Ziemassvētku laiks tradicionāli ir klusuma, gaismas un pateicības brīdis. Koncertprogramma “Ziemassvētku pērles” apvieno skaistākās svētku mūzikas lapaspuses – gan garīgās mūzikas klasiku, gan pasaulē iemīļotas Ziemassvētku melodijas. Programma veidota, lai klausītājus ievestu siltā, pārdomu un cerību piepildītā noskaņā, kas raksturīga šim īpašajam gada laikam.
Koncerta programmā iekļauti gan instrumentāli skaņdarbi, piemēram, Šarla Marijas Vidora “Toccata” no Piektās ērģeļsimfonijas, gan pasaulslavena klasika solistu un kora izpildījumā – “Adeste Fideles”, “Rejoice” no Hendeļa “Mesijas”, Endrū Loida Vēbera “Pie Jesu”, Sezāra Franka “Panis Angelicus”, Šūberta “Ave Maria” – un latviešu komponistu pērles – Ainara Mielava “Piekūns skrien debesīs”, Mārtiņa Brauna “Veltījums”, Imanta Kalniņa “Dūdieviņš” un Raimonda Paula “Circenīša Ziemassvētki”. Koncerta noslēgumā skanēs populārākās Ziemassvētku melodijas.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Vairākus gadus piedalījos motošosejas sacensībās dažādās Latvijas trasēs, braucot ar 600 kubikcentimetru motociklu.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Brīdis, kad devos pie altāra Doma baznīcā, lai teiktu jāvārdu savam vīram.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Doma, ka dziedātāja profesija ir nebeidzama izaugsme. Jo vienmēr var izdarīt labāk.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Labs miegs, daudz ūdens un kustības – katru dienu.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Garšo saldumi. Cenšos tos ierobežot ikdienas uzturā.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?
Katrai darbībai ir sekas. Tas, kādas tās būs, ir atkarīgs no tevis paša.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Parmahamsa Jogananda grāmata “Joga autobiogrāfija”.
Kādu mūziku klausāties?
Klasisko mūziku, roku, reizēm smagāku metālu.
Jūsu neprātīgākais spontānais pirkums?
Nemēdzu pieņemt spontānus lēmumus attiecībā uz pirkumiem. Cenšos pieturēties pie principa – ja pēc desmit dienām joprojām to vēlos, tad ir vērts.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Šeit un tagad, Latvijā.