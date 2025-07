Foto no privātā arhīva. Ģimene vienmēr sanāk kopā dažādos svētkos un svinīgos notikumos.

Dzīves pavediens no Jumurdas līdz Liezērei Zane Bikovska, “Stars”

Ida Liepiņa ir viena no tiem cilvēkiem, kuru klātbūtne izstaro siltumu, mīlestību un patiesu cieņu pret dzīvi. Viņa nav tikai liezēriete ar 62 gadu stāžu, bet arī mamma piecām meitām, vecmamma 11 mazbērniem, uzticama dzīvesbiedre jau sešas desmitgades un viena no aktīvākajām senioru klubiņa dalībniecēm. Katrs viņas dzīvesstāsts ved cauri Latvijas lauku vēstures lappusēm – no bērnības takām Jumurdā līdz klusiem ikdienas brīžiem Liezērē. Idas kundzes dzīve nav bijusi viegla, taču vienmēr piepildīta ar darbīgumu, ģimenes mīlestību un sirdsgudrību. Un, kad viņa runā par senioru klubiņu, skaidri jūtams – šis nav tikai satikšanās punkts, bet gan sirds mājas daudziem.