Demokrātija ir trausla. Balso, lai to aizstāvētu

Lielās vēlēšanu dienas ieskaņā vēlēšanu organizatori Eiropas mājā rīkoja kopīgu preses konferenci. Tajā piedalījās pārstāvji no ES Parlamenta biroja, Centrālās vēlēšanu komisijas, dažādām drošības iestādēm, Valsts valodas centra un citām institūcijām. Kopīgais vēstījums – uz vēlēšanām ir jāiet, jo pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā Eiropas demokrātija ir ļoti ievainojama. «Demokrātija ir trausla,» sacīja Valsts kancelejas stratēģiskās komunikācijas vadītājs Rihards Bambals. Taču nedz viņš, nedz arī kāds cits klātesošais nespēja paskaidrot, kādēļ vēlēšanām tiek pielaisti spēki, kas šo demokrātiju izmanto ļaunprātīgi – agresorvalsts krievijas interesēs. Lūk, Valsts kancelejas pārstāvja atbilde uz OVV uzdoto jautājumu:

«Patīk mums tas vai nepatīk, demokrātiskā procesā piedalās dažādas interešu grupas. Atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumiem tām ir tiesības piedalīties vēlēšanu procesā un arī tikt ievēlētām, ja savāc pietiekamu sabiedrības atbalstu. Bet kopējām ES interesēm un Latvijas interesēm pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, kad krievija īsteno karu pret Ukrainu un Eiropas Savienībai nepieciešams stiprināt drošību un aizsardzību, – tas mums Valsts kancelejā rada zināmas bažas attiecībā uz informācijas manipulācijām.» Respektīvi – bažas ir, bet neko nedarām.

Jāatgādina, Ždanokas vadītā Latvijas Krievu savienība ir saņēmusi atkārtotus brīdinājumus gan no Valsts drošības dienesta, gan Ģenerālprokuratūras. Bankas pat atsakās šai partijai atvērt Latvijā kontu, bet tā vienalga – ar citu nosaukumu – startē vēlēšanās. No Saeimas izmestā Grevcova ir notiesāta par melošanu un apsūdzēta par krievijas noziegumu attaisnošanu un nacionālā naida izraisīšanu, bet arī tiek pielaista. Šīs partijas nespēj skaļi pateikt, ka krievija ir iebrukusi Ukrainā. Nespēj atbildēt, kam pieder Krima, jo «viss nav tik viennozīmīgi». Nespēj pieņemt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Rosļikovs priekšvēlēšanu aģitāciju veic krievu valodā, lai gan to aizliedz likums. Valsts valodas centrs pret viņa partiju sācis jau trīs administratīvos procesus! Un nekas – kā pīlei ūdens. Drošības institūciju rīcībā nav tādu mehānismu, lai valstij naidīgas politiskas organizācijas atsijātu un to aktīvistus ieliktu cietumā. Šobrīd ne pret vienu politisko spēku nav ierosināts kriminālprocess, to preses konferencē apliecināja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

Latviju kopš uzņemšanas Eiropas Savienībā Parlamentā ir pārstāvējuši arī klaji prokremliski spēki, izplatot tur – Briselē – Kremļa naratīvus un «russkij mir» ideoloģiju. Šobrīd Latvijas vēlētājiem ir iespēja to nepieļaut. Publicējot partiju nosaukumus un to izlozētos kārtas numurus, esam izveidojuši atsevišķu «sarkano stūrīti». Sijājot sarakstus, atbildīga izvēle ir iespējama un izdarāma.

Eiropas Parlamenta pārstāvniecības vadītāja Marta Rībele atzīst – balsošana ir mazākais, ko ikviens var izdarīt individuāli demokrātijas labā, un ir jau arī citi apsvērumi, kādēļ tas jādara. Eiropas Parlamentā tiek virzīti un apstiprināti jautājumi, kas tieši skar arī Latviju. Finansējuma sadale, atbalsts Ukrainai, mākslīgais intelekts, zaļais kurss. No Latvijas ievēlētie parlamentārieši neveidos atsevišķu Latvijas soliņu, bet iesaistīsies parlamenta politiskajās grupās. Un ir ļoti būtiski, kuru politisko spārnu mūsu deputāti papildinās.

Latvijā ierasts rūpīgi sekot līdzi vēlēšanu rezultātu paziņošanai. Šajā reizē šovs izpaliks, jo rezultāti visās dalībvalstīs tiks paziņoti vienlaikus – pēc balsu saskaitīšanas pēdējā vēlēšanu iecirknī – Itālijā. Latvijā savus vēlēšanu rezultātus uzzināsim pusnaktī no svētdienas un pirmdienu.

Kandidātu saraksti

2. JKP Jaunā konservatīvā partija

3. Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»

4. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

5. «Latvijas attīstībai»

8. «APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija»

9. «PROGRESĪVIE»

11. Kustība «Par!»

13. «Tauta. Zeme. Valstiskums.»

14. Zaļo un Zemnieku savienība

15. «Jaunā VIENOTĪBA»

«sarkanais stūrītis»

«Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija

«Centra Partija»

APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI

Politiskā partija «Tautas varas spēks»

«SUVERĒNĀ VARA»

Politiskā partija «Stabilitātei!»