Kā raksta portāls la.lv, Olte norādīja, ka lāču sastopamība Latvijā saistīta arī ar izmaiņām mežu apsaimniekošanā. Intensīvāka mežizstrāde un izcirtumu veidošanās rada jaunas teritorijas un barošanās iespējas, kurās dzīvnieki var uzturēties un meklēt sev piemērotus biotopus.
Komentējot nesenos stāstus par lāču sastapšanu, Olte aicina izvērtēt apstākļus, kādos notikuši incidenti. Viņš pieļauj, ka dažkārt cilvēki paši pārāk pietuvojas dzīvniekam vai cenšas to novērot no ļoti tuva attāluma, tādējādi provocējot aizsardzības reakciju.
Biologs uzsver, ka lācis ir ļoti piesardzīgs dzīvnieks un cilvēku parasti sajūt krietni agrāk, nekā cilvēks pamana lāci. Turklāt dzīvnieks lielākoties cenšas izvairīties no kontakta un nemanāmi pamest teritoriju.
Olte arī iesaka, dodoties mežā, necensties pārvietoties pilnīgā klusumā. Viņa ieskatā sarunas, dziedāšana vai cita trokšņošana ļauj dzīvniekiem laikus pamanīt cilvēka klātbūtni un attālināties. Īpaši tas attiecas uz vientuļiem pārgājieniem vai orientēšanās sacensībām, kuru sezona drīzumā uzņems apgriezienus.
Balstoties uz savu pieredzi Ziemeļamerikas lāču apdzīvotajās teritorijās, Olte norāda, ka sastapšanās ar lāci ne vienmēr nozīmē apdraudējumu. Daudzos gadījumos dzīvnieks vienkārši turpina savas gaitas vai pats izvēlas atkāpties.
Viņš aicina cilvēkus saglabāt piesardzību, taču vienlaikus neļaut bailēm pārvērsties panikā. Pēc Oltes teiktā, svarīgākais ir respektēt savvaļas dzīvnieku, netuvoties tam un ļaut tam izvairīties no kontakta ar cilvēku.