“Lieliska iespēja romantiskā gaisotnē izbaudīt pasaulslavenu Brodvejas mūziklu melodiju burvību, kurās atdzīvojas visdažādākās mīlestības šķautnes – romantiskas un kaislīgas, piepildītas un neatbildētas, atrodamas draudzībā vai ticībā,” par gaidāmo koncertu saka dziedātāja Aija Vītoliņa.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Esmu izlēkusi ar izpletni, bet to laikam vairs neatkārtotu. Īsts vienreizējs piedzīvojums!
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Īstenībā aizkustinoši brīži gadās gan uz skatuves, gan ikdienas dzīvē. Man visaizkustinošākie vienmēr ir tie brīži, kad visa ģimene ir kopā un es sajūtu to nesaskatāmo saikni vienam ar otru.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Mani visvairāk iedvesmo jaunas tikšanās, dažkārt – izaicinoši projekti un skaists repertuārs.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Cenšos gatavot mājās, apmeklēt salīdzinoši regulāri sporta zāli un deju nodarbības.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Viskaitīgākais no ieradumiem, kuru ļoti gribētu izskaust gan no ikdienas, gan darba dzīves, ir stress. Arī slinkums jeb, moderni sakot, prokrastinācija.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?
Viss paiet. Un vēl – cilvēkiem ir ļoti īsa atmiņa.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Man ļoti patika Entonija Bērdžesa romāns “Mehāniskais apelsīns”; no filmām – režisora Paolo Sorentīno “Lielais skaistums”.
Kādu mūziku klausāties?
Parasti tā ir mūzika, ko mācos. Mašīnā klausos “Latvijas Radio 1”, “Latvijas Radio 3” un “Latvijas Radio 5”. Un tad vēl man patīk iet gan uz pašmāju, gan ārzemju mākslinieku koncertiem, arī braukt tos klausīties uz ārzemēm.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Pirms desmit gadiem nopirku gaļas maļamo mašīnu, un tā arī nekad to neesmu ieslēgusi.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Man patīk šis laiks un vieta, kur dzīvoju, bet gribētu redzēt arī to, kāda Latvija būs pēc 100 gadiem.