“Kā saka, pievelkas tie cilvēki, kuriem ir vajadzīga dziedināšana. Daudzi ir teikuši, ka mana dzeja ir gan meditatīva, gan dziednieciska. Savukārt es sevi dziedinu, pateicoties dabas resursiem – saulei, ūdenim, zemei. Un lietām, kas to aptver, – vai tā būtu puķu sēšana vai ravēšana.”
Ar pašu Magoni visiem interesentiem būs iespēja tikties 1. martā pulksten 14.00 Siguldas “Ezītī miglā”. Būs gan sarunas par mīlestības piecdesmit nokrāsām, par attiecību veidošanu un dzīves līkločiem, gan iespēja saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem.
Savukārt 21. martā pulksten 16.00 sirsnīga dzejas pēcpusdiena kopā ar dzejnieci notiks Ogrē, Vidzemes ielā 3. Tā būs klusa pēcpusdiena ar domām un sajūtām – kā pietura ikdienas steigai, kur satikt dzeju, sevi un citam citu.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Noteikti brauciens ar “Zērgli” Siguldā! Vēl arī snorkelēšana Sarkanajā jūrā vētras laikā.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem jūsu dzīvē?
Meitiņas Magnolijas Latvijas piedzimšana.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Daba – no tās mēs visi nākam.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Kopt dārzu, sēņot, ogot, vākt dabas veltes.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Kaitīgo ieradumu man nav, arī atkarību nav. Piemēram, nekad neesmu smēķējusi.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?
Dzīve ir kā asaka – kur dursies, nesaka!
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Par grāmatām runājot, es fokusējos uz savām. Pašlaik top jauna, jau piektā, dzejas grāmata “Rokas” – tā iznāks apmēram aprīlī. Procesā ir arī autobiogrāfiskas esejas. Filmas jau sen neskatos. Jaunībā gan patika Danielas Stīlas mīlas romānu ekranizējumi.
Kādu mūziku klausāties?
Lielākoties tā ir dvēseles un spirituāla mūzika. Man patīk, kā skan kokle, ģitāra, okarina. No izpildītājiem – grupa “Enigma”, Ainars Bumbieris.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Es tā nedaru. Sieviete, kurai pašai viss jānopelna un bērniņi jāstutē, spontānus pirkumus neveic.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Dzīves ceļa skaitlis, kas ir man, norāda uz to, ka esmu vecā dvēsele un mūžu man ir bijis daudz... Šim laikam nav ne vainas. Vienīgi žēl, ka cilvēki sirdī ir tukši, akli un kurli.