Elīna Treija: Šis gads ir sabiedrības iespēja izspiest no politiķiem patiesi nepieciešamo rīcību

Ko nesīs šis gads ģimenēm?

Latvijas raidierakstu vidē sevi pieteikušais jaunākais podkāsts “Sievietes politikas virtuvē” veidotājas mērķis esot runāt tā, lai sieviešu pragmatiskie viedokļi sasniedz likumu un lēmumu pieņēmēju ausis, kas “procentuāli joprojām daudz biežāk ir vīriešu ausis”. LDGA vadītāja gatava veidot sarunas ar dažādām sievietēm par to, kas notiek mūsu Latvijā. “Zinām, ka lielajā politikas viesistabā pie teikšanas ir vīrieši, bet sievietes rosās kaut kur fonā. Podkāstā piedāvāšu citu dienaskārtību, uz sarunām aicināšu sabiedriski aktīvas dāmas un mēs vērtēsim notiekošo no ģimenes pavarda perspektīvas un meklēsim ceļus, kā panākt, lai sievietes viedoklis tiek sadzirdēts arī ārpus virtuves.”

Protams, viena no aktualitātēm, par kuru jau pirmajās epizodēs tiek izteikti spilgti viedokļi ir ģimeņu sociālais stāvoklis un izaugsmes iespējas mūsu valstī esošās rīcībpolitikas kontekstā.

E.Treija uzsver, ka “diemžēl 2025. gadā ne par kapeiku neuzlabosies ģimeņu rocība, piedzimstot bērnam, ja vien kāds no vecākiem aiziet pilnā bērna kopšanas atvaļinājumā un nav gatavs piestrādāt un piepelnīties ar zīdaini uz rokām. Ģimenes joprojām pazaudēs 30% ienākumu no viena vecāka iepriekšējiem ienākumiem. Uzlabojums gan būs tām ģimenēm, kur abi var turpināt strādāt, bet līdz šim gan tādas bija vien 15% no visām ģimenēm, kurās nupat ienācis mazulis.

Sieviete politikā un ar bērnu

Podkāsts sevi piesaka ar LDGA vadītājas sarunu ar divām sievietēm, ar kurām kopā 2011. gadā ienākusi politikas vidē Latvijā. Visas trīs ir vienisprātis – sievietei politikā būt ir izaicinājums, bet skats uz demogrāfijas problēmātiku kļūst asāks un mērķis darboties – skaidrāks. Pati Elīna jau trīs gadus darbojas kā Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības vadītāja un cenšas ietekmēt valsts politiku ģimenēm labvēlīgā virzienā.

“Mana attieksme pret dzīvi, politiku valsti ļoti jūtami izmainījās, kad piedzima pirmā meita. Izmainās tas, kā tu domā, kad esi viens, ka ar visu tiksi galā uz to, ka tad, kad piedzimst pirmais bērns, kas ir mazs un neaizsargāts, saproti, ka viņam būs jāmācās šajā pasaulē dzīvot un viņam būs jāsadzīvo ar to lēmumu sekām, kuras mēs šodien pieņemam. Un tāpēc es atļaušos teikt vienu ļoti nepopulāru frāzi, – ka ir lēmumi kurus drīkst pieņemt tikai cilvēki, kuriem ir bērni,” tā 11. Saeimas sasaukuma deputāte, šobrīd trīs bērnu mamma, juriste Inga Bite.

Turpinot demogrāfijas tēmu, podkāsta otrā sarunas biedre LIZDA vadītāja, arī trīs bērnu mamma Inga Vanaga saka: “Mēs par šiem jautājumiem runājam un runājam, un ir tie koncepti un darba grupas un tā tālāk līdz kārtējam skaistajam papīram, bet realitāti mēs redzam budžetā. Man ir bijusi iespēja būt klāt kādās sarunās par budžeta projektu. Tur viss pa minūtēm mainījās, vai tur ģimenēm būs 75 % vai 50%, kas ar pensionāriem un neapliekamo. Kad pieteicu jautājumu, kurā uzsvēru, ka saprotu, ka šis 2025. gads būs drošībai, kas ir labi, bet varbūt ka vienojamies, ka nākamais – 2026. gads tomēr ir ģimenei! Un tur tad ir gan šie atvieglojumi par apgādājamajiem un citi jautājumi… uhh, kā mani noaudzināja! Tad tu redzi to patiesību…”

E.Treija norāda, ka par pozitīvu ziņu noteikti uzskatāms fakts, ka šogad būs pašvaldību vēlēšanas - “Šajā gadā tiks pieņemts arī pēdējais šīs Saeimas sasaukuma valsts budžets, ar kuru esošie deputāti varēs vai nu lielīgi vai arī ausis nolaiduši startēt 2026. gada parlamenta debatēs. Tieši šis gads ir sabiedrības iespēja izspiest no politiķiem patiesi nepieciešamo rīcību.”

Podkāsts jeb raidieraksts “Sievietes politikas virtuvē” iespējams klausīties – Spotify, Apple Podcasts un Youtube platformās.