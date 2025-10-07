Otrdiena, 07.10.2025 12:54
Pirmdiena, 6. oktobris, 2025 09:50

Džezs radās kā brīvības balss starp cilvēkiem, nevis kā ideoloģijas kalpone

Džezs radās kā brīvības balss starp cilvēkiem, nevis kā ideoloģijas kalpone
Saksafonists Deniss Paškēvičs, Publicitātes foto
Džezs radās kā brīvības balss starp cilvēkiem, nevis kā ideoloģijas kalpone

"Vai, lai spēlētu un mīlētu džeza mūziku, elektroakustiku, klausītos vinilu, meklētu domubiedrus mākslā, patiesi ir jābūt liberālam? Vai tā ir “progresīvā” biļete? Vai sabiedrība patiesi ir tik ļoti sajaukta, ka vairs nespēj redzēt mūzikas un mākslas patieso jēgu? Vai tiešām Latvijas, Lietuvas, Baltijas un Eiropas džeza mūziķi visi ir tikai liberāli, LGBT politikas un Stambulas konvencijas karognesēji? Tieši šādu sajūta man rodas skatīties sociālo mediju lentē," tā savā Facebook raksta Latvijā pazīstamais džeza mūziķis, saksafonists Deniss Paškēvičs.

Viņš jautā, "kur ir palikušas konservatīvās vērtības, kuras nozīmē dabisku ģimeni, pēctecību, normālas attiecības? Vai tie, kuri tās aizstāv, ir lemti tikt izstumti no kultūras tirgus un publiskās sarunas? Vai tiešām ir izrādījies ka kultūras, inteliģences vide ir tik plāna un apmaksātas propogandas iespaidojama."

Saksafonists vaicā, ja konservatīvi domājošam cilvēkam vairs nav vietas mākslā, tad kas notiek ar pašu džeza būtību?

"Vai atcerieties, ka džezs radās kā brīvības balss, kā dialogs starp cilvēkiem, nevis kā ideoloģijas kalpone. Un, ja tagad liberāļu saukļi kļūst par NLP programmu, repetīciju, manipulāciju, bet citādi domājošie tiek apklusināti, tad jūsu “skaļie vārdi” patiesībā ir tukša skaņa. Un jā - māksla, kultūra mirst brīdī, kad to pārņem vienas politiskas propogandas domas, monopols. Bet visu “jūsu pamatu” finālā aprij - nauda. Bet jūs motivē - iekšējs bads un eksistenciālas bailes," pārdomās lasītāju atstāj D.Paškēvičs.

