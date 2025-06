Egils Helmanis: Pietiek meklēt atšķirīgo!

– Vispirms apsveicu ar pārliecinošu uzvaru vēlēšanās. Un jautājums saistībā ar pašlaik galveno aktualitāti – vai rezultāti ir 100% droši, ticami un neapstrīdami?

– Domāju, ka tie ir ticami. Mēs uzvarējām vēlēšanās. Mums atbalstītāju skaits ir audzis, man plusiņu skaits ir audzis. Ja kāds saka, ka tā LSM (valsts sabiedriskā medija) kampaņa mums vienu vietu atņēmusi, tad tā nav tiesa. Pagājušajās vēlēšanās uz Ogres novada domi startēja 12 partijas un sešas neiekļuva. Šoreiz procentuāli sanāca tā, ka teju visi papildu procenti atnāca pie mums. Un algoritms noteica to vienu vietu.

– Respektīvi, ja ir vairāk vēlētāju, arī slieksnis kļūst augstāks.

– Jā. Vēlētāju mums ir vairāk. Ap 2000 balsu vairāk. Arī, piemēram, Tīnūžos esam uzvarējuši vēlēšanās, mēs esam otrie arī Ikšķilē. Ja iepriekš mums Ikšķilē bija kādi 10%, tad tagad 15%. Atbalsts ir audzis, un tas ir nopietna darba rezultāts.

– Bet tas Vidzemes partijas protests? Tas tāpēc, ka ilggadējais Ikšķiles mērs Trapiņš nostumts uz leju?

– Es domāju, katrs izmanto savas tiesības. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, un labi, ka mums ir tiesības. Trapiņa kungs, domāju, ir nepelnīti noslīdējis. Nē, viņš pat nav noslīdējis.

– Vienkārši Iluta Jansone saņēma vairāk balsu.

– Par Trapiņa kungu – viss, kas Ikšķilē pēdējos gados ir uzbūvēts un vēl pirms tam, tas ir, pateicoties Trapiņa kungam. Visu cieņu šim vīram! Žēl, ka cilvēku dabā ir ātri aizmirst. Bieži vien populistiski saukļi ir sirdij tīkamāki nekā vienkāršs darbs.

– Par mandātu skaitu runājot, Elksniņam Daugavpilī ir mīnus viens mandāts. Visa vate ir nobalsojusi par viņu. Vai nav tā, ka uz viņa fona pilnīgi visi slikti izskatās?

– Var skatīties arī tā, ka Elksniņš līdz galam nav nostrādājis – vienu mandātu viņš ir izlaidis. Ziniet, kā ir... ja atceros to sabiedriskā medija spiedienu, «Delfi», «Ir», visi pārējie. Ja tas notiek tik masveidīgi, tā ir plānota operācija. Arī pārmetumi par braukšanu uz Ukrainu...

– Nu tie bija vienkārši absurdi.

– Man ir baiga pārliecība – nav jautājuma, vai krievi nāks vai nenāks. Jautājums, kad viņi nāks. To, ka Ukrainas karš mums to ir attālinājis, daudzi nenovērtē. Man žēl par to. Man žēl, ka neredzam tālāk par savu degungalu. Un es turpināšu braukt uz Ukrainu, es turpināšu ukraiņiem palīdzēt, neskatoties ne uz ko. Es ļoti nevēlos, lai karš skartu mūsu zemi un mūsu zemes cilvēkus.

– Bet, ja paskatās vēlēšanu rezultātus, visi trīs vates saraksti novadā ir nolikti pie vietas. Viņiem pat kopā nekas nesanāktu. Cilvēki redz, ka tie ir radikāli krievijas aizstāvji, un nebalso par viņiem.

– Es ceru. Bet es skatos uz to piekto kolonnu, skatos, kas notiek Rīgā, kas notiek Saeimā, uzvedību Saeimā. Vai tad Saeimā nebija neviens vīrietis, kas viņam iedod pa muti?

– Droši vien būtu bijis pareizāk, ja policisti, kas Rosļikovu laipni pavadīja ārpus zāles durvīm, pavadītu viņu arī tālāk uz restoto busu. Tai atbildei uz Rosļikova provokāciju bija jābūt nekavējošai.

– Mēs esam pārāk toleranti pret darbībām, kas var novest pie neatgriezeniskām sekām. Ja Latvijas specdienests ir atzinis, ka krievi plāno uzbrukumu Baltijas valstīm, bet ar zaļajiem cilvēciņiem, nevis ar bombardēšanām, tad mums ir tam jāgatavojas. Bet mēs tikai gatavojam patvertnes, un tas ir pilnīgi garām. Patvertnes ir nepieciešamas tad, kad ir fronte. Jo mēs to fronti izveidojam. Vai mums ir tik resursu, lai to fronti izveidotu? Ja mums šeit iemetīsies zaļie cilvēciņi...

– Tad ko mums vajag?

– Mums vajag cilvēkus! Cilvēkus, kuri gatavi aizstāvēt savu valsti. Mēs novadā pie tā visu laiku esam strādājuši. Arī mūsu brīvdabas muzejs ir motivators. Tas parāda, ka mēs vienmēr esam pretojušies un pretosimies okupācijas varām. Mums var būt ļoti dārgi, skaisti ieroči, bet, ja mūsu cilvēki negribēs tos ņemt rokās un aizstāvēt savu valsti, tiem nebūs nekādas jēgas. Tās skulptūras Neatkarības laukumā, Brīvības ceļa muzejs, Taurupes muižas klēts – tas viss ir, lai cilvēkus motivētu.

– Kāpēc muzejs izraisīja tādu pretreakciju?

– Tāpēc, ka mūsu valstī sen jau nedzirdam no valstsvīriem, ka viņi uzrunātu mūs kā nacionālu valsti.

– Tur tomēr nav stāsts par personībām? Ja Valdis Dombrovskis būtu atbraucis uz atklāšanu, tad arī LSM nāktu un aplaudētu. Varbūt viņiem vienkārši riebjas Helmanis.

– Un viss, ko dara Helmanis, viss ir slikti... Redz, Helmanim ir sava galva, Helmanis runā pretī. Viņš saka, ka «Vienotība» mūs ved uz bezdibeni, un es tā arī uzskatu. Neesmu redzējis tik tukšu Rīgu, neesmu redzējis tik tukšas ielas kā tagad. Un tās aizpildās ar pakistāņiem, indusiem. Rīga jau ož pēc kebaba. Mums vajag atgriezt mājās tautiešus! Bet mēs viņus neuzrunājam, esam par lepnu. Patiesībā mums viņiem būtu jāatvainojas, par to, ka viņiem nācās aizbraukt. Attieksme jāmaina!

– Bet šis jau ir stāsts par nākamā gada vēlēšanām. Tie ir nacionāla mēroga, Saeimas kārtības jautājumi.

– Arī pašvaldības kārtības jautājumi. Pašvaldība, tie nav tikai komunālie jautājumi. Tu neasfaltēsi ielas, ja tev ir vienalga, kas pa viņām staigā. TU būvē pakalpojumu. Es būvēja ģimnāziju, lai mūsu bērni mācītos. Lai viņi apgūtu zināšanas un Latviju būvētu labāku. Es būvēju bibliotēku, lai mūsu bērni tur ietu, lasītu grāmatas. Lai viņi būtu zinoši, lai mēs būtu gudra tauta. Es nebūvēju vienkārši priekš «Eiropas pilsoņiem».

– Bet priekšvēlēšanu diskusija aizgāja pilnīgi citā gultnē. Tur bija viens stāsts par bruģēšanu un otrs, ka Helmanis slikts. Tādas saprātīgas priekšvēlēšanu sarunas vispār nebija.

– Nebija tāpēc, ka nevienam citam nebija piedāvājuma, redzējuma, kā dzīvosim tālāk. Ar ko un par ko man tur diskutēt? Par sevi? Jā, es esmu liels, esmu ar cīņām nodarbojies. Mani uztaisīt kā tādu agresoru ir ļoti vienkārši. Ārējais tēls ir. Bet tie, kas mani pazīst, zina, ka esmu ļoti mierīgs un nosvērts. Es netaisu paniku, man šeit nav nekāda autoritāra režīma. Šeit katrs dara savu darbu, katrs var izteikt savas domas. Cilvēki ir brīvi. Ukraiņiem ir ļoti labs teiciens: «Kad nepatiesība būs pusi pasaules apgājusi, taisnība vēl nebūs no mājas iznākusi.» Un te ir tas pats – viņi vienkārši izveidoja par mani tādu tēlu. Un mēģināja šo tēlu kultivēt un kopt. Balsojumi rāda, ka noticējuši tam ir pietiekami daudzi. Nav pārsvara, bet daudz.

– Mēs runājam par tiem trim mandātiem («Par!»/JKP)?

– Par tiem trim mandātiem.

– No viņiem nebija nekāda alternatīva piedāvājuma. Tikai – mēs pārtrauksim korupciju un sitieni zem jostasvietas.

– Un vēl pārtrauks mobingot, bosingot un ko vēl tur.

– Ja pārejam uz nākamās četrgades politiku, ar kurām partijām varēsiet sadarboties? Piemēram, Raivis Ūzuls apstrīd rezultātus, jūs viņu ieliekat melnajā sarakstā?

– Nu nē, netiek viņš ielikts melnajā sarakstā. Mēs redzam, ka mēs ar viņu varam strādāt. Šis nav laiks, lai demonstrētu, ko kurš ir vinnējis. Valsts atrodas ļoti sarežģītā ģeopolitiskā situācijā. Novads ir vienots ar valsti. Mums ir jādomā, kā aizsargāsimies pret krieviju. Mums ir jādomā, kā nostāvēt savā zemē. Tāpēc mums ir piedāvājums reģioniem. Taisīt mierizlīgumu. Sākt runāt caur viņiem ar Ikšķiles sabiedrību. Viņi var Ikšķiles sabiedrību pacelt. Viņi mums ir vajadzīgi. Un šeit jāsāk meklēt, kas mums ir kopējs, nevis kas ir atšķirīgs. Rīt mums ir paredzēta saruna (intervija notika 12. jūnijā). Esam viņus uzaicinājuši.

Mēs vinnējām Lielvārdē un kopumā novadā – viņi vinnēja Ikšķilē. Mēs tur bijām otrie. Ūzuls vinnēja Ķegumā – mēs bijām otrie. Ar visiem var strādāt! Tas, ko daži man pārmet, ka esmu diktators, tāds un šāds, tās ir absolūtas pīlītes. Mēs arī pagājušajā reizē vēlēšanas vinnējām, bet visus pieaicinājām klāt, lai strādātu kopā.

– Komitejās bija arī citas partijas, nebija tā, ka visos amatos nacionāļi.

– Jā! Tikai tad, kad nācās atbildēt, debatēs paliku es viens, it kā es viens tur visu būtu darījis. «Vienotības» dāma – Kļaviņas kundze – vada Sociālo komiteju. Caur Sociālo komiteju arī gāja lēmums, ka sociālais pakalpojums Ikšķilei tiks nodrošināts Ogrē, nevis Ikšķilē. Nu uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem! Tā ir lielākā «Vienotības» problēma, ka negribas uzņemties atbildību. Es gribu izveidot spēcīgu Ogres novada domi, kuru pārvalda cilvēki, kuriem vēlētāji uzticējušies. Un šeit nav stāsta – Helmanis pret reģioniem, reģioni pret Helmani. Stāsts ir par to, ka šajā sasaukumā mums var nākties aizstāvēt savu valsti un savu novadu. Un tas mūs visus vieno. Pietiek dalīties un meklēt atšķirīgo!

– Viņi ir piekrituši nākt uz sarunām?

– Jā.

– Tad tā ir laba zīme.

– Tas ir pareizais ceļš. Jā, viņi mani ir mēģinājuši aizvainot, bet noliekam to malā.

– Viņiem ir svarīgs Ikšķiles atdalīšanās jautājums, bet, ja paskatās racionāli, tas ir neiespējami. Trešo reizi kurbulēt iekšā administratīvi teritoriālo reformu...

– Tas nav iespējams, un viņi ir Reģionu apvienība, nevis Reģionu atdalīšanas partija. Mēs esam nokļuvuši vienā laivā, tad šajā laivā arī dzīvojam! Nosakām kārtību, vienojamies par darāmajiem darbiem! Mēs tiešām vēlamies uzrunāt ikšķiliešus. Pagājušajā reizē mēs no Ikšķiles uzaicinājām pozīciju, opozīciju un apsēdinājām pie viena galda. Nu – nesanāca. Tagad ir otrs mēģinājums. Īpaši tagad Latvijai neder vājas pašvaldības. Redzu, ka potenciāls viņiem ir, varbūt nav pieredzes. Bet to var uzkrāt.

– Vai jums jau ir konkrēts piedāvājums, kā dalīsiet amatus? Mēra amats gan jau nebūs diskusiju objekts.

– Viss ir diskusiju objekts! Mēs par visu varam diskutēt, bet jābūt saprātīgiem. Tu prasīji, vai šīs vēlēšanas ir taisnīgas? Tās būs taisnīgas, ja mēs šajās vēlēšanās vadīsimies pēc pareiziem pamatprincipiem. Ja mēs respektēsim mūsu iedzīvotāju viedokli. Vēlētāji ir izteikuši savu lēmumu. Viņi ir iedevuši pārsvaru mums. Mēs arī vadām tālāko procesu, jo tādas ir pilnvaras. Un es tikšu virzīts par mēru tāpēc, ka vēlētāji man ir iedevuši 6000 un vairāk plusiņu, kas ir viens no augstākajiem reitingiem valstī. Ķegumā vinnēja Ūzuls. Ikšķilē vinnēja reģioni. Viņi ir vinnējuši, vēlētāji par viņiem ir atdevuši balsis. Tas nozīmē, ka vēlētāji vēlas, lai turpmākos četrus gadus viņi politiski piedalās novada vadībā. Mēs to respektējam. Mēs pārkāpjam pāri priekšvēlēšanu cīņām.

Vienīgais, kam es nevaru pārkāpt, ir šis milzīgais melnais pīārs, kas nāca no viena konkrēta saraksta («Par!»/JKP). Man nav pieņemami, ka aiztiek ģimeni, man nav pieņemami, ka aiztiek bērnus. Bet pat tad... Ja viņi atvainosies, palūgs piedošanu, es varētu ar viņiem strādāt.

– Nu tā neiespējama situācija.

– Ja cilvēks ir kļūdījies un lūdz piedošanu, viņš jāuzklausa. Ja cilvēks nesaprot, ka ir kļūdījies, un nav gatavs palūgt piedošanu, viņš nemainīsies. Viņš atkārtos savas kļūdas un savas neģēlības darīs arī turpmāk.

– Vai varētu būt tā, ka jaunais deputātu korpuss būs labāks nekā iepriekšējais. Strādāt būs vieglāk, jebšu sarežģītāk?

– Man liekas, būs sarežģītāk, nemelošu. Ievēlēto vidū ir maz kultūras cilvēku. Esmu vienmēr centies, lai novadā kultūra un sports vienmērīgi attīstās. Manā sarakstā ir brīnišķīgs kultūras cilvēks – Kaijaks.

– Viņš netika.

– Jā. Viņa man ļoti pietrūks. Tāpat arī muzeja vadītājs Ziņģītis, Haris Zariņš, Elīna Aupe... pietrūks kultūras cilvēku. Es uzskatu, ka kultūra ir tas, uz ko pašlaik ir jāliek akcents. Valoda, kultūra, tradīcijas, ekspozīcijas, izstādes, semināri – viss, kas ir saistīts ar mūsu kultūru, mūsu tautu. Tādā veidā mēs stiprināsim tautas garu. Un šo kultūras cilvēku man pietrūks pie budžeta, pie balsošanas. Mēs domāsim modeli, kādā veidā to kompensēt, veidojot Kultūras komisiju.

– Paralēli domei tika vēlētas arī iedzīvotāju padomes. No tām vispār ir jēga? Mums jau ir pagastu iedzīvotāju biedrības, kas lieliski darbojas, nāk klajā ar iniciatīvām, raksta projektus.

– Iedzīvotāju padomes izdomāja ar domu tādu, ka daudz kur likvidēs pagastu pārvaldes, un daudz kur tā arī notika. Tukums, Balvi, Talsi – tur uz piecām pagastu pārvaldēm ir viens pārvaldnieks. Viņš ieskrien uz brīdi vienā, otrā, trešā, un ir nepadarītu darbu jūra. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, un esam saglabājuši visas pagastu pārvaldes. Padomes es redzu varbūt kā tādu iesaistes mehānismu. Tām būtu vairāk jāskata gara acīm, kā tālāk attīstīt pagastu. Lai cilvēki tur būtu. Lai kāda odziņa būtu. Saimnieciski pagasta pārvalde tiks ar visu galā. Bet, kad tu visu laiku esi tai biešu vagā un ravē, dažreiz ir slinkums to muguru iztaisnot.

– Neredzi, ka var kādu smuku ābeli iestādīt.

– Ja, ja. Un pagasta iedzīvotāju padome varētu nākt kopā un spriest. Es ceru, ka tas tā būs, nevis padome pārvērtīsies par pagastu pārvaldnieku darba kritizētāju.

– Nu, viena partija gribēja padomi uztaisīt par savu piekabi – rezerves variantu gadījumam, ja netiek ievēlēti.

– ...es gribētu teikt tā. Mēs jau varam kašķēties... vīrs ar sievu kašķējas, kas iznesīs miskasti, abi divi sastrīdējušies, bet tā miskaste joprojām ir istabā. Man iepriekšējā sasaukumā bija viegli strādāt, jo varējām koncentrēties uz lielajiem darbiem. Nebija iekšējo kašķu. Domes vadības uzdevums ir visus koncentrēt uz darbu. Jo iedzīvotāji beigās novērtēs tikai izdarītos darbus. Viņi nevērtēs – o! Cik viņi labi tur kasījās!

– Par darbiem runājot, nacionāļiem vēlēšanu sauklis bija – darbi pār vārdiem. Kas šajā četrgadē būs tie lielie darbi?

– To ir ļoti daudz. Mēs esam noslēguši sadarbības līgumu ar Satiksmes ministriju. Šā līguma ietvaros esam uzbūvējuši gājēju tuneli Mālkalnes galā un esam uzprojektējuši arī nākamo tuneli – braucamo. Turpat, kur tagad pārbrauktuve, tikai pa taisno. Mums jāpanāk, lai valsts iedod finansējumu. Tālāk – ir noslēgts līgums ar Kultūras ministriju par Muzikālo teātri un Tautas nama atjaunošanu. Tālāk – mums projektējas Lielvārdes parks, un nākamajā gadā to varētu izbūvēt. Sākam projektēt arī Lielvārdes bibliotēku. Laukumam Lielvārdes pilsētas centrā tā iedos pilnīgi citu saturu. Tālāk – Lielvārdes veloceliņš jāizbūvē līdz Kaibalai. Iedzīvotāji to ļoti gaida. Lielvārdē jāuzbūvē riteņu trase jeb pamptreks, tas gan vēl ar iedzīvotājiem jāizrunā. Vēl veloceļš jāuzbūvē uz Ikšķili un Tīnūžiem. Jāatjauno Uldevena pils, jāizveido tajā amatu darbnīcas. Lielvārdē, Ķegumā un Suntažos jāpārbūvē skolas. Ikšķilē jāuzbūvē skolas piebūve. Tas ir tas bērnu jautājums starp Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu un Ikšķiles vidusskolu. Birzgalē bērnudārzā un Mūzikas skolā jāsakārto sanitārie mezgli. Plus, protams, ļoti daudz kur jāatjauno ceļu segums. Jācenšas pārsegt grantētās ielas asfaltā.

– Tās visas ir milzīgas summas!

– Tā ir.

– Kāds ir Ogre novada budžets?

– Pāri simts miljoniem. Bet tāpēc jau projektu nauda tiek piesaistīta. Mēs to visu nevaram atļauties, bet, ja piesaistām ārējus resursus, varam.

– Es saprotu, ka šīs nav priekšvēlēšanu sapņu pilis, bet viss jau tiek darīts.

– Tas viss ir reāls. Muzikālajam teātrim un tunelim projekti ir gatavi. Skatāmies Eiropas naudu, skatāmies, ko valsts var mums iedot. Te būtiski, kāda ir politiskā situācija valstī. Ja nacionāļi atrodas ārpus borta, viņi neko nevar panākt. Ja viņi ir iekšpusē, viņi var panākt. Ā! Ogres vārti vēl ir jāuzbūvē!

– Tā iecere pie Daugavas bija projekts kopā ar Zemkopības ministriju. Domāju, ka tur viss nobrucis.

– Nē, tur viss notiek. Mēs pie tā strādājam. Zemkopības ministrija jau drīzumā sāks būvēt.

– Un tāda sāpīgā lieta kā Kangaru ceļš?

– Kamēr Satiksmes ministrijā būs «Progresīvie», tur nekā nebūs.

Viņi ir noņēmuši ļoti daudzas lielas summas lauku ceļiem. Viņi neredz laukus. Tipiskās valsts partijas neredz un nezina, kas ir lauki.

– Nu bet tad tas nozīmē, ko? Ka Nacionālajai apvienībai jāmobilizējas nākamā gada vēlēšanām?

– Tā ir! Bet, ko tas dos, ja viņi aizies valdībā kopā ar «Progresīvajiem».

– Nacionāļiem iekšienē ir diskusija ar «Progresīvajiem» vai ar Šleseru?

– Nē. Ar Šleseru viņi nevar iet, jo pēdējā balsojumā Šlesers Rosļikovam piespēlēja.

– Nu, Šlesers, šķiet, pēc vēlēšanām ir sajucis prātā.

– Viņš ir uzkurinājies. Varbūt viņam kāda apreibinoša un spēcīga manta piegādāta.

– Arābu investori būs pacentušies.

– (Pasmīkņāšanu sarunas turpinājumā pārtrauc tālrunis. Helmanim zvana lietuviešu žurnālists no Harkivas. Leišu brīvprātīgie, kas dzen mašīnas uz Ukrainu, dzerstās un nesmuki lamājas krievu mēlē. Grib zināt, vai latviešu voluntieri arī dzer un lamājas. Bet mūsējiem noteikums esot tāds, ka nekādas dzeršanas, līdz kamēr mašīnas nav atdotas. Pēc tam daži to stresu nodzen ar iedzeršanu, arī palamājas par karu. Bet viss atkarīgs no cilvēka. Kāds raud, kāds dzer. Bet ar Ogres palīdzības konvojiem nekādi necienīgi ekscesi nav notikuši. Solīda kompānija.)

– Nākamais brauciens uz Ukrainu jau plānojas?

– Jā.

– Un ko dzīsiet?

– Džipus, busiņus. Busiņi tagad pat ir vairāk vajadzīgi nekā džipi. Viņi stāsta, ka drons uzšauj pa busu, izsit caurumu, cilvēkus ievaino, bet cilvēki paliek dzīvi. Busu nenodedzina. Džipus nodedzina.

Es gribu visiem pateikt vienu lietu. Latvijas liktenis izšķiras Ukrainā. Un mūsu uzdevums ir skatīties vairākus soļus uz priekšu. Krievu propagandā mēs esam viņu sastāvdaļa. Krievu propagandā mēs esam viņu mērķis. Tikai jautājums – kad. Es priecājos par katru iznīcināto krievu lidlauku, par katru iznīcināto tanku, par katru iznīcināto orku. Jo es zinu, ka tas nekāps, nelidos un nebrauks uz manas zemes. Mīļie ogrēnieši, novadnieki. Es braucu uz turieni, lai aizstāvētu jūs. Lai jums nebūtu jākaro, lai jums nebūtu jāpiedzīvo to, ko piedzīvo Ukraina. Aizstāvot Ukrainu, mēs aizstāvam savu valsti.

– Un ko darīt ar ienaidnieku pašu mājās? Turēt tuvumā? Turēt zemāk par zāli?

– Mums galvenais viņus klasificēt. Šeit uz vietas mums jāpanāk, ka varam savu valsti paši aizstāvēt. Ja mums ir X stunda, ir pamanīti zaļie cilvēciņi, es zinu, kur es iešu, kur es dabūšu automātu un kā es varēšu iesaistīties savas valsts aizstāvēšanā. Mūsu ir ļoti maz. Pret mums noteikti būs citāds scenārijs nekā pret Ukrainu. Mums ir nepieciešami cilvēki, kas grib aizstāvēt savu valsti, daudzi cilvēki! Un viņi jānodrošina ar vajadzīgajām prasmēm un iemaņām. Mums tas ir jāizdara. Tas ir mūsu kopējs uzdevums.

– Paldies par sarunu, un lai izdodas nākamā četrgade!