Egils Helmanis raksta: “Likumdevējs ir apstiprinājis manipulāciju caur manabalss.lv. Mēs redzam, kā tagad izmanto 60.000 balsis par Stambulas konvencijas neatcelšanu. Šīs balsis ir savāktas portālā manabalss.lv.
Šodien es vēlējos pārliecināties, cik tad precīzs ir šis uzskaitījums. Konstatēju, ka caur katru viedierīci un citas bankas kontu, ja tādi ir vairāki, un izmantojot katrreiz citu pārlūkprogrammu, 1 cilvēks var nobalsot vairākas reizes.
Lūgums pārstāt manipulēt ar tautu un novērst nepilnības portālā manabalss.lv, lai mums būtu ticami dati.”
Ziņu portāls LA.LV lūdzis sniegt komentāru Manabalss.lv, tiek gaidīta atbilde.
Kā ziņots, platformā “ManaBalss.lv” par Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam paredzētu iniciatīvu, aicinot viņu neizsludināt likumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, mazliet vairāk nekā trīs dienu laikā parakstījušies vairāk nekā 60 000 cilvēku.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, šī iniciatīva ir viena no plašāko sabiedrības atbalstu guvušajām parakstu vākšanām platformas pastāvēšanas vēsturē, turklāt šoreiz parakstu vākšanas temps ir ļoti augsts. Visvairāk parakstu bija izdevies savākt par iniciatīvu par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, tomēr parakstīšanās ātrums bija krietni zemāks.