Milzīga atsaucība
Paceļot aploksni, viņa uzreiz sapratusi, ka iekšā ir nauda, un daudz. Bija arī zīmīgs uzraksts – pensija. Gundega uzreiz sapratusi, ka kādam tas ir liels zaudējums.
“Mana pirmā doma bija, ka jāievieto feisbukā, Ogres grupā, kur notiek pirkšana un pārdošana. Bija ļoti liela atsaucība – ar ierakstu dalījās 22 tūkstoši, bija gandrīz 200 komentāru. Kad naudas īpašniece nākamajā dienā atvērusi feisbuku, uzreiz momentā izlēcis mans sludinājums. Ja cilvēki nebūtu tik daudz dalījušies, tad noteikti pazustu feisbuka dzīlēs,” teic godīgā atradēja.
Meklējumos pieslēgusies arī Ogres pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, un informācija tālāk padota arī pa radio, kur uzrādīts Gundegas telefona numurs saziņai.
Īpašniece izrādījusies ogrēniete Sanita Lutce, kura strādā tirdzniecības namā "Kurši", bet šī nauda ir viņas invaliditātes pensija. Aploksne bijusi somā un nez kā ceļā izkritusi, Sanita visu dienu velti meklējusi mājās un naudu jau domās norakstījusi, līdz sekojis negaidīts un patīkams pārsteigums.
Tikai pāris blēži
“Man pirmoreiz mūžā gadījās tāds atradums. Ir, protams, bijis, ka esmu uzgājusi 20 santīmus, viena vai divu eiro monētas, taču papīra nauda un tik daudz – tā vēl nebija bijis. Es pieņemu, ka tomēr lielākā daļa, ja ko tādu atrastu, ieraudzītu summu un uzrakstu pensija, būtu godīgi – meklētu īpašnieku,” uzskata Gundega.
Protams, ir arī izņēmumi. “Pāris cilvēki man zvanīja un rakstīja mesendžerī, gribēja paķert uz muļķi un piesavināties svešu naudu. Cilvēki mēdz būt arī alkatīgi, tāda daba,” piebilst Gundega, kura gan zināja prasīt noteiktas pazīmes. Īstā īpašniece pat zinājusi, kāda nomināla un cik pēc skaita bijis banknošu.
Sanita teic, ka viņai ir savi sargeņģeļi un Gundega – viens no viņiem.