Sabiedrības reakcija uz ECOLINES reisu slēgšanu parāda vairākas būtiskas lietas – cilvēki novērtē komfortu, ir gatavi par to maksāt, bet vienlaikus jūtas atstāti novārtā, kad šādas iespējas pazūd. Tas vairs nav tikai stāsts par autobusiem. Tas ir stāsts par mobilitāti, reģionu dzīvotspēju un valsts prioritātēm.
Komforta zaudējums – galvenais sāpju punkts
Liela daļa komentētāju uzsver, ka ECOLINES nav bijis tikai “vēl viens autobuss”, bet gan kvalitātes standarts.
“Skumji, lai neteiktu vairāk. Ventspils reiss nespēj nodrošināt pat pusi no komforta, kāds ir Ecolines autobusos,” raksta Juris Kabanovs.
Arī citi lietotāji norāda, ka alternatīvas bieži vien ir būtiski sliktākas – īpaši garajos maršrutos. Anda Medne atzīst:
“Tagad varēsim Talsu busos, kuri nav piemēroti ilgstošam braucienam, spaidīties. Par Rēzeknes autobusiem vispār... bez komentāriem.”
Savukārt Modrīte Jermacāne piebilst: “Talsu autobusu parka autobusi ir piemēroti tikai vietējiem reisiem!”
Daudzi komentētāji īpaši izceļ pieredzi, kādu sniedza šie reisi – ērtības, servisu un sajūtu, ka Latvijā iespējams ceļot moderni.
“4h garais brauciens bija patiešām patīkams un civilizēts, kā Eiropā pienākas,” raksta Jolanta Keiša, piebilstot, ka šie reisi ļāvuši nokļūt mājās ātrāk un ērtāk nekā citas alternatīvas.
Bažas par sistēmu, ne tikai vienu uzņēmumu
Daļa sabiedrības šo situāciju uztver kā daudz plašāku problēmu nekā viena uzņēmuma aiziešanu no tirgus.
“Tas vairs nav tikai par vienu uzņēmumu. Tas ir par to, ka cilvēkiem Latvijā sāk atņemt elementāras iespējas normāli dzīvot,” uzsver Liene Apine. Viņa arī norāda uz reģionu iedzīvotāju situāciju: “Laukos sabiedriskais transports NAV luksuss – tā ir nepieciešamība. Kā cilvēkiem tikt uz darbu? Kā izdzīvot?”
Līdzīgu domu pauž arī Dainis Krievans, sakot, ka tas ir ļoti slikts signāls un šie komercreisi nebija braukšana vienīgi ar ērtu autobusu. "Tā bija iespēja izvēlēties – labāku komfortu, kvalitatīvāku servisu, ērtākus laikus. Daudz cilvēku ir gatavi par to maksāt. Tagad šī izvēle cilvēkiem vienkārši pazudīs. Ja uzņēmums ar vairāku gadu desmitu pieredzi un miljonu investīcijām pasaka “tas vairs nav iespējams”, tad tas nav vairs tikai biznesa stāsts. Tā ir sistēmas problēma. Rezultātā cieš nevis uzņēmums, bet cilvēki – pasažieri."
Cilvēki izvēlas komfortu – un ir gatavi maksāt
Komentāros bieži parādās arī kritika par valsts prioritātēm, īpaši salīdzinot sabiedriskā transporta situāciju ar investīcijām citās nozarēs.
“Bet mums tak jāatbalsta airBaltic! To izskatās mēs biežāk izmantojam, jo jālido uz Ventspili,” ironiski raksta Anta Ligere. Šāda ironija atspoguļo plašāku neapmierinātību ar to, kā tiek sadalīti resursi.
Interesanti, ka daudzi komentētāji uzsver – augstāka cena nav bijis šķērslis. “Igauņu LUX dārgāki, bet pilni… cilvēki tomēr izvēlas komfortu,” raksta Sandra Klavina.
Tas liek domāt, ka pieprasījums pēc kvalitatīva sabiedriskā transporta Latvijā pastāv – jautājums ir par piedāvājumu un sistēmas ilgtspēju.
Dažos komentāros izskan arī bažas, ka ECOLINES varētu būt tikai sākums.
“Pirmais ‘kritušais’ – Ecolines. Un kas būs nākamais?” jautā Liene Apine. Viņa saka, ka tas vairs nav par tikai vienu uzņēmumu. Tas ir par to, ka cilvēkiem Latvijā sāk atņemt elementāras iespējas normāli dzīvot. "Laukos un mazpilsētās sabiedriskais transports NAV luksuss – tā ir nepieciešamība, lai tiktu uz darbu, skolu, pie ārsta vai vispār līdz veikalam. Tajā pašā laikā valsts turpina ieguldīt miljonus aviācijā, kas lielai daļai sabiedrības ir ekstra, nevis ikdienas vajadzība. Kur šeit ir prioritātes? Kur ir stratēģija? Rīgas dome var atļauties tērēt desmitiem tūkstošu dažādām aktivitātēm, bet cilvēki joprojām dzīvo ar bedrēm pagalmos, problēmām ar stāvvietām un arvien dārgāku ikdienu."
Tikmēr Jānis Ločmelis norāda uz strukturālām problēmām pašā sistēmā - "Tas, ka vienā laikā saliek vairākus autobusus maršrutos ar mazu pasažieru skaitu, arī nešķita loģiski."