Koncertuzvedumā atdzīvosies Vizmas Belševicas daiļrade – ne tikai smeldze un pārdomas, bet arī humors, dzīvīgums un neizsīkstošs dzīvesprieks. Uzvedums ļaus caur dziesmām ļoti personiski satikt un iepazīt dzejnieci un viņas laiku, visu, ko daudzi arī tolaik ir piedzīvojuši.
Vizma Belševica ir viena no izcilākajām Latvijas dzejniecēm, kuras dzeja ir izskanējusi arī tālu ārpus Latvijas robežām. Viņa vairākkārt izvirzīta Nobela prēmijai, tulkota daudzās valodās, bet padomju režīma laikā arī aizliegta un cietusi par savu patiesības balsi.
Koncertuzvedumā piedalīsies arī Līga Zeļģe, Ieva Sutugova, Artūrs Biķernieks un Kaspars Markševics. Par pavadījumu rūpēsies Anatolijs Livča (flīģelis), LNSO pirmā vijole Aleksejs Bahirs, Pēteris Liepiņš (kontrabass) un Uģis Krūskops (sitaminstrumenti).
Tuvākie koncerti: 20. februārī Alūksnes Kultūras centrā, 27. februārī teātra namā “Jūras vārti” Ventspilī, 22. martā VEF Kultūras pilī Rīgā, 4. aprīlī Jelgavas Kultūras namā, 6. aprīlī Limbažu Kultūras namā un 16. aprīlī Ogres Kultūras centrā.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Kad pirms dažiem gadiem biju atvaļinājumā Ēģiptē, bez iepriekšējas sagatavotības piekritu akvalangista tērpā nirt Sarkanās jūras dzīlēs.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem jūsu dzīvē?
Meitas Māras piedzimšana.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Skaista mūzika un daba.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Rīta vingrošana, braukšana ar riteni.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Pārāk ilgi būt pie datora.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?
Cik svarīgi gan man, gan ikvienam cilvēkam saprast, ka tava rīcība un prioritātes ietekmē ne tikai tavu dzīvi, bet caur tevi visu pasauli kopumā. Dzīvē nav sīkumu.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Pārdzīvojot par Krievijas agresiju Ukrainā, ieteiktu noskatīties pērn iznākušo filmu “Nirnberga” ar Raselu Krovu galvenajā lomā. Šo filmu vajadzētu redzēt ikvienam cilvēkam pasaulē.
Kādu mūziku klausāties?
Dažādu žanru mūziku. Svarīgākais, kas to izpilda un kas ir mūzikas autors. Galvenais, lai atbilst tā brīža noskaņai.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Kaut kas no kosmētikas, ko ātrumā nopērku un tad neizmantoju.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Mūsdienās un Latvijā.