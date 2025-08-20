Eksperts: Zelenska un Putina tikšanās nozīmētu, ka Krievija atzīst Ukrainas valdības leģitimitāti

Eksperts atzīmēja, ka Tramps vairākas reizes ir teicis, ka viņa mērķis ir panākt mieru Ukrainā - viņš to solījis gan pirms kļūšanas par prezidentu, gan par to kļūstot, norādot, ka karu izbeigs 24 stundu laikā. No šī solījuma viņš pēc tam gan atkāpās, taču jau vairākus mēnešus kopš viņa atrašanās ASV prezidenta amatā tiek runāts par mieru.
Viņš atgādināja, ka piektdien notika pirmā tikšanās starp Trampu un Putinu. Eksperts uzskata, ka saruna par miera vai pamiera panākšanu ir atgriezusies punktā, kāds tas bija dienā, kad Trampu ievēlēja Baltajā namā.
Viņaprāt, ir apsveicami, ka Tramps pie sarunu galda "dabūjis" Eiropas līderus, kuri pārstāv Ukrainas drošības intereses un ir Ukrainas tuvākie sabiedrotie, kā arī tas, ka Tramps ir sācis runāt ar Krievijas līderiem par kara pārtraukšanu un dažādiem nosacījumiem.
Redzams, ka Krievijai ir konkrēti priekšnoteikumi, kas, pēc tās domām, būtu samērīgi, lai pārtrauktu karu, bet šādi priekšnosacījumi, kur Ukrainai ir jāatdod savas teritorijas, jāatsakās no jebkādām drošības garantijām, vēlmes iestāties NATO un jāatbruņo sava armija, Ukrainai ir absolūti nepieņemami, ņemot vērā, ka Krievija pagātnē ir pārkāpusi jebkādas drošības garantijas, ko tā sniegusi Ukrainai, sacīja eksperts.
Kā vērtēja Šrāders, ir svarīgi, ka Ukraina demonstrē ASV un Eiropai, ka tā ir gatava doties uz miera sarunām bez nosacījumiem. Savukārt nosacījumi, ko patlaban ir izvirzījusi Krievija, parādīs, ka Krievija ir tā, kas nav gatava mieram, viņš pauda.
"Krievijas mērķis ir sagraut visu Ukrainu un turpināt savu agresīvo nostāju pret Rietumiem, tādēļ var secināt, ka Krievija nav ieinteresēta panākt mieru un ka tā darīs visu, lai novilcinātu sarunas un miera procesu, ko iesākušas ASV un Eiropas valstis," sacīja Šrāders.
Pētnieka ieskatā, Trampa spiediens pret Ukrainu samazinās, un viņš sāk izdarīt vismaz retorisku spiedienu pret Krieviju. "[Trampa] spiediens uz Ukrainu kļūst arvien mazāks, kas lielā mērā skaidrojams ar to, ka Eiropa beidzot parādījusi savu solidaritāti, vēlmi piegādāt Ukrainai ieročus, tos iegādājoties no ASV, kā arī no otras puses, stiprinot sadarbību NATO ietvaros, ko pozitīvi novērtējis Tramps," sacīja Šrāders.
Līdztekus palīdzējusi Eiropas valstu apņemšanās stiprināt un atjaunot Eiropas drošības arhitektūru, palīdzot Ukrainai pārapbruņot savu armiju un nonākt pie pēc iespējas ātrākas uguns pārtraukšanas, viņš norādīja.
Tomēr, neraugoties uz notikušajām sarunām, nekāda uguns pārtraukšana nav notikusi, spiediens no Krievijas puses joprojām saglabājas, tā ir centusies lauzt kara gaitu un pārraut frontes līniju, bet Ukrainai veiksmīgi izdevies aizsargāties, pārtraukt ofensīvu un likvidēt pārrāvumus, kas bija radušies frontes līnijā, atzīmēja pētnieks.
Ņemot vērā, ka šis spiediens no Krievijas puses ir, var secināt, ka tas nemainīsies, viņš norādīja, piebilstot, ka Krievija arī ir ieguvusi laiku attiecībā uz sekundārajām sankcijām, jo pašreiz nav skaidrs, kad ASV varētu Krievijai piemērot papildu sankcijas, sacīja Šrāders.
"Putins ir ieguvis laiku, lai turpinātu ofensīvu pret Ukrainu - pašreiz ir jāskatās, kāds būtu nākamais termiņš un ASV un Eiropas valstu nosacījumi, lai Zelenskis ar Putinu satiktos un vienotos par uguns pārtraukšanu. Ja nekas nemainīsies, var gaidīt, ka militārā palīdzība Ukrainai un spiediens pret Krieviju no ASV un Eiropas Savienības valstīm palielināsies," vērtēja eksperts, norādot, ka tas būtu loģisks, racionāls solis, ņemot vērā esošo diplomātisko dinamiku un tikšanās starp transatlantiskajiem sabiedrotajiem Ukrainas aizsardzības un atbalsta jautājumos.
Kā ziņots, Tramps pirmdien, pēc savām sarunām ar Zelenski un Eiropas līderiem Baltajā namā, paziņoja, ka ir sācis gatavot miera samitu starp Ukrainas prezidentu Zelenski un Putinu.
Tramps sacīja, ka viņam bijusi telefonsaruna ar Putinu pēc "ļoti labas" tikšanās ar Eiropas līderiem un Ukrainas prezidentu Baltajā namā.
"Visi ir ļoti laimīgi par MIERA iespējamību Krievijai/Ukrainai," rakstīja Tramps savā platformā.
Putins esot pateicis Trampam, ka ir gatavs tikties ar Zelenski, pavēstīja sarunām tuvs ziņu avots.
Savukārt Ukrainas prezidents pirmdien žurnālistiem Vašingtonā paziņoja, ka ir gatavs tikties ar Putinu bez priekšnosacījumiem.