Pagājušais gads Latvijā nozīmīgs ar tādu notikumu kā Administratīvi teritoriālā reforma (ATR). Kā šis process ietekmēja tūrisma nozares organizēšanu Ogres novadā?
Līdz reformai Ogrē darbojās Ogres novada Tūrisma informācijas centrs (ONTIC), Ikšķilē - Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centrs, tūrisma speciālisti strādāja Lielvārdē un Ķegumā. Pēc ATR tika izveidota Ogres novada Tūrisma plānošanas un attīstības nodaļa, kurā strādā 6 cilvēki. Tūrisma informācijas centrs, tāpat kā līdz šim, ir atvērts apmeklētājiem Ikšķilē, Birzes ielā 32A, un Ogrē, Brīvības ielā 18. Tūrisma speciālists strādā arī Lielvārdē. Savukārt nodaļas birojs atrodas Ogrē, Brīvības ielā 33, iepriekšējās dzimtsarakstu nodaļas telpās, kur strādāju es un vēl divi tūrisma speciālisti. Kā zināms, tūrismā robežas neeksistē, un ar kolēģiem mēs jau bijām pazīstami un aktīvi komunicējām arī pirms ATR. Tagad, protams, sadarbība ir daudz ciešāka, jo jāveido vienota komanda ar mērķi veicināt tūrismu mūsu novadā, maksimāli attīstot un izmantojot mūsu novada priekšrocības tūrisma jomā.
Ar kādiem jautājumiem pagājušajā gadā visbiežāk nācās saskarties Ogres novada Tūrisma informācijas centrā?
Visbiežāk cilvēki vaicā par atpūtas iespējām Ogres novadā, arī par piknika vietām, ēdināšanas uzņēmumiem, maršrutiem un dabas takām. Ne tikai ienāk tūrisma informācijas centrā, bet arī piezvana, uzraksta e-pastu vai ziņu Instagram vai Facebook. Pieņemam arī iedzīvotāju pieteikumus Ogres novadnieka kartēm. Tāpat esam iesaistījušies sociālā projekta īstenošanā. Ogres skolotājas Nora Heinrihsone un Agnese Slišāne ir atvērušas sociālo uzņēmumu un internetveikalu Tiptip.lv, kas ir kā tilts starp dažādu amatu meistariem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un pircējiem. Kā vienu no iegādātās preces saņemšanas vietām var izvēlēties ONTIC, un cilvēki to arī izmanto.
Esam apkopojuši statistikas datus par apkalpoto cilvēku skaitu ONTIC. Lai arī Covid-19 dēļ pagājušajā gadā vairāk nekā septiņus mēnešus tūrisma informācijas centrs Brīvības ielā 18 bija slēgts, tomēr paspējām apkalpot 2211 cilvēkus, 2020. gadā apkalpojām 2030, 2019. gadā – 2974, 2018. gadā – 3689 cilvēkus. Šie dati liecina, ka esam spējuši saglabāt stabilu interesi par mūsu pakalpojumu arī pandēmijas laikā. Laikā, kad tūrisma informācijas centrs bija slēgts, cilvēki par sev aktuālajiem jautājumiem vairāk mums zvanīja un rakstīja.
Kā pandēmijas laiks ir ietekmējis tūrisma dzīvi Ogres novadā?
Esam novērojuši, ka Ogres novadā pandēmijas apstākļos atbraukušo cilvēku skaits ir pieaudzis. Ogres pilsētā pieaug arī ārzemju tūristu auditorija, īpaši svētku laikā, kad brauc uz šejieni baudīt svētku atmosfēru.
Protams, tūrisma jomā viss mainījās un mainās tik strauji! Cilvēki pastiprināti sāka iet dabā, visas dabas takas pēkšņi bija pārpildītas. Cilvēki joprojām dodas apskatīt objektus ārā – dabas takas, skatu torņus, mini zoo un citus. Tagad ceļo lielākoties ģimenes un nelielas draugu grupas, bet, piemēram, lielas tūristu vai skolēnu grupas vairs nesastapt. Protams, pieaug digitālo tehnoloģiju izmantošana.
Minēji, ka tūrisma jomā pieaug digitālo tehnoloģiju ieviešana un izmantošana. Kā ar šo ir Ogres novadā?
Jā, protams, šis laiks spilgti iezīmē to, ka cilvēki daudz vairāk sāk izmantot digitālās iespējas. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pagājušajā gadā par 30 % pieauga mūsu mājaslapas www.visitogre.lv apmeklējumu skaits. 2021. gadā mūsu lapa atvērta 95 600 reižu, pamatā Latvijā, bet arī ASV, Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lietuvā, Īrijā, Ķīnā. Pakāpeniski pieaug arī bezmaksas mobilās lietotnes “Ogres novadnieks” lietotāju skaits. Lietotne tika atklāta 2018. gadā, kad to vidēji mēnesī izmantoja 800 interesenti. 2021. gadā, piemēram, augustā, lietotni atvēra 1545 cilvēki. Lietotnē ir pieejams audiogids – 132 stāsti par dažādām vietām, notikumiem un personībām Ogres novadā, un tas ir veiksmīgs rīks ikvienam interesentam, kas vēlas individuāli izzināt Ogres novadu. Šogad noteikti darbu turpināsim, stāstu krājumu papildinot. Cilvēku interese par šāda veida pakalpojumu arvien aug, īpaši tagad, kad distancēšanās jau kļuvusi par ikdienu un gida pakalpojumu izmantošana ir ierobežota.
2022. gadā turpināsim strādāt, lai informācija jebkurā diennakts laikā būtu pieejama ikvienam interesentam.
Ar kādiem vēl notikumiem iezīmējās 2021. gads tūrisma speciālistu darbā Ogres novadā?
Viens no nozīmīgākajiem notikumiem – Ogre kandidēja uz “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” titulu. Mēs veidojām video pieteikumu. Sirsnīgajā videoklipā redzami ogrēnieši – mūziķi, mākslinieki, sportisti, kā arī citu profesiju un hobiju pārstāvji, kuru nodarbošanās liek lepoties ar sasniegto, kā arī radīt tikai Ogrei raksturīgo gaisotni un auru. Video var noskatīties šeit: Iegriežam Ogri! - YouTube
2021. gada februārī ONTIC saņēma Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly zīmi. Tā parāda, ka uzņēmējs vai iestāde saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības, ka šeit viņi ir gaidīti un var saņemt kājāmgājējam nepieciešamus pakalpojumus.
Pavasarī notika izpētes darbi Sv. Jēkaba jeb Santjago ceļa posmam Ogres novadā, piefiksējot vietas, kur 20 km garajā ceļa posmā būtu nepieciešamas norādes – dzeltenu bultu vai gliemežvāku uz tumši zila pamata. Ceļa galamērķis ir Sv. Jēkaba katedrāle, kas atrodas Spānijas ziemeļu pilsētā Santiago de Compostela. Karte pieejama www.caminolatvia.com, cilvēki jau ir aicināti to izstaigāt.
Pasaules Tūrisma dienā Ogres novadā ar velobraucienu tika atklāts jaunais velomaršruts nr. 163 “Ogres ielejas aplis”, kas vijas cauri dabas parkam. Velobrauciena laikā Ogresmuižā tika atklāts pār Ogres upi uzbūvētais trošu tilts.
Oktobra sākumā ONTIC sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” un 15 māju saimniekiem īstenoja “Mājas kafejnīcu dienas” Ogres novadā. Ēdināšanas uzņēmumi, saimniecības un vietējie iedzīvotāji vēra savas “mājas kafejnīcas” durvis un uzņēma apmeklētājus, ļaujot tiem izbaudīt vietējo kulināro piedāvājumu.
Projekta “Greenways Riga–Pskov” ietvaros tika izstrādāts un nomarķēts 98 km garais zaļais ceļš “Rīga-Ērgļi”. Maršruts ved pa kādreizējo dzelzceļa līniju, kas ir piemērota velobraucējiem, pārgājienu mīļotājiem, zirgu izjādēm un ziemā - slēpotājiem.
Lai arī tūrisma nozarē šajā sarežģītajā laikā noteikti netrūkst daudz un dažādi izaicinājumi, tomēr uz vietas nekas nestāv. Kas jauns Ogres novadā tūrisma veicināšanas jomā notika pagājušajā gadā?
Piedāvājot bezatlīdzības lietošanā Ogres novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, pašvaldība atbalstījusi sociālos uzņēmumus, kas cita starpā piedāvā tūrisma pakalpojumus. Šādā veidā radušies divi jauni tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Sociālais uzņēmums “Kustības brīvība” izveidoja aktīvās atpūtas nomas punktu “Ogres varde”, ierīkojot ūdens pūšļu parku ar šķēršļu joslām Ogres vecupes pludmalē. Interesentiem bija iespēja iznomāt SUP dēļus, tai skaitā arī tādus, kas pielāgoti izmantošanai cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem. Jūnijā durvis vēra jauna kafejnīca Ogres centrā “Pie zelta liepas”, kurā arī saimnieko sociālais uzņēmums. Kafejnīcā ir nodarbināti cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļi.
Jūnijā pašvaldība atklāja vairākus jaunus objektus, kas piesaista ne tikai vietējo iedzīvotāju, bet arī tūristu uzmanību. Izbūvējot aizsargmolu pie Ogres upes ietekas Daugavā, radusies unikāla atpūtas un pastaigu vieta. Savukārt jaunais gājēju tilts pāri Ogres upei deva iespēju izveidot 3,5 km garu apļveida maršrutu abpus Ogres upes krastiem. Savukārt dažāda vecuma velobraucēji priecājās par velotrasi – vienu no plašākajām un modernākajām Rīgas apkaimē. Pagājušajā gadā tika izbūvēts arī jauns veloceliņš no Ogres līdz Ogresgalam 6 km garumā. Tas dod iespēju ērti un droši nokļūt līdz Ogresgalam, kā arī izbraukt apmēram 24 km garu maršrutu pa Ogresgala pagastu.
Jūnijā tika atklāta arī jaunā un modernā Ogres Centrālās bibliotēkas ēka Brīvības ielā 35, kas kalpo kā daudzfunkcionāls kultūrizglītības centrs. Ēka ir piesaistījusi cilvēku uzmanību visā Latvijā un noteikti ir viens no objektiem, kuru vēlas apskatīt Ogres viesi.
Augustā ekspluatācijā tika nodots Jūlija Alberta Marsona laukums pie Ogres stacijas. Ir izbūvēts stacijas laukums, kurā atrodas Ogres pilsētas pirmā mēra Jūlija Alberta Marsona bronzas skulptūra. Tai blakus novietots mūsdienīgs viedais sols, pie kura var uzlādēt elektriskās ierīces, kā arī uzzināt Ogres vēsturi, klausoties audio materiālus no solā iestrādātiem skaļruņiem. Laukuma pārbūves ietvaros pie Ogres stacijas izvietots jau otrais interaktīvais stends, kur var iegūt informāciju par Ogres novada apskates objektiem, kafejnīcām, naktsmītnēm un citu tūristiem noderīgu informāciju. Šogad šādu interaktīvo stendu plānots uzstādīt Tīnūžos.
Protams, nevar nepieminēt, ka Ogre viennozīmīgi kļūst par Ziemassvētku rotājumu un gaismiņu galvaspilsētu. Šogad ogrēniešiem, novadniekiem un viesiem tika sarūpēts jauns pārsteigums – Ogrē iemirdzējās iespaidīgā “December Design” radītā Betlēmes zvaigzne, kas ir lielākā vienapjoma Ziemassvētku vides dizaina konstrukcija Baltijas valstīs. Lielais cilvēku pieplūdums Ogrē liecina par to, ka viņi ļoti vēlas piedzīvot prieku. Un ieguvēji ir arī vietējie uzņēmēji, kuriem šajā laikā ir iespēja vairāk nopelnīt. Šobrīd noteikti ir laiks, kad tūrisma jomā strādājošajiem ir jāsadarbojas un jāpalīdz viens otram.
Iesācies jauns gads. Kādus jaunus tūrisma pakalpojumus vai objektus plānots piedāvāt ceļotājiem jaunajā gadā?
Šogad tiks izveidoti vairāki nozīmīgi objekti, kas piesaistīs tūristu interesi. Neizmantotais ūdenstornis, uz kura ir uzstādīta Betlēmes zvaigzne, tiks pārveidots par Latvijā lielāko profesionālo kāpšanas sienu Latvijā. Savukārt uz jaunā mola pie Ogres upes ietekas Daugavā jau ir uzsākti jauna vides dizaina objekta būvniecības darbi ar mērķi attīstīt šo rekreācijas teritoriju, izveidojot torņveida dizaina objektu – bāku uz mola. Šobrīd norisinās arī Taurupes muižas klēts pārbūves darbi. Ēkā plānots ierīkot Taurupes pagasta novadpētniecības muzeju, kurā nozīmīga vieta būs materiāliem par mākslinieka Vilhelma Purvīša dzīvi un daiļradi un viņa gleznu reprodukciju izstādei. Finansējumu saņēmusi arī biedrība, kas apsaimnieko Vilhelma Purvīša dzimtajās mājās “Vecjauži”, kur šogad plānoti atjaunošanas darbi, lai krājums būtu pieejamāks apmeklētājiem. Šogad plānots turpināt attīstīt dabas parka “Ogres ieleja” teritoriju, izveidojot tūrisma infrastruktūru atpūtai dabā, un īstenot daudz citas ieceres.
Aicinu Ogres novada iedzīvotājus iepazīt sava novada bagātības! Apmeklējiet ne tikai jaunos objektus pilsētās, bet dodieties tālāk un atklājiet nezināmus tūrisma objektus visā novadā, kā arī baudiet novadnieku viesmīlību!
Izmantoti Voldemāra Stāvuša, December Design, Ogres novada Tūrisma informācijas centra arhīva foto.