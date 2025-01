Dzimstam – mirstam, precamies – šķiramies...

Dzimstība

2024. gadā Ogres novadā reģistrēti 398 jaundzimušie. Diemžēl dzimstības rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies. Salīdzinājumam 2023. gadā Ogres novadā sastādīti 437 dzimšanas reģistri. Tas ir par 39 bērniņiem mazāk. Atbildot uz katastrofālajiem demogrāfijas rādītājiem valstī, valdība par vienu no šī gada prioritātēm pasludinājusi atbalstu ģimenēm. Taču tāda izsludināšana ģimeņu labklājību un bērnu skaitu vien nevairo. Ko darīt? Ja atbilde būtu vienkārša, tad demogrāfiskās līknes lejupslīde jau sen būtu apturēta.

Vita Leimane spriež, ka jaunajām ģimenēm izlemt par bērniņa ienākšanu ģimenē palīdzētu stabilitātes sajūta. Labi atalgots darbs un piemērota dzīvesvieta. Tajā pašā laikā karjera var būt arī šķērslis bērna radīšanai. Daudzi jaunieši baidās ieslīgt rutīnā – dzīve-darbs-bērns. Šķietami vienkāršāk ir neuzņemties atbildību, doties projām. Arī Ogres novadā vērojama jaunu cilvēku izbraukšana uz ārzemēm – jaunieši nākot uz Dzimtsarakstu nodaļu pakaļ dažādiem dokumentiem.

Papildu šķērslis bērniņu radīšanai ir arī vecvecāku nepieejamība. Pensijas vecums ir palielināts nu jau līdz 65 gadiem, un tas nozīmē, ka jaunajai paaudzei faktiski ir liegts atbalsts ģimenē, jo vectētiņiem un vecmāmiņām ir jāturpina strādāt. Turklāt latviešiem ir arī raksturīga nevēlēšanās dzīvot vairākām paaudzēm zem viena jumta. Ja nauda atļauj, jaunie vecāki var algot aukli vai pēc iespējas agrāk sūtīt bērnu bērnudārzā. Šādu risinājumu iecerējusi veicināt premjere Evika Siliņa. Cits jautājums, vai pāragra došanās sabiedriskajā dzīvē viengadnieka attīstībai nāks par labu. Tikai šķietami laba ir tendence, ka jaunie vecāki, kas tomēr pieņem lēmumu par bērniņa radīšanu, ir gados arvien vecāki. Jā, viņi ir finansiāli nodrošinātāki, atbildīgāki. Tajā pašā laikā – trīsdesmitgadnieki biežāk izlems par vienu bērnu, bet otrā un trešā nebūs tā vienkāršā iemesla dēļ, ka organisms vairs neļaus. Jo māte vecāka, jo lielāka ir komplikāciju iespējamība.

Vēl viens iespējamais faktors, kas pārus šobrīd attur no bērna radīšanas, ir bīstamā ģeopolitiskā situācija Eiropā un jo īpaši mūsu reģionā. «Ja virsraksti vēsta, ka tūlīt karš sāksies, nu kur es skriešu ar zīdainīti uz rokām. Šis patiešām ir viens liels problēmu kamols,» rezumē Vita Leimane, un daudzi jauni cilvēki izvēlas to vienkārši nešķetināt. Neveidot kopdzīvi un nedzemdēt bērnus. Bet, kas nolemj precēties un dzemdēt, pārliecinās, ka ģimenes radīšana ir viena brīnišķīga nodarbe. Ja izdodas.

Laulība

Pagājušajā gadā Ogres novadā reģistrētas 448 laulības. Salīdzinājumam 2023. gadā reģistrētas 456 laulības. Tātad pērn tikai par 8 pāriem vairāk. Dažādu konfesiju draudzēs pērn noslēgtas 27 laulības. Kāds no pusēm bija ārzemnieks 16 laulībās. Visvairāk no Ukrainas, Lietuvas, Īrijas, Lielbritānijas. Pārstāvētas tika ASV, Rumānija, Jaunzēlande un Čehija. 22 laulībām reģistrācija notika ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām.

Daudzi pāri mūsdienās dod priekšroku dzīvošanai kopā bez saistībām un par precēšanos domā vien tad, kad bērns jau piedzimis vai pat vecumā – lai sakārtotu mantojuma lietas. Vecākajam līgavainim pērn bija 81 gads, vecākajai līgavai 82 gadi. Savukārt lielākais laulību skaits personai, kas atkal vēlējās reģistrēties, bija 6. laulība. Tas jau gluži kā precēšanās sports.

Līdz šim viens no formālajiem šķēršļiem, lai salaulātos, bija prasība pieaicināt lieciniekus – sevišķi pāriem ar stāžu, vai tādiem, kas kādu citu iemeslu dēļ vēlas noslēgt laulību diskrēti. Par atteikšanos no obligātajiem laulības lieciniekiem politiķi jau ilgi sprieda, taču bija jāsagaida, kamēr sakrāsies vairāk Civillikumā grozāmu jautājumu. Tagad tas ir noticis. Būtiskais jaunums 2024. gadā Ģimenes tiesību jomā ir izmaiņas Latvijas Republikas Civillikumā, kas atcēla obligāto prasību laulību reģistrācijā piedalīties 2 lieciniekiem. No 1. jūlija spēkā stājās 56. panta jaunā redakcija: «Laulāšana notiek personīgi klātesot līgavainim un līgavai. Līgavainis un līgava var pieaicināt vienu vai divus pilngadīgus lieciniekus. Liecinieku neierašanās nav šķērslis laulības noslēgšanai.» Tātad lieciniekus joprojām var pieaicināt – būs gan svinīgāka gaisotne laulību ceremonijā, gan puķes būs kam paturēt. Bet, ja tas nešķiet vajadzīgs, var iztikt arī bez. Protams, ne visi pēc salaulāšanās dzīvo laimīgi līdz mūža beigām kopā. Daži laimīgi vai nelaimīgi izšķiras. 2024. gadā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa no tiesām un notariāta birojiem saņēma 117 paziņojumu par laulības šķiršanu. Salīdzinājumam – 2023. gadā – 139 paziņojumus. Tātad par 22 šķirtām laulībām mazāk. Varbūt tāpēc, ka cilvēki vairāk mīl viens otru, varbūt tāpēc, ka slinkums ar papīriem krāmēties. Kas to lai zina.

Mirstība

Pērn novadā būtiski samazinājās mirstība. Reģistrēti 649 miršanas fakti. Salīdzinājumam – 2023. gadā bija 740 miršanas reģistru. Tātad par 91 mirušo mazāk. Vita Leimane skaidro, ka šis samazinājums rāda, cik postoša bija Covid-19 pandēmijas ietekme uz cilvēku veselību un dzīvību. Kovids burtiski pļāva cilvēkus. Vēl 2024. gada sākumā ļoti daudzi aizgāja ar plaušu slimībām, kas bija pārslimota kovida sekas. Gada laikā tas mazinājās, un kā biežākie iemesli atgriezās sirds slimības un onkoloģija. Īpaši vīriešiem – vardarbīga nāve un alkoholisms. Dzer līdz pēdējam centam. Vai arī nositas satiksmē.

Demogrāfiskās bedres veidošanās salīdzinājumā ar pagājušo gadu gan novadā, gan valstī ir palēninājusies, taču kopumā kā sabiedrība joprojām nespējam sevi atražot. Vairāk mirstam nekā dzimstam.

2024. gadā Ogres novadā

Piedzima 398 bērni.

Reģistrētas 448 laulības.

Šķirtas 117 laulības.

Nomira 649 cilvēki.

UZZIŅA

Biežākie jaundzimušo vārdi

* Meitenēm – Sofija (10); Amēlija, Emīlija, Paula (7); Marta (6); Keita, Lote, Anna, Alise, Dārta, Melisa, Emma (5).

* Zēniem – Teodors (9); Kārlis (6); Jānis, Gustavs (5); Adrians, Haralds, Tomass (4).

Neparastākie jaundzimušo vārdi

* Meitenēm – Herieta; Nola; Seila; Freija; Meilia; Jeva; Jonta; Arvena; Meivisa; Zabava.

* Zēniem – Nimaijs; Enzo; Alisters; Arjuns; Taivo; Tamerlands; Arlo; Klints.