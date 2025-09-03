Trešdiena, 03.09.2025 14:08
Bella, Berta
Trešdiena, 03.09.2025 14:08
Bella, Berta
Otrdiena, 2. septembris, 2025 09:20

Divi kabači un latviskā dzīvesziņa

Imants Vīksne, Ogres Vēstis Visiem
Divi kabači un latviskā dzīvesziņa
Foto: freepik
Otrdiena, 2. septembris, 2025 09:20

Divi kabači un latviskā dzīvesziņa

Imants Vīksne, Ogres Vēstis Visiem

Māte iedeva divus kabačus. Nav tā, ka šie dārzeņi izceltos ar izcilām garšas īpašībām vai enerģētisko vērtību. Taču teju katrā latvieša dārziņā kabači aug, un, tuvojoties rudenim, to ir tik daudz, ka visas mammas saviem bērniem no laukiem atved kabačus vai liek braukt tiem pakaļ.

Ar pateicību nepieņemt kabaci būtu ļoti slikts tonis, kas apdraudētu turpmāko attiecību līdzsvaru. Tāpēc, kad māte piedāvāja kabačus, daudz netielējos. Turklāt mātes dārzniekošanas spars pēdējos gados ir pierimis, un man tika atvēlēti vien divi kabači, jo citiem arī jāatstāj. Citus gadus bija 20. Bet nu arī ar diviem kabačiem kaut kas jādara. Sirdsapziņa neļāva atstāt abus pie ārdurvīm uz beņķa, jo tad pēc pāris nedēļām tie aiztecētu līdz kompostam. Tāpēc gāju vien uz piemājas tirdziņu un diviem bezmaksas kabačiem klāt piepirku daudzveidīgas rudens veltes Hilduras Bokas jaunkundzes mikšļa sagatavošanai savu pārdesmit eiro vērtībā – papriku, burkānus, zaļumus, tomātus utt. 

Klausot savas kundzes padomam, dārzeņus un garšaugus sasmalcināju, uzlēju etiķi, pieliku sāli, cukuru un atstāju uz nakti, lai izsulo. Nākamajā vakarā stundu vārīju. Kad likās, ka būs sanācis brīnišķīgs mikslis un nu jau var likt burkās, nolēmu tomēr drošībai piešaut vēl etiķi, lai maz neliekas. Un tad jau arī sāli. Un tad vēl drusciņ. Tagad patiešām maz neliekas un man ir četras burkas teju nebaudāma etiķaina kabaču mikšļa, ko mājiniekiem, laikam, nemaz nepiedāvāšu. Gan jau kaut kā pats pievārēšu. Bet mammai, protams, aizsūtīju bildīti ar svaigi pildītajām kabaču burkām komplektā ar lielu paldies. Jo tā ir jādara. Rudenī vecākiem ir jāaplaimo bērni ar dārza veltēm. Jo īpaši kabačiem! Un bērniem pateicībā tie ir jākonservē.

Tā ir latviskā dzīvesziņa.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.