Visvairāk naudas var norakt būvniecības tāmēs. Kurš gan tos ekskavatora kausus var izskaitīt un betona kravas. "Rail Baltica" supervilcienam, kas pārskatāmā periodā neatbrauks pa neuzbūvētām sliedēm un neuzbūvētiem uzbērumiem un nešķērsos neuzbūvēto tiltu Daugavā, ko balsta vienīgais projektā uzbūvētais, iekonservēšanai paredzētais objekts – Briškena/Švinkas pālis –, varētu būt iztērēts vismaz ap 300 miljoniem. Cik tieši, publiskos avotos nav lasāms, jo visiem līgumiem apakšā ir komercnoslēpums un visādas dienesta vajadzības, bet atvēlēts šim periodam bija jau ap kādiem 700 miljoniem un pāri. Drīz jau šajā megaprojektā būs izpleķerēts pirmais miljards – fantastiskās algās visādām rubesām, kaviārā ārvalstu konsultantiem un mazākās naudiņās pašmāju studentiem, kas dara darbu mistiskiem nopelniem bagātu ekspertu vietā. Tikai aizbraukt nekur nevar un nevarēs. Nauda tek kā pa reni, bet jēgas nekādas. Protams, izņemot individuāli gūto labumu. Domāju, simtiem itāļu, spāņu un latviešu ģimeņu šobrīd izbauda treknu labklājību, pateicoties Latvijā neuzbūvētajām sliedēm.
Līdzīgi notiek arī ar sociālajām kampaņām. Tāpat kā ar smilšu un betona kubikmetriem, arī muldēšanas sagatavošanā patērētais laiks, sviedri un intelektuālā piepūle ir grūti aprēķināma, jo nauda tāmēs... tiek nomuldēta. Un, protams, muldēts tiek par visādām brīnišķīgām lietām – šķiro mēslus kopā ar rupekli Ostapenko, lai planētu izglābtu. Pērc elektroauto, jo tā ar valsts atbalstu dara bagātniece Sipeniece! Nu kurš gan iebildīs pret tik skaistiem mērķiem! Gatavais kauns tur uz nagiem skatīties un kaut ko skaitīt.
Nule publikai izziņota jauna sociālā kampaņa, kuras tauciņi notecēs zaļzemniekiem pietuvinātajiem personāžiem, ģimenēm un kantoriem. Par 700 000 eiro sabiedrībai tiks stāstīts, ka diskriminācija – tas gan nav forši. Kampaņā “Nolaid slieksni” plānots “veicināt sabiedrības izpratni par diskriminācijas izpausmēm, īpaši akcentējot pārklājošās diskriminācijas atpazīšanu”. Esmu pārliecināts, ka izcilais kampaņas nosaukums ir atrasts, 12 sekundes komunicējot ar mākslīgo intelektu. Nu un aptauja ar iekļaujošu viedokli par labo tēti – slimu bērnu kopēju – vēl 12 sekundēs. Un patiesi! Gan jau ne viens vien tētis būs laimīgs par šo kampaņu, jo ar šo salkano Eiropas Savienības atvāvuļošanu par nodokļu maksātāju naudu varēs normāli uzvārīties. Pietiks ne tikai priekš elektroauto, bet arī kaviāram.
Reklāmas jomas vecmeistaram Ērikam Stendzeniekam televizorā tika jautāts, kāda jēga no tādas kampaņas pret diskrimināciju, un, lūk, viņa skaidrojums: “Kampaņa atmaksāsies tādā veidā, ka aģentūru darbiniekiem tiks maksātas algas un mediju darbiniekiem arī. Un iekšējais tirgus kaut par milimetru, sekundi vai gramu tiks kaut kādā veidā stimulēts. Es nezinu nevienu Eiropas kampaņu, no Eiropas nākušu uzstādījumu, kas kaut ko risinātu.” Ar nepacietību gaidām, kad kampaņas līdzekļu dalītāji izvietos publicitātes materiālus arī laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem”. Diskriminācija, tas ir ļoti slikti, ļoti! Nost ar diskrimināciju!