Šobrīd, kad gaisa temperatūra nokrītas zem nulles, gan ķermeņa ādai, gan vispārējai labsajūtai ir savi izaicinājumi. Arī Elīna norāda, ka ziema mūsu ādai ir īpašs pārbaudījumu laiks, īpaši tad, ja tā ir jutīga. Tādēļ sarunu uzreiz sāku ar aktuālu jautājumu: kā nepieļaut kļūdas ādas kopšanā ziemā, un kam pievērst uzmanību ikdienā?
– Rudenī un ziemā sievietes visbiežāk sūdzas par sausu ādu. Vējš, aukstais gaiss ārā un siltais, sausais gaiss iekštelpās izjauc ādas aizsargbarjeru. Tā vairs nespēj uzturēt pietiekamu mitruma līmeni, zaudē savu dabisko mirdzumu. Aukstajā sezonā ir īpaši svarīgi izvēlēties piemērotus kopjošos līdzekļus. Piemēram, dušas želejas vietā es iesaku lietot dušas eļļu, kas palīdz atjaunot ādas lipīdu slāni un nesausina ādu tik ļoti kā parastās ziepes vai želejas.
Pēc mazgāšanās noteikti nevajadzētu aizmirst uzklāt mitrinošu losjonu vai krēmu. Vislabāk pēc iespējas dabīgākus, bioloģiskus kosmētikas līdzekļus, neuzliekot ādai lieku ķīmijas slodzi. Telpās optimālu mitrumu palīdz uzturēt gaisa mitrinātāji, taču ar tiem un krēmiem nepietiks. Ādai ir nepieciešams atbalsts arī no iekšpuses – jāuzņem pietiekami daudz ūdens, kā arī ēdienkartē vēlams iekļaut produktus, kas ir bagāti ar antioksidantiem un omega-3 taukskābēm, kas palīdz uzturēt šūnu veselību un stiprina ādu.
– Tātad ādas veselīgumam svarīgi ir ieviest kādus labus ieradumus savā ikdienā?
– Jā, jo pirmkārt āda ir jāmitrina no iekšienes. Ļoti būtiska ir kvalitatīvu taukskābju uzņemšana – laba zivju eļļa vai kvalitatīva auksti spiesta olīveļļa. Tas piešķir ādai elastību un veselīgu izskatu. Tikpat svarīgi ir lietot šķiedrvielas, pietiekamu daudzumu D vitamīna un, ja veselības stāvoklis to atļauj, var pievienot arī kolagēnu. Liela nozīme ir ēdiena kvalitātei un pietiekamam ūdens daudzumam, jo tas tieši ietekmē ādas mitruma līmeni.
Kosmētikā ieteicams izvēlēties kvalitatīvus līdzekļus, vēlams ar dabīgām un ādu saudzējošām sastāvdaļām. Ikdienā var veikt vieglu sejas pašmasāžu, savukārt reizi mēnesī ir vērtīgi apmeklēt profesionālu kosmētiķi, lai ādu dziļāk attīrītu un mitrinātu.
Vēl viens svarīgs faktors ir fiziskās aktivitātes. Sākumā ieteicams sportot profesionāla trenera uzraudzībā, lai apgūtu pareizu tehniku. Pēc tam var turpināt trenēties patstāvīgi, galvenais – nepārspīlēt un pieturēties pie mērenības. Regulāras kustības uzlabo asinsriti un veicina ādas elastību.
– Vai šie ir arī tavi ikdienas rituāli un labsajūtas uzturētāji?
– Sports ir pirmais, kas uzlabo manu garastāvokli, ķermeņa aprises un mazina nogurumu. No rītiem aptuveni divdesmit minūtes veltu vingrojumiem un cenšos tos neizlaist, citādi visu dienu jūtu stīvumu. Cik iespējams, dodos vismaz četrdesmit minūšu pastaigā. Tā kā dzīvoju meža tuvumā, tas ir lielisks veids, kā atgūt spēkus, izvēdināt galvu un sakārtot domas. Tas nāk par labu arī sejas ādai, jo svaigs āra gaiss dara brīnumus. Vismaz reizi nedēļā cenšos par sejas ādu parūpēties profesionāli. Taču ikdienā – gan no rīta, gan vakarā – vienmēr veicu nelielu sejas pašmasāžu. Uzturā cenšos lietot kvalitatīvu pārtiku, dzert pietiekami daudz ūdens un izvēlēties uztura bagātinātājus – D vitamīnu, šķiedrvielas, zivju eļļu un ik pa laikam arī kolagēnu. Un vēl atceros, ka mazie ikdienas laimes mirkļi arī sniedz pašu labāko, jo pozitīvas emocijas vienmēr atspoguļojas ārējā izskatā.
– Ko sievietes visbiežāk meklē pie spa speciālista?
– Sievietes pie manis nāk ne tikai uz procedūrām, viņas meklē arī pieredzi, rūpes, maigumu un atmosfēru, kur var aizmirst ikdienas steigu. Viņas meklē atslābinošus spa rituālus, kas apvieno vairākas tehnikas – masāžu, skrubi, ietīšanu, medu, šokolādi, karstos akmeņus un citas sajūtās balstītas metodes.
Jūtu, ka pie manis viņām patīk tas, ka nekas nav standarta formātā. Katru reizi procedūra tiek pielāgota noskaņojumam un vajadzībām. Darbā man vislielāko gandarījumu sniedz tas, kad kliente pēc procedūras pasaka: “Es jūtos kā no jauna piedzimusi.” Redzu, kā sievietes sejā parādās miers, ķermenī pazūd spriedze, un cilvēks patiešām jūtas labāk.
– Ko nozīmē tas, ka pie tevis nekas nav “standarta formātā”?
– Es strādāju citādāk nekā tradicionālajos spa salonos. Spa skolā, kuru absolvēju, ieguvu stabilus pamatus, taču šobrīd lielāko daļu savas prakses veidoju, balstoties uz sajūtām – tā, kā es pati gribētu saņemt procedūru. Es taču nekad nebūtu domājusi, ka pelnīšu ar medus vai šokolādes procedūrām, tomēr tās šobrīd ir vienas no pieprasītākajām, un es tās iekļauju plašākā spa rituālā. Kad kliente zvana un jautā, ko tieši es piedāvāju, parasti saku: “Atbrauksiet, un vadīsimies pēc sajūtām.”
Esmu spa rituālu meistare un vienā procedūrā apvienoju vairākas tehnikas, sejas kopšanu, pēdu rituālus, ķermeņa skrubi un masāžu, karsto akmeņu masāžu, ietīšanu ar ēteriskajām eļļām, medus masāžu, ko bieži apvienoju ar dūņu vai māla ietīšanu, kā arī citas metodes.
– Kā tu nonāci skaistumkopšanas jomā?
– Skaistumkopšana mani sāka interesēt jau astoņpadsmit gadu vecumā. Jau toreiz biju pārliecināta, ka, ja gribu labu pašsajūtu, tvirtākas kājas, skaistu ķermeņa formu, kaut kas ir jāsāk darīt nekavējoties.
Toreiz, pirms divdesmit gadiem, informācijas par ķermeņa kopšanu bija ļoti maz. Lai arī izmēģināju citas profesijas, piemēram, pirmsskolas skolotājas darbu (man ir bakalaura un maģistra grāds pedagoģijā un Montesori skolotājas diploms), gan sabiedriskās attiecības Latvijas Kristīgajā radio, es tomēr, intereses vadīta, nonācu līdz tam, ka kļuvu par spa speciālisti un beidzot daru to, kas man patiešām patīk.
– Kādi bija lielākie izaicinājumi karjeras sākumā?
– Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem bija pakāpeniska klientu loka veidošana. Lai arī jau skolas laikā prakses ietvaros strādāju ar klientiem un ieguvu vērtīgu pieredzi, profesionālais starts nebija straujš. Bija nepieciešams laiks, lai sevi pierādītu, attīstītu prasmes un iegūtu uzticību. Liela nozīme bija personīgajai reputācijai – ieteikumiem “no mutes mutē”, kas, manuprāt, joprojām ir efektīvākā reklāma.
– Kāda šodien ir tava ierastā darba diena?
–Aktīva. No rīta strādāju, pa dienu izvadāju bērnus uz pulciņiem, vakaros atkal darbs. Procedūru sagatavošana prasa samērā daudz laika, jo visas izejvielas ir dabīgas – aļģes, skrubji, paštaisītas masāžas eļļas ar ēteriskajām eļļām, pat īstā šokolāde. Man ir pietiekami daudz klientu, sakārtota darba diena, un es zinu, kas manā darbā ir mani trumpji. Tas viss kopā sniedz lielu labsajūtu par to, ko daru ikdienā. Ticu, ka jauna kliente, kas pie manis atnāk, sākumā jūtas kā svešiniece, bet pēc procedūras viņa aiziet kā laba paziņa. Sievietes jūtas atpūtušās, kļūst laimīgas, un šo sajūtu viņas nodod arī man.
– Kas, tavuprāt, padara sievieti skaistu un ar augstu pašvērtējumu?
– Šis ir ļoti aktuāls jautājums. Kā jau minēju, mūsdienās informācijas pārbagātība ir milzīga, un gan sievietēm, gan arī vīriešiem nav viegli tajā orientēties. Ticu, ka Dievs mūs ir radījis skaistas – katru ar savu “odziņu”, ko mēs nereti cenšamies noslēpt vai notušēt. Mums ir dots ķermenis, un mūsu pienākums ir par to rūpēties – ne tikai mazgāt matus un zobus, bet gādāt par līdzsvaru, labsajūtu un veselību.
Manuprāt, sievieti padara skaistu viņas laime un iekšējais miers. Kad sieviete ir mierā un līdzsvarā ar sevi, kad viņa ir mīlēta un jūtas pieņemta, kad par viņu no mazotnes ir teikti labi vārdi – tas viss veido veselīgu pašvērtējumu un skaistumu, kas staro uz ārpusi. Droši vien esat ievērojuši, ka reizēm ārkārtīgi skaistas sievietes ir vienas un nelaimīgas. Es to saistu ar bērnības pieredzi – nemīlestību, zemu pašvērtējumu un vēlāk ar pārspīlētu sevis “pilnveidošanu”, kas nekad nešķiet pietiekama.
Arī sociālie tīkli ļoti ietekmē sieviešu pašapziņu, īpaši jaunas meitenes. Man uz kušetes ir gulējušas tik skaistas sievietes – ķermenis kā skulptūra, seja kā no žurnāla vāka, bez grima, dabiskas un patiesi skaistas –, un tomēr viņas saka: “Man nepatīk tas un tas…” Un visvairāk mani skumdina tas, ka viņas netic, kad es saku komplimentus.
Es pati arī neesmu simtprocentīgi apmierināta ar savu ķermeni – un tas ir normāli. Bet tas ir tik mazsvarīgi, jo es esmu laimīga. Protams, pēc trim grūtniecībām ir ķermeņa daļas, kas nav tik tvirtas, kā agrāk, taču tas man nav pasaules gals.
Darbs ar sievietēm man ir atvēris acis: mēs visas esam skaistas, bet bieži vien neredzam to, ko redz citi. Un es savā darbā mēģinu palīdzēt šo skaistumu ieraudzīt.
– Tātad tev sanāk strādāt ne tikai ar klientes ādu, bet arī viņas emocijām?
– Jā, pat ļoti bieži. Sieviete nāk uz procedūru, un jau pirmajā brīdī es varu sajust, vai viņai emocionāli nav viegli. Daudzas pie manis nāk ne tikai uz ķermeņa kopšanu, bet arī pēc miera un drošas telpas, kur var atslābināties.
Spa procedūra nav tikai darbs ar ādu – tas ir darbs arī ar emocijām. Nereti cilvēki nāk izkratīt sirdi – dalīties ar sajūtām, stresu, emocijām. Varētu teikt, ka visi, kas strādā tiešā kontaktā ar cilvēkiem, – frizieri, manikīres, masieri – reizēm kļūst arī par sava veida psihologiem. Mums bieži nākas uzklausīt un atbalstīt, un tas prasa empātiju un pacietību.
– Kas ir tas, ko tu vēlētos, lai sievietes biežāk par sevi saprot?
– Es vēlētos, lai sievietes saprot un zina, ka viņas jau ir skaistas. Daļa skaistumkopšanas industrijas ir veidota tā, lai pastāvīgi iestāstītu: vienmēr kaut kas ir jāuzlabo vai jāpilnveido. Tas ir biznesa modelis, kurā industrija pelna uz sieviešu nepārliecinātību par sevi un kompleksiem.
Sievietei tajā visā vajadzētu ieslēgt prātu: vai tiešām man tas ir vajadzīgs? Es iesaku neticēt skaistumkopšanas industrijai, kas mēģina tevi padarīt līdzīgu visām pārējām, bet gan tam, ka tu esi skaista, arī ar savām grumbiņām.
– Un noslēgumā – kādas procedūras ziemas sezonā tu iesaki īpaši?
– Ziemas aukstajos mēnešos es īpaši iesaku šokolādes rituālu. Es strādāju ar īstu šokolādi, kas procedūras laikā tiek uzturēta silta. Sākumā es veicu ķermeņa pīlingu ar paštaisītu šokolādes skrubi, pēc tam masēju ar pašgatavotu šokolādes eļļu, un procedūras noslēgumā ķermenis tiek ietīts plēvē. Kušete ir apsildāma, tāpēc klients visu procedūras laiku atrodas patīkamā siltumā. Melnā šokolāde palīdz koncentrēt uzmanību, ir spēcīgs antioksidants un antiseptiķis, un tās sastāvā ir daudz vērtīgu vitamīnu un minerālvielu. Interesanti, ka šokolāde pozitīvi ietekmē sieviešu hormonu līdzsvaru, tāpēc daudzas izjūt īpašu tieksmi pēc šī garduma.
Vēl ziemā īpaši ieteicams ir medus rituāls. Tas ir lielisks risinājums cilvēkiem, kas daudz sēž pie datora un maz kustas. Medus procedūra spēcīgi aktivizē limfātisko sistēmu, palīdz samazināt noguruma sajūtu un uzlabo vielmaiņu. Apvienojumā ar ietīšanu un aļģēm šī procedūra sniedz īpaši labu efektu tiem, kas vēlas uzlabot ķermeņa tonusu vai samazināt apjomu.
