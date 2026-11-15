"Esmu ziemas cilvēks!" Ar kādām izjūtām iedzīvotāji sagaida gada aukstāko laiku?

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Ilze, iepirkumu speciāliste
Ziemu īpaši negaidu, jo man nepatīk aukstums. Vakar automašīnai nomainīju riepas, jo baidos no slideniem ceļiem. Reiz pie luksofora manā auto ieslīdēja cita automašīna, kurai nebija ziemas riepu. Par laimi, manai mašīnai aizmugurē bija sakabes āķis, tāpēc vairāk cieta otra. Darbdienās dzīvoju dzīvoklī Ogrē, bet brīvdienās – privātmājā Berģos. Tur ziemai viss sagatavots – sniega lāpstas un apkures granulas, jāpārbauda tikai, vai lāpstām kāti veseli. Mūsu ieliņa ziemā netiek īpaši labi tīrīta, taču nevar visu gaidīt no citiem. Arī paši kopā ar kaimiņiem varam paņemt lāpstas un notīrīt sniegu. Ogrē ziemu vēl neesmu piedzīvojusi, taču jau tagad satrauc stāvvietu trūkums pie daudzdzīvokļu mājām. Bieži nākas izmantot maksas stāvvietu.
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Ligita, asistente bērnam
Ziemu gaidu ar prieku. Man patīk sniegs, ja vien nav dubļu un lietus. Dzīvoju privātmājā, ziemai esam gatavi – automašīnai nomainītas riepas, sniega lāpstas sagatavotas. Lielākās neērtības ziemā sagādā apkure – kurinām ar briketēm, tāpēc bieži jāiet uz kurtuvi. Sniegu tīrām kopā ar dēlu, vedeklu un mazbērniem, taču, ja snieg ilgstoši, prieks mazinās. Reizēm sasnieg tik daudz, ka jāceļas agrāk, lai iztīrītu ceļu un nenokavētu darbu. Ar ielu uzturēšanu esmu apmierināta. Agrāk pie mūsu mājas bija strupceļš, bet pirms diviem gadiem izbūvēja caurbraucamu ielu, kuru pašvaldība labi kopj. Lai gan tā ir vienā no zemākajām uzturēšanas klasēm un sniegu notīra vēlāk, esam optimisti un ar to rēķināmies.
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Nellija, mācās par videooperatori
Man ļoti patīk ziema, pat labāk nekā vasara. Patīk ziemas atmosfēra, tas melanholiskais, zilais, vientuļais mierīgums. Patīk tumsa. Ģimenē ir bijuši negadījumi ziemā – reiz uz ledus saslīdēja mašīna –, bet pašai nekas tāds nav gadījies. Ziemai esmu sagatavojusies – ir silts mētelis un zābaki. Dzīvoju dzīvoklī Ogrē. Mani apmierina, kā ziemā tiek uzturētas ielas un ceļi. Kādreiz pat nedaudz kaitina, ka visa iela ir nokaisīta ar smiltīm, jo tas atņem ziemas skaistumu. Man ir lauku mājas netālu no Suntažiem. Kad biju maza un sniega bija daudz, sniegā raku tuneļus un pa tiem rāpoju.
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Aldis, strādā būvgružu pārstrādē
Esmu ziemas cilvēks – piedzimu februārī, un man šis gadalaiks patīk. Ziemai esmu gatavs, jau pirms nedēļas automašīnai uzliku ziemas riepas. Manuprāt, Ogrē vasarā un rudenī ielas tiek labi uzturētas, taču ziemā tīrīšanas kvalitāti vajadzētu uzlabot. Bieži sniegu nenotīra līdz ceļa segumam, uzkaisa smiltis, bet atkusnī tas pārvēršas ledū. Problēma ir arī stāvvietu trūkums pie daudzdzīvokļu mājām – vietu dabū tas, kurš pirmais atbrauc, reizēm auto novieto pat zaļajā zonā. Kad sasnieg daudz sniega, pats notīru vietu ap mašīnu. Sniega lāpsta pagaidām stāv garāžā, bet, sākoties sniegam, ielikšu to auto. Ziemā ceļu satiksmes negadījumos, par laimi, neesmu iekļuvis.
Svētdiena, 15. novembris, 2026 13:29
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