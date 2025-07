Foto: Ekrānkadrs no suņu barības «Alpo» reklāmas ar aktiera Lorna Grīna piedalīšanos

Ēd savu suņa barību! Imants Vīksne, Ogres Vēstis Visiem

Amerikāņiem ir idiomātisks teiciens «Eat your own dog food». Burtiski – «ēd savu suņa barību». Un teiciena vēsturiskā izcelsme patiešām ir saistīta ar suņu barības ražošanu. Septiņdesmitajos, astoņdesmitajos gados zīmola «Alpo» suņu barības reklāmas seja Lorns Grīns televizorā stāstīja, ka pats personīgi testē suņu barību, lai pārliecinātos par tās kvalitāti. Mūsdienās šo izteicienu lieto biznesa un tehnoloģiju vidē ar domu, ka uzņēmumam pašam ir jāizmanto savs produkts vai pakalpojums, lai pierādītu tā kvalitāti, funkcionalitāti un ticamību. Ja izveido aplikāciju – ielādē to savā telefonā un visu darbinieku telefonos un pārbaudi, vai tā strādā.