Aicina pārvērtēt lēmumu par nojaukšanu
Pēc Klotiņa domām, mūsdienīga arhitektūra prasa cieņu pret kultūras mantojumu:
“Laikmetīgās arhitektūras viena no vadošajām pieejām ir jaunajos būvapjomos integrēt vēsturiskās ēkas. Nevis konfliktēt ar vēsturiskām celtnēm, tās nojaucot, bet gan veidot harmoniskas simbiozes, integrējot vēsturisko modernajā būvapjomā.”
Viņš norāda, ka kapela ir labā stāvoklī un arhitektoniski vērtīga, tāpēc tās nojaukšana neatbilst laikmetīgām un humānām pilsētvides attīstības tendencēm:
“Labā stāvoklī esošu, arhitektoniski vērtīgu, vēsturisku ēku nojaukšana nav laikmetīgai un humānai arhitektūrai raksturīga pieeja, kāda piedien Latvijas modernajai demokrātijai.”
Salīdzinājums ar vēsturiskām kļūdām
Klotiņš vēstulē uzsver, ka vēsturisku celtņu iznīcināšana atgādina tumšākas Eiropas un Latvijas vēstures lappuses: “Vēsturisku celtņu nojaukšana un to simboliskās vērtības izdzēšana no pilsētvides Eiropas un Latvijas vēsturē ir bijusi raksturīga autoritāriem un totalitāriem režīmiem, kuru rīcība Latvijas nākamajām paaudzēm ir atņēmusi ļoti daudz no mūsu arhitektūras mantojuma.”
Viņš pauž, ka mūsdienu demokrātiskajai Latvijai ir jāveido pretējs piemērs – arhitektūra, kas spēj radīt vērtības, neiznīcinot iepriekšējās.
“Latvijas demokrātiskajai sabiedrībai šodien un nākotnē ir vajadzīga arhitektūra, kas rada jaunas laikmetīgas un humānas vērtības, kurās integrē vēsturisko arhitektūras mantojumu.”
Priekšlikums – kapelu pārvērst par muzeju
Deputāts piedāvā arī konkrētu risinājumu, uzsverot, ka vēsturiskajai kapelai varētu piešķirt nozīmīgu izglītojošu funkciju. “Slimnīcas kapelas ēkā varētu iekārtot muzeju par Bērnu slimnīcas vēsturi bērniem interesantā veidā.”
Tāpat viņš aicina respektēt ekspertu ieteikumus:
“Lūdzu Jūs respektēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta arhitektūras ekspertu nostāju un saglabāt vēsturisko Bērnu slimnīcas kapelas ēku.”