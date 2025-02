Cik vēl tālu ļausim iet?

«Kamēr Jūs cepaties kā vistas, papētījām @KuzminsPavels statistiku! Rīgā dominējošā valoda ir #krievu, tāpēc nav ko bojāt gaisu! Varat krāmēt koferus!» vietnē X februāra sākumā rakstīja Latvijas Saeimas deputāts Aleksejs Rosļikovs, ierakstā atzīmējot Liānu Langu, Edvardu Ratnieku, Elitu Veidemani, kā arī partiju «Jaunā Vienotība» un «Nacionālo apvienību». Viņš piedāvā krāmēt koferus cilvēkiem, kuri aizstāv vienīgo oficiālo šīs valsts valodu. Jā, to rakstīja LATVIJAS Saeimas deputāts. Lai vēl vairāk sabiezinātu krāsas, viņš publicēja video, cēli paziņojot: «60 procenti no Rīgas iedzīvotājiem ir krievvalodīgie. Tā ir mūsu pilsēta. Tās ir mūsu mājas.» Visvairāk mani pārsteidza stāsta turpinājums.

«Nacionālās apvienības» deputāts Artūrs Butāns vērsās Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, kurai lūdza izvērtēt provokatīvo ierakstu un video, ko A. Rosļikovs publicējis sociālajos tīklos un kurā ietvertais saturs netieši aicina uz etnisko šķelšanos. Izskatot deputāta iesniegumu, «Stabilitātei!» līderi Alekseju Rosļikovu nolēma sodīt ar RAKSTISKU BRĪDINĀJUMU. Pats Rosļikovs apgalvoja, ka viņa politiskā komunikācija, kura notika publiskā telpā, esot bijusi vērsta uz konkrētām trim personām, nevis visu Latvijas sabiedrību, un jezga ap viņa ierakstiem sociālajos medijos ir mākslīga un uzpūsta no pirksta. Tieši tik vienkārši. Cik tālu ļausim iet?

Pirms nepilna mēneša izmantoju «Bolt» taksista pakalpojumus. Vīrietis, kas sēdēja pie stūres, ar mani sasveicinājās latviešu valodā, taču pēc tam angļu valodā piebilda, ka ir no Ukrainas, Kijivas, un vēl nav apguvis latviešu valodu. Jautāju, cik ilgi viņš te dzīvo. Viņš atbildēja, ka nepilnu mēnesi. Sarunas gaitā taksists atklāja, ka šī mēneša laikā ir novērojis šādas un tādas iezīmes latviešu mentalitātē. Viņš esot patiesi pārsteigts par latviešu iejūtību un pazemību pret krieviem, kas dzīvo Rīgā, jo Kijivā viss ir otrādi.

Ja kāds atļautos iziet uz ielas kostīmā ar uzrakstu «Россия», kā viņš to novērojis pie mums, Latvijā, šim cilvēkam būtu jāsatraucas par savu drošību, jo ukraiņi to tā neatstātu. Jautājums vietā. Kāpēc latvieši to pieļauj, kāpēc pacieš? Kāpēc brīdī, kad saprot, ka cilvēks labāk pārvalda krievu valodu, paši sāk runāt svešā mēlē? Te es nerunāju par miermīlīgajiem iedzīvotājiem, kuri nevienu neizaicina, kuri prot cieņpilni izturēties pret citiem, bet gan tiem, kuri ar klaji pretvalstiskām darbībām un izteikumiem provocē cilvēkus, kuri skaidri apzinās, ka dzīvo Latvijā, nevis padomijā.

Man nav nekādu aizspriedumu pret cilvēkiem, kuri runā krievu valodā, ļoti labi zinu vairākas ģimenes, kurās dzimtā valoda ir krievu un kuru ausis nav piebāztas ar vati. Es iebilstu pret provokācijām, kas vērstas pret latviešiem tikai tāpēc, ka daži ir aizmirsuši, kur viņi dzīvo. Šajā neskaidrajā un saspringtajā brīdī ir pienācis laiks mums kā sabiedrībai nevis klanīties pazemībā, bet gan sadoties rokās, būt vienotiem savā redzējumā, kā arī atgādināt tiem, kuri ir apmaldījušies savās ilūzijās, ka ne jau mēs esam tie, kas bojā gaisu.