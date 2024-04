"Ceturtdiena pirms piektdienas" dāmu gleznās

Jautāta, kāpēc izstādei dots šāds nosaukums, ilggadējā Ogres Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Māra Mārtiņjāne-Kaše smaidot stāsta, ka apņēmīgās dāmas, kuru gleznas aplūkojamas izstādē, – Ineta Krūmiņa, Ita Pakalna, Larisa Tazova, Agnese Pivore-Bokta un Evita Šķēle – jau gadu ceturtdienas atvēl gleznošanas apmācībām, tiekoties mājīgajā Sanitas Bitko izveidotajā mākslas telpā "Ceturtā priede" Ogrē, Grīvas prospektā 4b. Šeit var ne vien baudīt mākslu, bet iepatikušos darbus arī iegādāties un savus iesniegt pārdošanai.



Gleznot var iemācīties arī gada laikā

Jautāta, kā radās ideja par mākslas studiju pieaugušajiem, Māra teic, ka bērniem un jauniešiem ir plašas iespējas mācīties gleznot, bet šāda vēlme var rasties arī pieaugušā vecumā, tāpēc kopumā viņa jau četrus gadus māca gleznot arī pieaugušos, un «Ceturtajā priedē» šis ir jau otrais mācību gads.

«Ir cilvēki ar pieredzi, bet ir arī tādi, kas sāk no nulles. Vai var jebkuru iemācīt gleznot? Tas ir tāds filozofiskas dabas jautājums. Būtībā kaut ko var darīt jebkurš, bet jāprot saskatīt krāsas un jābūt vēlmei. Mācāmies daudz brīvākā atmosfērā nekā mākslas skolā. Pērn mācījāmies par perspektīvu, pazīmējām kubus un cilindrus, bet, ja kāds uzreiz vēlas gleznot puķes, ņemam un gleznojam puķes. Izstādē redzamie darbi māksliniecēm faktiski tapuši gada laikā.

Galvenais, jābūt vēlmei ko apgūt,» saka Māra, piebilstot, ka iemesli, kāpēc sievietes nāk gleznot, ir ļoti dažādi. «Kādai tas ir jaunības dienu sapnis, cita vēlas izmēģināt ko nebijušu, un, nenoliedzami, gleznošana mūsdienās ir arī modes lieta. Daudzām svarīgs ir pats gleznošanas process. Arī gada laikā var iemācīties radīt darbus, ko iespējams gan dāvāt citiem, gan arī pārdot, bet, manuprāt, dāmas šeit nāk mācīties gleznot vairāk prieka pēc,» saka Māra.

Gleznošanas nodarbību cena ir visnotaļ demokrātiska, kas arī nav mazsvarīgi.



Iespēja atslēgt smadzenes no visa

Viena no izstādes autorēm – Ineta Krūmiņa – ikdienā ir bērnu aukle. Māksliniece stāsta, ka pirms kāda laika, piedzīvojot grūtu brīdi, meklējusi vietu, kur relaksēties, un kopā ar draudzenēm sākusi darboties radošajā mākslas studijā. Atgriežoties dzīvot Ogrē, viņa iesaistījusies mākslas plenērā, kur iepazinusies ar pasniedzēju Māru. Pamazām radās domubiedru pulciņš – dāmas, kuras kopā glezno. ««Ceturtās priedes» saimniece Sanita Bitko studē mākslas vēsturi, esam devušās viņas organizētajās ekskursijās, apmeklējušas mākslas izstādes. Šajā ziņā varu uzteikt Ogres Vēstures un mākslas muzeju, kur var aplūkot ļoti augstvērtīgas izstādes. Mums bijuši arī plenēri Špakovska parkā,» stāsta Ineta un piebilst: «Tā ir iespēja, ja tā var teikt, atslēgt smadzenes no visa.»



Gleznai jābūt pie cilvēka, kuru tā uzrunājusi

Izstādē aplūkojami septiņi Inetas darbi. «Man ļoti patīk gleznot dabu, akcentējot detaļas, piemēram, miglu starp kokiem, sniega paliekas. Kad tas kadrs iesēžas galvā, tas jādabū ārā, un te var līdzēt kartons vai audekls,» saka Ineta.



Jautāta, ko dara ar pašas radītajām gleznām, viņa teic, ka lielāko daļu dāvina saviem draugiem un radiem, priecājoties, ja gleznas viņus uzrunā. «Bija glezna ar miglu. To vēlējās iegādāties kāda kundzīte. Sieviete apslima un gleznu vairāk nevarēja nopirkt. Sapratu, ka, ja tā bilde cilvēku ir uzrunājusi, tai jābūt viņas. Var samaksāt vai nevar, tas jau ir otršķirīgs jautājums, un es šo gleznu kundzei uzdāvināju. Man ir prieks par to, un ķeros pie nākamās gleznas, jāiegādājas tik otas. Tās noteikti jāmeklē mākslas piederumu veikalā, jo ar «Depo» otām pagleznot grūti. Starp citu, otas dilst,» saka Ineta.



Lai nezūd radošais prieks!

Jautāta, ko gribētu novēlēt sev un citām māksliniecēm, viņa teic: «Ja kāds vēlas mums pievienoties, lai nekautrējas. Lai mums izdotos turpināt feinā vietā, feinā kompānijā, un lai mums ir radošais prieks!» Savukārt skolotāja Māra piebilst: «Man ir patiess prieks un gandarījums, ka izdevies noorganizēt šo izstādi, par kuru domājām jau kopš pavasara, lai tā mums pašām būtu kā atskaites punkts nākamajām. Ar rezultātu esmu apmierināta, ir laba sajūta par padarīto.»

Ja ir vēlēšanās, gleznošanas nodarbībām var pieteikties arī jauni dalībnieki, zvanot pasniedzējai Mārai pa tālruni: 29433711. Savukārt mākslas galerijas «Ceturtā priede» saimnieci Sanitu var sazvanīt, zvanot pa tālruni: 26364083, lai vienotos par laiku, kad iespējams apskatīt izstādi.

Foto no «Ceturtās priedes» arhīva

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem