Egils Helmanis sociālajā tīklā raksta: "Šodien raidījuma De Facto žurnàlisti atbrauca uz Ogri, lai runātu par mani, Egilu Helmani, par slimības lapu, par pielaidi valsts noslēpumam, bet, kad satika mani pie VSAA un varēja pa tiešo man uzdot jautājumus, viņi no manis gļēvi aizmuka.
Šis man ir pirmais gadījums manā mūžā, kad žurnālisti (propagandisti) mūk no tā cilvēka, par ko veido sižetu. Viņu plānos nav patiesības noskaidrošana un sabiedrības informēšana, jo propagandai nav tādu plānu. Par manu slimības lapu viss ir ļoti vienkārši.
Ja es ko pārkāpju, lai tad Čudars atlaiž mani, ja nē - tad ļaujiet man veseļoties un aizveraties. Mana veselība ir tikai mans un manas ģimenes jautājums. Citu cilvēku veselības jautājumus apspriež ārsti un deģenerāti.
Ieteiktu De Facto žurnālistiem nebaidīties jautāt tiem cilvēkiem, par kuriem jūs veidojat sižetus. Ar cieņu, Egils Helmanis."
Kā zināms, Egils Helmanis pielaidi valsts noslēpumam vēl nemaz nav pieprasījis un patlaban ir darbnespējīgs. Komentējot šo situāciju, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars apliecināja - Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi no pašvaldības apliecinājumu, ka, tiklīdz Helmanis atgriezīsies darbā, viņš šo pieteikumu iesniegs.
Vaicāts, vai pieteikuma forma ir plaša un sarežģīta, ministrs atbildēja, ka tas ir diezgan apjomīgs un tas ir jāaizpilda arī pašrocīgi, sniedzot daudzas ziņas, kas saistītas ar personas līdzšinējo dzīvesgājumu un profesionālo darbību.
Kā ziņots, 2024. gada 1. jūnijā stājās spēkā prasība pašvaldības izpilddirektoriem un izpilddirektora vietniekiem iegūt speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Ja tā netiek saņemta, tad amatpersona jāatbrīvo no amata.