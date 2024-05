Eirovīzijas fināls jau noslēdzies, bet diskusijas par redzēto nerimstas OgreNet

Pirms dažām dienām tika aizvadīts Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls, kurā Latvijas pārstāvis Dons parādīja labāko no sevis, kopvērtējumā iegūstot 16. vietu. Tomēr, lai gan konkurss ir noslēdzies, sociālajos tīklos diskusijas par redzēto nerimstas. Daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki pauž savu sašutumu par redzēto un norāda, ka Dons izcēlies ar to, ka bijis pārāk normāls – kā taurenis no citas pasaules.