāda tipa cilvēks visbīstamākais ir tāpēc, ka ne ar ko (līdz kādam laikam) neatšķiras no Cilvēka-Arhīva. Bet galvenais, tā kā viņa spam-lapa ir milzīga un ietver sevī visus kontaktus, kas sakrāti dzīves laikā, tad viss, kas viņas par tevi kādreiz ir kļuvis zināms, tiek tiražēts simtiem eksemplāros.
Būt atklātam ar Cilvēku-Vīrusu ir liela neveiksme. Liela veiksme ir, ja esi viņam pateicis par sevi tikai to, par ko esi gatavs izlasīt rīta avīzē.
Vēlu visiem veselību un iekšēju stabilitāti!
Ilze Pavasare, speciāli Ogrenet
Mg.Paed.,Geštaltterapeite (specializācijas: Darbs ar bērniem; Darbs ar ķermeni)
Geštaltterapija ir viens no mūsdienu humānistiskās psihoterapijas virzieniem. Geštaltterapijas pamatā ir ideja, ka cilvēks piedzimst ar spēju veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, priecāties un īstenot radošu dzīvi. Tomēr dažreiz dažādu apstākļu ietekmes rezultātā šis process tiek apturētsun cilvēks "iestrēgst" situācijās vai priekšstatos par sevi, tādējādi traucējot savu turpmāko attīstību.
Geštaltterapijas uzdevums ir izpētīt un palīdzēt cilvēkam saprast, kā šīs situācijas un priekšstati ietekmē viņa pašreizējo dzīvi, kā rezultātā tas viņam dod iespēju uzlabot saskarsmi ar apkārtējiem cilvēkiem un ārējo pasauli kopumā.
Geštaltterapiju sauc arī par rīcības un kontakta terapiju: šīs terapijas pamatā ir ne tikai problēmas izrunāšana, bet arī tās izjušana un pārdzīvošana. Palielinot izpratni par iekšējiem pārdzīvojumiem, ar terapijas palīdzību cilvēks sāk labāk izprast savas vajadzības un atšķirt to, kas viņam ir nepieciešams un kas nav.