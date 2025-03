Dziedātāja Inese Ērmane: Priecājos, kad manas pazudušās drēbes atrodu meitas skapī

“Mātes mīlestība ir lielākā mīlestība, kāda vien var būt, un tā nekad nebeidzas. Domāju, katra meitene bērnībā ir staigājusi mammas zābakos un krāsojusies ar mammas lūpukrāsu, gribēdama būt tāda kā mamma. Un tagad es priecājos, kad manas pazudušās drēbes atrodu meitas skapī. Tā ir skaista nepārtrauktība – mēs mācāmies no savām mammām, un mūsu bērni mācās no mums. Tieši tādēļ Mātes dienas koncerts ir īpašs – tas ir mīlestības pilns veltījums visām mammām,” aicinot uz koncertu, kurā skanēs dziesmas vismaz sešās valodās, saka dziedātāja Inese Ērmane.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esi darījusi?

Paraglaidings – lidojums ar izpletni un akrobātiski triki gaisā. Pārcelšanās uz dzīvi Maltā.

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?

Abu bērnu dzimšana.

Kas jūs iedvesmo darbam?

Cilvēki.

Jūsu veselīgie ieradumi?

Smaids un pozitīvs skats uz dzīvi. Ja sports, tad riteņbraukšana, padels [rakešu sporta veids, tenisa un skvoša paveids, – red.) un salsa.

Jūsu kaitīgie ieradumi?

Neveselīgi našķi.

Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?

No grāmatām – Ēriha Marijas Remarka “Trīs draugi”. No filmām man pašlaik patīk biogrāfiskas filmas par cilvēkiem, kas ir daudz sasnieguši un kurās mēs redzam, cik milzīgs darbs slēpjas aiz viņu panākumiem, un no kuru domāšanas veida var iedvesmoties. Ja no mākslas filmām, tad jau gadiem ilgi viena no manām mīļākajām filmām ir franču filma “Intouchables”.

Kādu mūziku klausāties?

Pašlaik ir tik daudz darāmā ar koncertiem, ka, ja klausos mūziku, tad tā ir saistīta ar darbu. Bet patīk džezs, fanks, soulmūzika, R&B un pops.

Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?

Aiziet ar bērniem uz zooveikalu pēc kanārijputniņa un atgriezties ar pundurtrusi.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?

Laiks – tagadne. Vieta – Latvija. Mīlu mūsu zemi, lai gan tagad sakarā ar nestabilo situāciju pasaulē būtu mierīgāk dzīvot valstī, kur nav jābaidās par nākotni.