Kas mainījies sporta dzīvē Ogres novadā pēc ATR?
Līdz ATR tagadējā novada robežās sporta jomā darbojās četras profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Lielvārdes Sporta centrs, Ikšķiles Sporta skola, Ogres novada Sporta centrs un Ogres Basketbola skola. Pagājušā gada oktobrī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu likvidēt Ikšķiles Sporta skolu. Tās profesionālās izglītības programmas basketbolā, orientēšanās sportā un smaiļošanā un kanoe airēšanā ir pievienotas ONSC un Ogres Basketbola skolai, kur ir plašs treneru kolektīvs, licencētas un akreditētas izglītības programmas, lielākas attīstības iespējas un efektīva metodiskā atbalsta sistēma. Šobrīd Ogres Basketbola skolā un ONSC ir apvienoti personāla, finanšu un tehniskie resursi, lai efektīvāk izmantotu sporta izglītības programmu attīstību. Ikšķiles grupu audzēkņiem, treneriem, tāpat kā iepriekš, šo sporta veidu programmu īstenošana turpinās Ikšķiles pilsētā.
Protams, pārmaiņu process saistībā ar ATR turpinās. ONSC pārrauga sporta dzīvi visā jaunajā novadā. Veidojam sadarbību ar Ikšķili, Ķegumu un Lielvārdi. Plānojam, ka viens speciālists koordinēs ar sportu saistītus jautājumus Ikšķiles un Tīnūžu teritorijā, viens – Ķeguma, Birzgales, Tomes un Rembates teritorijā. Viņu darbības lokā būs sadarbība ar skolām, individuālajiem sportistiem, sporta biedrībām, sporta pasākumu organizēšana un citi jautājumi. Lielvārdes Sporta centra pārraudzībā turpmāk būs arī sporta dzīves organizēšana Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē. Prieks par tām vietām, kur paši iedzīvotāji ir aktīvi un gatavi darboties, kur sporta dzīves uzturēšanā un veicināšanā iesaistās skolas, pirmsskolas, tautas nami, iedzīvotāji. Svarīgi, lai tas saglabātos, attīstītos, lai veidotos laba sadarbība ar šiem aktīvajiem cilvēkiem.
Pirms diviem gadiem interešu izglītībā notika būtiskas pārmaiņas – interešu izglītības sporta programmu īstenošanas organizēšanu uzņēmās ONSC. Kāpēc tas tika veikts un kādi ir rezultāti?
Pirms diviem gadiem, izvērtējot, kā tiek organizēta sporta interešu izglītība skolās, konstatējām, ka tās kvalitāte ir jāuzlabo. Sadarbībā ar Ogres novada Izglītības pārvaldi tika veikta reforma un interešu izglītības sporta programmas Ogres pilsētā turpmāk realizē ONSC. Šobrīd ir tā, ka, piemēram, pedagogs, kurš ir speciālists kādā no sporta veidiem, ONSC iesniedz programmu, kas tiek izvērtēta un saskaņota. Pedagogs tiek pieņemts darbā ONSC un programmu īsteno kādā no skolām, pašvaldības sporta bāzēm, sporta centrā vai citur, un nodarbības var apmeklēt jebkurš Ogres novada skolēns. Iepriekšējā periodā vispārējās izglītības skolas izstrādātās sporta interešu izglītības programmas realizētāja bija vispārizglītojoša skola, kuru apmeklēt varēja tikai konkrētās skolas skolēni. Grupas bija nepilnas, piemēram, volejbolā pieci skolēni vienā skolā, četri skolēni otrā skolā, kur šādas sporta programmas bija nepilnvērtīgas un neatbilstošas. Jaunā interešu izglītības sporta programmu organizēšanas kārtība ir Ogrē, Ogresgalā, Ikšķilē, Tīnūžos un Ķegumā. Citviet novadā, kā līdz šim, sporta interešu izglītību īsteno vispārizglītojošās skolas, Lielvārdē un Jumpravā – Lielvārdes Sporta centrs. Ar ONSC interešu izglītības sporta programmām var iepazīties Ogres novada Sporta centra lapā: Interešu izglītība - Ogres novada sporta centrs (ogressportacentrs.lv)Šobrīd piedāvājam 45 interešu izglītības sporta programmas, tās apgūst 643 skolēni.
Uzskatu, ka veiktā reforma interešu izglītībā ir veiksmīga. Būtiski ir palielinājusies interešu izglītības sporta programmu kvalitāte un sporta veidu dažādība, un, pats galvenais, ir pieaugusi arī bērnu interese par sportu un apmeklētība. Notiek šo programmu īstenošanas pārraudzība un sadarbība ar programmu realizētājiem, reizi gadā pārrunājam, kā veicies, kādi ir mērķi, ko grib sasniegt. Līdz ar to pedagogi jūtas piederīgi ONSC, tiek sadzirdēti un ir motivēti.
Vai ir plānots interešu izglītības sporta programmas papildināt?
Jā, protams. Katru gadu pēc iespējām un vajadzības tās tiek papildinātas. Sekojam līdzi skolēnu interesēm un paplašinām sadarbību ar sporta skolotājiem un speciālistiem, sporta biedrībām, lai skolēniem būtu lielākas izvēles iespējas. Piemēram, nesen tika izveidota programma regbijā, ziemeļu divcīņā, skolēniem ar kustību traucējumiem. Agrāk tādas programmas nav bijušas. Izveidojoties piemērotai infrastruktūrai, varētu piedāvāt arī kalnu slēpošanu, klinšu kāpšanu.
Ienākot ONSC, gaitenī novietota tāfele, kurā attēlota tādā kā sporta dzīves piramīda. Ko tā nozīmē?
Organizējot un risinot dažādus ar sportu saistītus jautājumus, ir atklāti daudzi tādi, kas ir jārisina valsts līmenī. Diemžēl valsts līmenī šīs izmaiņas notiek ļoti gausi. Esmu sapratusi, ka nevaram gaidīt uz pārmaiņām valsts mērogā, ir jāsāk pašiem, jādara viss iespējamais, lai paši mainītos un strādātu, lai procesi virzītos tā, kā mēs to gribam. Sporta skolās pamatā runā par sasniegumu sportu, bet mēs gribam runāt par bērna ieinteresēšanu sportot visu dzīvi. Tas taču visiem ir skaidrs, ka kustībai ir būtiska nozīme, lai veidotos vispusīga, veselīga personība, turklāt mūsu novadā ir visa nepieciešamā infrastruktūra un iespējas, lai ikviens varētu izvēlēties nodarboties ar to, kas patīk un sagādā prieku. Un par mūsu galveno darba mērķi uzskatu raisīt un noturēt interesi par sportu bērnos un jauniešos, arī pieaugušajos tā, lai viņi ar to nodarbotos visu dzīvi. Protams, ONSC nodrošinām profesionālās ievirzes sporta programmu – sportiski talantīgie bērni trenējas un piedalās dažāda līmeņa sacensībās atbilstoši akreditētā sporta veida programmai.
Esam izveidojuši šo piramīdas zīmējumu, kurš, manuprāt, uzskatāmi parāda mūsu darba pamatu un mērķi. Esmu to novietojusi ONSC, ik pa laikam pievēršot tam kolēģu uzmanību. Piramīdas pamats ir pirmsskolas vecuma bērnu sportot prieks. Parasti šajā posmā visi bērni ar prieku sporto. Mums ir arī laba sadarbība ar pirmsskolas sporta skolotājiem, iesaistām pasākumos, organizējam sanāksmes, plānojam sportiskās aktivitātes un pedagogu tālāko izaugsmi. Tad seko sports skolā – sporta stundas, pēc tam interešu izglītība un profesionālās ievirzes sports. Pamatskolas pēdējās klasēs interese par sportu nereti zūd. Uzskatu, ka šajā posmā sporta skolotājiem ir jāpievērš lielāka uzmanība, lai skolēnus ieinteresētu sportot. Sarunās ar skolotājiem dzirdam, ka skolēniem ir tendence biežāk nepiedalīties nekā piedalīties sporta stundās. Rodas jautājums, ko darīt, lai bērns gribētu sportot? Kā rīkoties šādā situācijā? Šobrīd iespēju robežās sniedzam metodisko atbalstu sporta skolotājiem. Vēlamies piesaistīt speciālistu sporta izglītības metodiķi darbam ar sporta skolotājiem. Ja bērnā ir noturēta interese par sportu arī pamatskolā, tālāk seko nākamais posms, ko var redzēt arī piramīdas augšdaļā, – profesionālais sports ar sacensībām un sasniegumiem, tautas sports. Mūsu uzdevums ir strādāt, lai visas šīs piramīdas daļas funkcionētu vienlīdz labi, ieinteresētu bērnus sportot visu dzīvi. Un gandarījums par to, ka cilvēki sporto līdz sirmam vecumam.
Kādi šobrīd ir lielākie pašvaldības projekti saistībā ar sporta bāžu attīstību?
Šobrīd notiek ūdenstorņa, kas atrodas pie centrālās pašvaldības ēkas Brīvības ielā 33, sagatavošana klinšu kāpšanas sienas uzstādīšanai. Plānots, ka darbi tiks pabeigti vasarā. Varēsim interesentiem piedāvāt nodarboties ar vēl vienu sporta veidu – klinšu kāpšanu.
Pagājušā gada decembrī dome pieņēma lēmumu par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” reorganizāciju. Pārmaiņu rezultātā tiks būtiski paplašināts aģentūras darbības lauks – attīstīt ne tikai Ogres Zilo kalnu teritoriju, bet arī Ogres upes ieleju, Ķentes kalnu, kur ir iespēja organizēt kalnu slēpošanu.
Novada sporta dzīvē liels ieguvums būs arī jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas sporta halle – tajā tiks izbūvēti trīs atsevišķi treniņu sporta spēļu laukumi, 200 metru aplis vieglatlētikai, būs cīņu zāle, trenažieru zāle. Ļoti ceru, ka jau nākamajā mācību gadā varēsim šajā hallē darboties.
Kādi saimnieciskie darbi šobrīd notiek un ir plānoti ONSC un sporta bāzēs?
Pagājušā gada oktobrī tika uzsākts ēkas Skolas ielā 12 pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Darbus plānots pabeigt šogad – līdz septembrim. Ēka tiks nosiltināta, nomainīti logi, pārbūvēts ieejas bloks, uzstādīts jauns apgaismojums un videonovērošanas kameras, mainīta telpu apsildīšanas sistēma. Interesants risinājums ir ar ēkas fasādes apgaismojumu – tajā tiks iestrādātas krāsainu gaismu diodes. Pārbūves darbu dēļ Skolas ielā 12 ir apgrūtināta sporta nodarbību organizēšana, bet esam raduši risinājumu, nodarbību laiku pagarinot sporta hallē, un tām izmantojam apkārtējo skolu sporta zāles. Nākamais posms, kas jāveic Skolas ielā 12, ir iekšdarbi, tos plānoju uz 2023. gadu.
Pēc iepriekšējo gadu ierobežojumiem saistībā ar pandēmiju redzam, ka ir nepieciešami kvalitatīvi āra laukumi, lai tie būtu pieejami visu gadu. Sporta centra stadionā pagājušajā gadā tika īstenota āra trenažieru laukuma izbūves 1. kārta, šogad notiks 2. kārta. Laukumā būs pieejami 12 trenažieri un atbilstošs segums. Sadarbībā ar Oveselība nodaļas atbalstu vēlamies nodrošināt šī laukuma apmeklētājus ar sporta speciālistu, lai veicinātu pareizu trenažieru lietošanu. Lai turpinātu palielināt iespējas cilvēkiem darboties ārā visu gadu, nākotnē plānojam vairākiem laukumiem stadionā sakārtot segumu.
Šogad ir plānots izstrādāt būvprojektu un veikt Skolas ielas rekonstrukciju posmā no Pirts ielas līdz Jaunogres prospektam, līdztekus ielas pārbūves darbiem paredzēts nomainīt stadiona betona sētu. Ir nolietojies 2007. gadā iegādātais kārtslēkšanas un augstlēkšanas inventārs, nepieciešams iegādāties jaunu. Mūsu apsaimniekošanā ir arī Ogres Valsts ģimnāzijas futbola laukums. Pa šiem gadiem ir nolietojies laukuma segums, ir jāmaina lietus ūdens drenāžas sistēma, pats segums un apgaismojums.
Nākotnes plānos ietilpst arī šautuves ēkas pārbūve. Pirms diviem gadiem jau ir izstrādāta vizualizācija, kā šī ēka varētu izskatīties nākotnē, jāmeklē iespējas piesaistīt finansējumu šīs idejas īstenošanai. Pārbūvējot ēku, tajā varēs iekļūt arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Šautuve ir 50 metrus gara, tā ir ļoti apmeklēta, tajā trenējas policisti, zemessargi, mednieki, apsargi un citi interesenti.
Nākotnē ir jārisina jautājums par to, kā sakārtot stadiona ieeju, lai varētu kontrolēt stadiona apmeklētājus un paaugstināt viņu atbildību, jo bieži vien saskaramies ar vandaļu radītajām nekārtībām. (vai – ar vandaļu veiktajiem postījumiem)
Lai gan ideju un plānu ir daudz, šobrīd, izvērtējot ONSC darba prioritātes, koncentrējamies gan uz saimnieciskajiem darbiem, gan uz sporta sistēmas pilnveidošanu Ogres novadā, sadarbības veicināšanu ar sporta klubiem, sporta aktīvistiem, lai sporta dzīve novada teritorijā pilnveidotos un attīstītos.