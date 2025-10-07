Džezs radās kā brīvības balss starp cilvēkiem, nevis kā ideoloģijas kalpone

Viņš jautā, "kur ir palikušas konservatīvās vērtības, kuras nozīmē dabisku ģimeni, pēctecību, normālas attiecības? Vai tie, kuri tās aizstāv, ir lemti tikt izstumti no kultūras tirgus un publiskās sarunas? Vai tiešām ir izrādījies ka kultūras, inteliģences vide ir tik plāna un apmaksātas propogandas iespaidojama."
Saksafonists vaicā, ja konservatīvi domājošam cilvēkam vairs nav vietas mākslā, tad kas notiek ar pašu džeza būtību?
"Vai atcerieties, ka džezs radās kā brīvības balss, kā dialogs starp cilvēkiem, nevis kā ideoloģijas kalpone. Un, ja tagad liberāļu saukļi kļūst par NLP programmu, repetīciju, manipulāciju, bet citādi domājošie tiek apklusināti, tad jūsu “skaļie vārdi” patiesībā ir tukša skaņa. Un jā - māksla, kultūra mirst brīdī, kad to pārņem vienas politiskas propogandas domas, monopols. Bet visu “jūsu pamatu” finālā aprij - nauda. Bet jūs motivē - iekšējs bads un eksistenciālas bailes," pārdomās lasītāju atstāj D.Paškēvičs.