Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informēja, ka šobrīd ir traucēta tīmekļvietnes 112.lv un mobilās lietotnes darbība. Par sagādātajām neērtībām dienests atvainojās, vienlaikus norādot, ka speciālisti aktīvi strādā pie problēmas novēršanas un pakalpojumu darbība tuvākajā laikā tiks pilnībā atjaunota.
Lietotājs Māris Kalējs norādīja, ka vietne “nosprāga pie dažiem simtiem pieprasījumu”, uzsverot nepieciešamību pēc tehniskiem uzlabojumiem. Arī citi komentētāji netieši apšaubīja valsts gatavību krīzes situācijām.
Ministru prezidente Evika Siliņa, savukārt, publiski paziņoja, ka prasīs VUGD skaidrojumu par mājaslapas tehnisko kapacitāti.
Daļa sabiedrības koncentrējās uz praktisku jautājumu – kur iegūt operatīvāko informāciju. Viens no “X” lietotājiem jautāja, kuriem “X kontiem sekot, lai visātrāk uzzinātu par apdraudējumiem gaisa telpā”.
Atsevišķos komentāros parādījās arī bažas par iespējamu sabotāžu vai “5. kolonnas” darbību, kas varētu ietekmēt sistēmu darbību krīzes brīdī. Lai gan šādi apgalvojumi nav apstiprināti, tie ilustrē sabiedrības nervozitāti un uzticības jautājumus, īpaši ņemot vērā nesenos incidentus ar bezpilota lidaparātiem Baltijas reģionā.
Ziņu aģentūra LETA vēstīja, ka neilgi pēc šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanas mājaslapā "112.lv" bija atrodama informācija par to, kāds apdraudējums ir konstatēts un kā attiecīgo teritoriju iedzīvotājiem būtu jārīkojas. Tomēr vēlāk mājaslapa "112.lv" uz laiku nedarbojās, tāpēc ar šo informāciju nebija iespējams iepazīties.
Pirmdienas vakarā Latvijas armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas-Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā, tāpēc iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnu apraide.
Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā. Tam attālinoties no Latvijas robežas, šūnu apraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām.
Vairāki Balvu novada iedzīvotāji aģentūrai LETA apliecināja, ka savos mobilajos tālruņos ir saņēmuši šūnu apraides ziņojumus gan par apdraudējumu, gan par tā beigšanos, tomēr atvērt mājaslapu "112.lv", lai uzzinātu sīkāku informāciju, neesot izdevies.
Kā ziņots, pagājušajā nedēļā visās trijās Baltijas valstīs ielidoja un eksplodēja droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Pēc tam publiskajā telpā raisījās diskusijas par nepieciešamību šādos gadījumos laicīgi izsūtīt iedzīvotājiem brīdinājumus, izmantojot šūnu apraides ziņojumus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēstīja, ka attiecīgs ziņojuma teksts par gaisa telpas apdraudējumu tam jau ir sagatavots.