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Piektdiena, 17. jūlijs, 2026 12:51

Dziedātājs Andris Baltacis: Nevajag iet uz veikalu, kad esi izsalcis

Kodols.lv
Dziedātājs Andris Baltacis: Nevajag iet uz veikalu, kad esi izsalcis
Publicitātes foto
Piektdiena, 17. jūlijs, 2026 12:51

Dziedātājs Andris Baltacis: Nevajag iet uz veikalu, kad esi izsalcis

Kodols.lv

17. jūlijā Durbes estrādē Tukumā un 19. jūlijā VEF Kultūras pilī Rīgā klausītāji tiek gaidīti uz īpašu koncertu, kas veltīts leģendārās latviešu trimdas grupas “Čikāgas piecīši” 65 gadu jubilejai. Koncertā ““Čikāgas piecīšiem” – 65! Dziesmas, humors un Ilmārs Dzenis” piedalīsies grupas ilggadējais dalībnieks Armands Birkens, kurš par godu šim notikumam ieradīsies no Čikāgas, radot autentisku un ne ar ko nesajaucamu grupas skanējumu.

Uz skatuves kāps arī ilggadējā “Čikāgas piecīšu” soliste, šarmantā Lorija Vuda, Laila Ilze Purmaliete un tautā mīlētais dziedātājs Andris Baltacis, kurš piepildīs savu ilggadējo sapni – dziedāt kopā ar Armandu Birkenu, izpildot viņa skaistākās dziesmas.

“Ir neiespējami iedziedāt Armanda Birkena dziesmu, lai atkal un atkal neieraudzītu pirmo “Čikāgas piecīšu” koncertu Mežaparkā!” atzīst Andris Baltacis. “Katra nots, akords un vārds šajā dziesmā ir gadiem piedzīvots un baudīts! Sajust vasaru, gremdēties atmiņās un mīlēt… Vai es daudz sev prasu?”

Koncertu bagātinās arī dziedošie aktieri Gundars Silakatiņš un Mārtiņš Brūveris, kuri skatītājiem dāvās ne tikai muzikālus priekšnesumus, bet arī dzīvespriecīgu noskaņu, jokus un asprātīgas parodijas.

Programmā skanēs iemīļotākās “Čikāgas piecīšu” dziesmas, sirsnīgie joki un atmiņu stāsti, kā arī skaistākie skaņdarbi no grupas sākotnējā dalībnieka Ilmāra Dzeņa repertuāra. Skatītājus sagaida arī īpaši pārsteigumi.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?

Lecu no šķūņa kores ar lietussargu rokās, iztēlojoties, ka tas ir izpletnis…

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem jūsu dzīvē?

Abu mazmeitiņu nākšana pasaulē.

Kas jūs iedvesmo darbam?

Klusums un mežs.

Jūsu veselīgie ieradumi?

Sēņošana un pastaigasmežā.

Jūsu kaitīgie ieradumi?

Vienīgais atlikušais, kas vēl nav atmests, – smēķēšana.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?

Tikai neatlaidīgs darbs un zināšanas spēj pārliecināt citus tavā patiesībā! Bet tam visam pa priekšu jābūt mērķim – nevis seklam, mantiskam, bet gandrīz nesasniedzamam!

Filma, ko jūs ieteiktu noskatīties visiem?

⁠Ieteikt vēlos vienu no manām mīļākajām filmām “The Mission” (“Misija”). Tā ir 1986. gada britu vēsturiskā drāma, kuras režisors ir Rolands Džofē un scenārija autors Roberts Bolts. Galvenajās lomās ir Roberts de Niro un Džeremijs Aironss. Gadi iet, bet ik reizi, noskatoties šo garadarbu, jūtos apgaismots!

Kādu mūziku klausāties?

Tas atkarīgs no tā, kur es atrodos. Ceļā – dažādi. Naktī izvēlos ko agresīvāku un trokšņaināku, lai nenāk miegs, bet no rītiem varu klausīties pat klasiku. Mājās – klusums vai skaņdarbi, pie kuriem strādāju un kas jāgatavo. Es vienmēr ieklausos visos žanros. Man tiešām šķiet, ka sliktas mūzikas nav.

Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?

Godīgi sakot, gandrīz katru dienu nopērku kaut ko nevajadzīgu – visbiežāk kādu našķi. Dažreiz sapērku pilnu ledusskapi, bet pēc nedēļas atskārstu, ka neko no tā neesmu ēdis un viss jāmet laukā. Tad arī nesaprotu, kāpēc to vispār pirku. Vienkārši nevajag iet uz veikalu, kad esi izsalcis.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?

Man vienmēr ir paticis indiāņu laiks. Bērnībā daudz spēlēju indiāņos, un Gojko Mitičs man bija īsts varonis. Filmas par indiāņiem un viņu dzīvesveidu mani fascinē vēl šodien. Tajos stāstos ir tik daudz gudrības, dabiskuma un spēka! Vēl es varētu dzīvot Ēģiptē – uz kādu brīdi būt faraons. Tikai tur ir viena problēma: agrāk vai vēlāk mani mumificētu.

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