Eiropas snaudulību sapurina cerības uz Trampu

Kas grūti pieņemams, saprotams, varbūt arī nepiedodams? 2025. gada februārī Tramps un viceprezidents Venss Ovālajā kabinetā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Mediji vēstīja, ka tikšanās, kas tika pārraidīta tiešraidē televīzijā, bija ļoti pretrunīga, jo Tramps un Venss nepamatoti uzbruka Zelenskim. To raksturoja kā nepieredzētu publisku konfrontāciju starp Amerikas prezidentu un ārvalstu valsts vadītāju. Tā faktiski bija ASV valstsvīra solīduma izkūpēšana paša prezidenta sakurtajos asumu un pretrunu uguņos.

Varbūt viņa personības veidošanās bijusi tieši tāda, kas rādīšanu ar pirkstu uztver par efektīvu diplomātijas manieri, bet ar pirkstu iebakstītais «viņš nav apģērbies!» dūrās paša bakstītāja, nevis Zelenska acīs. Augumā ievērojami īsākais Zelenskis toreiz palika liels un tagad aug lielāks. Arī turpmākie mēģinājumi pazemot drosmīgo Ukrainas prezidentu cietuši fiasko. Kad ASV augtākajai amatpersonai ātrumā sajūk, kas ir agresors un kas aizstāv savu zemi, Trampam izsprūk: «Nevar būt, ka esmu tā teicis!» Ir kaut kas mainījies? Mainās nemitīgi, arī Tramps. Bet tagad, iespējams, varētu sākt mainīties būtiski – Ukrainai, Eiropai un mums par labu.

Pagrieziena punkts iezīmēs virzienu un ātrumu?

Par pagrieziena punktu jāuzskata NATO samits Hāgā, kur NATO līderi rīkojās ne vien diplomātiski, bet arī gudri. Var teikt, ka šim NATO samitam bija divi galvenie mērķi. Pirmais: vienoties par jaunu aizsardzības izdevumu mērķi, kas sasniegs piecus procentus no iekšzemes kopprodukta. Otrais: izvairīties no jebkādiem skandāliem, kas saistīti ar Trampu. Daudziem atmiņā bija palicis tas, kā Tramps vienā no iepriekšējiem NATO samitiem pagrūda kādu no līderiem, lai nokļūtu priekšplānā, viņa asā saruna ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Baltajā namā, kā arī tas, ka viņš priekšlaicīgi pameta G7 līderu sanāksmi Kanādā. Varētu arī teikt, ka diplomātijai izdevās Trampa egocentrismu pagriezt Eiropai un Ukrainai vēlamā virzienā. Samita deklarāciju pieņēma īsu, bet produktīvu.

Kaut arī teju visas sarunas ar Putinu ASV prezidents vērtējis kā jaukas, interesantas un dažkārt paudis, ka viņš ar Putinu atradīs kopēju valodu, tagad pieļaujams, ka lielajam Donaldam varētu būt ķēries pie sirds, kā mazais Vladimirs ap pirkstu tin pašu Trampu. Liekas, ka kaut kas ir sakustējies, un jācer, ka ne pa jokam.

Sakustējies ne pa jokam?

ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien brīdinājis Krieviju, ka piemēros ļoti bargus muitas tarifus Maskavas tirdzniecības partneriem, ja tā 50 dienu laikā neatrisinās karu Ukrainā. «Mēs piemērosim sekundāros tarifus. Ja 50 dienu laikā mums nebūs vienošanās, tas ir ļoti vienkārši. Un tie būs 100 procentu apmērā,» Tramps sacīja žurnālistiem Baltajā namā, tiekoties ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti.

Savukārt Marks Rute pavēstīja, ka NATO un ASV vienošanās ietvaros Ukraina saņems «milzīgu daudzumu» ieroču. «Tas nozīmēs, ka Ukraina iegūs patiešām milzīgu daudzumu militārā aprīkojuma – gan pretgaisa aizsardzībai, gan raķetes, gan munīciju,» viņš sacīja. Tramps apliecināja, ka šīs piegādes būs miljardiem dolāru vērta munīcija un ieroči, tostarp pretraķešu sistēmas «Patriot». «Mēs gatavojamies ražot augstākās klases ieročus un nosūtīt tos NATO,» sacīja ASV prezidents. Tramps piebilda, ka citas alianses valstis maksās par šiem ieročiem un pēc tam nosūtīs tos tur, kur tie ir vajadzīgi. Atbildot uz to, Rute pateicās Trampam par to, ka Ukraina tagad saņems tai nepieciešamos ieročus. Jautāts, vai Kijiva saņems sistēmas «Patriot», Tramps atbildēja, ka 17 šādas sistēmas ir gatavas nosūtīšanai. ASV prezidents norādīja, ka NATO valstis nosūtīs uz Ukrainu savas sistēmas «Patriot» un ASV nodrošinās šīm valstīm to aizvietotājus.

Marks Rute apliecināja, ka Vācija, Somija, Kanāda, Norvēģija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste un Dānija būs starp ASV ieroču pircējiem, kas tos piegādās Ukrainai. Viņš sacīja, ka «šeit galvenais ir ātrums», un norādīja, ka sūtījumiem vajadzētu likt Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam apsvērt miera sarunas. Ja nebūtu piedzīvots, ka Baltā nama saimniekam domas dažkārt mainās atkarībā no tā, ar kuru kāju no gultas izkāpis, varētu uzelpot, bet dzīvosim, redzēsim.