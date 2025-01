Egils Helmanis: "Ogres novada pašvaldībā ir ieradies jauns iemītnieks..."

"Mums būtu jāsāk ar to, ka Ogres novada pašvaldībā ir ieradies jauns iemītnieks – Daniels Pauļuts. Viņš caur savu dzīvesbiedreni izveidojis biedrību, caur kuru sūdzas Valsts kontrolei. Šī biedrība ir ļoti dāsni atalgota, tā saņem saņem vairākus simtus tūkstošus eiro no integrācijas fonda, Eiropas projektiem un arī citiem projektiem, tā kā mums nav noslēpums, ka ir biedrības, kas apkalpo esošo varu vai darbojas politiskās interesēs,” viņš stāstīja.

Egils Helmanis turpināja diskusiju: “Par šo biedrību ir ieinteresējusies Eiropas prokuratūra par to, ka ir aizdomas, ka viņi nodarbojās ar politisko cīņu un novirza šos līdzekļus politiskās cīņas ietvaros. Tā ir gatavošanās pašvaldību vēlēšanām. Katrs gatavojās pēc sava – cits iet ar padarītiem darbiem, cits iet ar šādām shēmām vai sistēmām.”

“Ogres pašvaldības uztver ļoti normāli to, ka viņus kontrolē, tā tam ir jābūt. Kontrolei lielajās pašvaldībās ir jābūt. Mēs skatāmies uz to, ka kontrole palīdz strādāt, nevis traucē strādāt. Ja noņemam politisko gaisotni, tad uzskatām, ka tas ir pozitīvi. Tas daudzus jautājumus palīdz sakārtot, mēs varam argumentēt, un mēs to arī darām," viņš norādīja diskusijas noslēgumā.