“Koncertos skanēs gan Raimonda Paula “Circenīša Ziemassvētki” un Mārtiņa Brauna “Veltījums”, gan Ziemassvētku klasika – “Zvaniņš skan” un “Let It Snow”, “Winter Wonderland”, “Santa Baby” un citas dziesmas,” aicinot visus uz koncertiem, saka dziedātāja un grupas dalībniece Beāte Zviedre.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Neesmu pēc dabas pārāk ekstrēmu situāciju meklētāja. Taču domāju, ka trīs dažādi koncerti dažādās pilsētās ir nervus tikpat kurinošs un adrenalīnu uzdzenošs notikums.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Hmm! Tādi ir vairāki, un tie saistās ar skatuvi. Iespējams, ka pēdējais varētu būt kāda no Jāņa Lūsēna rokoperas “Sfinksa” izrādēm. Aktieris Maksims Busels, kurš izrādē ir titullomā, noteikti spēj iekustināt emocijas visiem – gan uz skatuves, gan zālē.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Vēlme izstāstīt savu stāstu ar savu instrumentu – balsi. Un iespēja izdzīvot uz skatuves dzīvi, ko ikdienā nevarētu.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Vingrot divas reizes nedēļā pie savas kolosālās fizioterapeites Alises. Maksimāli staigāt ar kājām ikdienā.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Viss, kas nav iepriekšminētais :)
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?
Dzīvei ir tieši tik daudz jēgas, cik mēs tai to piešķiram paši.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Grāmata – Marinas Abramovičas biogrāfija “Walk Through Walls” (“Ejot cauri sienām”); filma – “Nine” (“Deviņi”) Roba Māršala režijā.
Kādu mūziku klausāties?
Vairāk klausos raidierakstus, bet no mūzikas pēdējā laikā uz riņķi iet Džesijas Reiesas (Jessie Reyez) albums “Paid in Memories”.
Jūsu nepraktiskākais spontānais pirkums?
Cenšos tādus neveikt. Varbūt varētu pieskaitīt suvenīru no Elbas filharmonijas – vīna glāzi ar atzīmēm, kas nosaka, cik daudz šķidruma nepieciešams, lai iegūtu konkrētu nošu augstumu, glāzi spēlējot.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Es patiešām visvairāk gribētu dzīvot šeit un tagad. Un dažādus laikus, tēlus un emocijas izmēģināt uz skatuves izrādēs.