Ceturtdiena, 09.10.2025 23:40
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:40
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 24. janvāris, 2022 11:37

Diennakts laikā īpašniece atgūst Ogrē pazaudēto pensiju

kasjauns.lv
Diennakts laikā īpašniece atgūst Ogrē pazaudēto pensiju
No Gundegas Milleres strāvo pozitīvisms. (Foto: Facebook/Gundega Millere)
Pirmdiena, 24. janvāris, 2022 11:37

Diennakts laikā īpašniece atgūst Ogrē pazaudēto pensiju

kasjauns.lv

Šomēnes Facebook uzspridzināja ogrēnietes, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora palīdzes Gundegas Milleres sludinājums par atrastu aploksni ar 350 eiro, aicinot pieteikties īpašnieku. Tādu atsaucību viņa nebija gaidījusi, un nauda laimīgi atgriezusies īstajās rokās.“13. janvārī gāju Ogrē uz autobusu pieturu "Priedītes" Daugavpils šosejas virzienā uz Rīgu. Ieraudzīju, ka uz gājēju ietves mētājas aploksne, gaiši brūnganā krāsā, pavisam parasta, kādā parasti sūta apsveikumu kartītes. Es gan bieži nekam liekam nepievēršu uzmanību, bet šoreiz it kā kāds lika, ka atradums ir jāpaceļ,” sarunā ar "Kas Jauns Avīzi" atceras Gundega.

Milzīga atsaucība
Paceļot aploksni, viņa uzreiz sapratusi, ka iekšā ir nauda, un daudz. Bija arī zīmīgs uzraksts – pensija. Gundega uzreiz sapratusi, ka kādam tas ir liels zaudējums.

“Mana pirmā doma bija, ka jāievieto feisbukā, Ogres grupā, kur notiek pirkšana un pārdošana. Bija ļoti liela atsaucība – ar ierakstu dalījās 22 tūkstoši, bija gandrīz 200 komentāru. Kad naudas īpašniece nākamajā dienā atvērusi feisbuku, uzreiz momentā izlēcis mans sludinājums. Ja cilvēki nebūtu tik daudz dalījušies, tad noteikti pazustu feisbuka dzīlēs,” teic godīgā atradēja.

Meklējumos pieslēgusies arī Ogres pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, un informācija tālāk padota arī pa radio, kur uzrādīts Gundegas telefona numurs saziņai.

Īpašniece izrādījusies ogrēniete Sanita Lutce, kura strādā tirdzniecības namā "Kurši", bet šī nauda ir viņas invaliditātes pensija. Aploksne bijusi somā un nez kā ceļā izkritusi, Sanita visu dienu velti meklējusi mājās un naudu jau domās norakstījusi, līdz sekojis negaidīts un patīkams pārsteigums.

Tikai pāris blēži
“Man pirmoreiz mūžā gadījās tāds atradums. Ir, protams, bijis, ka esmu uzgājusi 20 santīmus, viena vai divu eiro monētas, taču papīra nauda un tik daudz – tā vēl nebija bijis. Es pieņemu, ka tomēr lielākā daļa, ja ko tādu atrastu, ieraudzītu summu un uzrakstu pensija, būtu godīgi – meklētu īpašnieku,” uzskata Gundega.

Protams, ir arī izņēmumi. “Pāris cilvēki man zvanīja un rakstīja mesendžerī, gribēja paķert uz muļķi un piesavināties svešu naudu. Cilvēki mēdz būt arī alkatīgi, tāda daba,” piebilst Gundega, kura gan zināja prasīt noteiktas pazīmes. Īstā īpašniece pat zinājusi, kāda nomināla un cik pēc skaita bijis banknošu.

Sanita teic, ka viņai ir savi sargeņģeļi un Gundega – viens no viņiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?